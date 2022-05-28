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Нарколог рассказал, почему пляжный отдых и алкоголь несовместимы

Нарколог рассказал, почему пляжный отдых и алкоголь несовместимы - РИА Новости, 28.05.2022

Нарколог рассказал, почему пляжный отдых и алкоголь несовместимы

Опасно смешивать удовольствия от пляжного отдыха и алкоголя, так как в жару происходит "передозировка" алкогольными напитками, что может нанести организму... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T06:24

2022-05-28T06:24

2022-05-28T06:29

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Опасно смешивать удовольствия от пляжного отдыха и алкоголя, так как в жару происходит "передозировка" алкогольными напитками, что может нанести организму двойной вред, сообщил РИА Новости главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.Он отметил, что нельзя несколько токсических эффектов накапливать одновременно, так как от солнечных ванн в той или иной степени бывает ожог кожных покровов, из-за чего выделяются различные токсичные гистаминные вещества, которые меняют психическое состояние. А также на загар могут быть и аллергия, сосудистые неблагоприятные реакции."Вообще отдых — это другое, я бы сказал, действие. А удовольствия смешивать не нужно, так как не получите удовольствие ни от того, ни от другого. Культура употребления вина или пива предполагает совершенно другую ситуацию. Вино — это вечер, хорошая компания, хорошее мясо или фрукты. Если пиво, то это совсем другая ситуация, я не говорю про диван, телевизор, футбол, но это могут быть мужские компании, как это обычно заведено в мире. Удовольствие от загара, плавания, пляжного отдыха или отдыха на грядке — это разные удовольствия. Не смешивайте удовольствие. Удовольствие должно быть в моноформате", — подчеркнул Брюн.Нарколог уточнил, что сама по себе жара меняет вегетативную систему организма, начинают работать свои защитные механизмы, начинается более сильное потоотделение, будет обезвоживание при жаркой погоде, это все равно как в бане."Мы же всегда говорим: в бане не пейте алкоголь вообще. Жаркая погода меньше, конечно, по температуре, чем в бане, но, тем не менее, в жару, особенно крепкий алкоголь, конечно, наносит организму двойной, тройной вред", — заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20220410/alkogol-1782733928.html

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общество, евгений брюн, москва, россия, здоровье, алкоголь