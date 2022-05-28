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Нарколог рассказал, почему пляжный отдых и алкоголь несовместимы - РИА Новости, 28.05.2022
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Туризм
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Нарколог рассказал, почему пляжный отдых и алкоголь несовместимы
Нарколог рассказал, почему пляжный отдых и алкоголь несовместимы - РИА Новости, 28.05.2022
Нарколог рассказал, почему пляжный отдых и алкоголь несовместимы
Опасно смешивать удовольствия от пляжного отдыха и алкоголя, так как в жару происходит "передозировка" алкогольными напитками, что может нанести организму... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T06:24
2022-05-28T06:29
общество
евгений брюн
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здоровье
алкоголь
туризм
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Опасно смешивать удовольствия от пляжного отдыха и алкоголя, так как в жару происходит "передозировка" алкогольными напитками, что может нанести организму двойной вред, сообщил РИА Новости главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.Он отметил, что нельзя несколько токсических эффектов накапливать одновременно, так как от солнечных ванн в той или иной степени бывает ожог кожных покровов, из-за чего выделяются различные токсичные гистаминные вещества, которые меняют психическое состояние. А также на загар могут быть и аллергия, сосудистые неблагоприятные реакции."Вообще отдых — это другое, я бы сказал, действие. А удовольствия смешивать не нужно, так как не получите удовольствие ни от того, ни от другого. Культура употребления вина или пива предполагает совершенно другую ситуацию. Вино — это вечер, хорошая компания, хорошее мясо или фрукты. Если пиво, то это совсем другая ситуация, я не говорю про диван, телевизор, футбол, но это могут быть мужские компании, как это обычно заведено в мире. Удовольствие от загара, плавания, пляжного отдыха или отдыха на грядке — это разные удовольствия. Не смешивайте удовольствие. Удовольствие должно быть в моноформате", — подчеркнул Брюн.Нарколог уточнил, что сама по себе жара меняет вегетативную систему организма, начинают работать свои защитные механизмы, начинается более сильное потоотделение, будет обезвоживание при жаркой погоде, это все равно как в бане."Мы же всегда говорим: в бане не пейте алкоголь вообще. Жаркая погода меньше, конечно, по температуре, чем в бане, но, тем не менее, в жару, особенно крепкий алкоголь, конечно, наносит организму двойной, тройной вред", — заключил собеседник агентства.
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общество, евгений брюн, москва, россия, здоровье, алкоголь
06:24 28.05.2022 (обновлено: 06:29 28.05.2022)
 
Нарколог рассказал, почему пляжный отдых и алкоголь несовместимы

Нарколог Брюн: опасно смешивать удовольствия от пляжного отдыха и алкоголя

© Depositphotos / AllaSerebrina Шляпа и очки, оставленные у бассейна
Шляпа и очки, оставленные у бассейна - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© Depositphotos / AllaSerebrina
Шляпа и очки, оставленные у бассейна. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Опасно смешивать удовольствия от пляжного отдыха и алкоголя, так как в жару происходит "передозировка" алкогольными напитками, что может нанести организму двойной вред, сообщил РИА Новости главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.

"В жару на пляже, в расслабленном состоянии теряется критика к количеству выпитого алкоголя. Разомлел от жары и уже не понимаешь: млеешь ты дальше или от жары, или от алкоголя, или от вида голубого моря. Очень быстро происходит "передозировка" алкогольными напитками, после чего бывают патологические формы опьянения или острые расстройства, прежде всего, в сердечно-сосудистой системе, еще одна частая патология — панкреонекрозы или острые панкреатиты", — сказал Брюн.

Он отметил, что нельзя несколько токсических эффектов накапливать одновременно, так как от солнечных ванн в той или иной степени бывает ожог кожных покровов, из-за чего выделяются различные токсичные гистаминные вещества, которые меняют психическое состояние. А также на загар могут быть и аллергия, сосудистые неблагоприятные реакции.
"Вообще отдых — это другое, я бы сказал, действие. А удовольствия смешивать не нужно, так как не получите удовольствие ни от того, ни от другого. Культура употребления вина или пива предполагает совершенно другую ситуацию. Вино — это вечер, хорошая компания, хорошее мясо или фрукты. Если пиво, то это совсем другая ситуация, я не говорю про диван, телевизор, футбол, но это могут быть мужские компании, как это обычно заведено в мире. Удовольствие от загара, плавания, пляжного отдыха или отдыха на грядке — это разные удовольствия. Не смешивайте удовольствие. Удовольствие должно быть в моноформате", — подчеркнул Брюн.
Нарколог уточнил, что сама по себе жара меняет вегетативную систему организма, начинают работать свои защитные механизмы, начинается более сильное потоотделение, будет обезвоживание при жаркой погоде, это все равно как в бане.
"Мы же всегда говорим: в бане не пейте алкоголь вообще. Жаркая погода меньше, конечно, по температуре, чем в бане, но, тем не менее, в жару, особенно крепкий алкоголь, конечно, наносит организму двойной, тройной вред", — заключил собеседник агентства.
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