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Влияние на IQ: как видеоигры меняют детей

Влияние на IQ: как видеоигры меняют детей - РИА Новости, 28.05.2022

Влияние на IQ: как видеоигры меняют детей

По данным исследователей, гейминг повышает интеллект ребенка, способствует успеваемости в школе и в целом настраивает на достижение успеха в жизни. Впрочем, и... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T08:00

2022-05-28T08:00

2022-05-28T08:12

наука

сша

нидерланды

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санкт-петербургский государственный университет

геймеры

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости, Николай Гурьянов. По данным исследователей, гейминг повышает интеллект ребенка, способствует успеваемости в школе и в целом настраивает на достижение успеха в жизни. Впрочем, и негативные стороны компьютерных игр наука не отрицает. Как извлечь пользу из этого увлечения и не допустить зависимости — в материале РИА Новости.Умнеть играючиМнение о том, что видеоигры негативно влияют на интеллект детей, широко распространено. Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному в 2019-м, более половины россиян (58%) считают, что такое времяпрепровождение приносит больше вреда, чем пользы. Однако это противоречит данным специалистов.Команда ученых из Швеции, Германии и Нидерландов в опубликованном в мае 2022-го исследовании измерила воздействие так называемого экранного времени на интеллект, постаравшись исключить зависимость этого показателя от генетических и социально-экономических факторов.Объектами исследования стали 9855 детей из США в возрасте девяти-десяти лет. В среднем они проводили два с половиной часа в день за просмотром телевизора или видео в сети, час за видеоиграми и еще около часа — за общением в интернете. Спустя два года ученые проверили уровень интеллектуального развития этих школьников. Как выяснилось, у тех, кто чаще играет, IQ в среднем на 2,5 балла выше. У них высокие результаты в тестах на память, понимание прочитанного, визуально-пространственную обработку данных, гибкое мышление и самоконтроль.Неожиданно для ученых дети, проводящие время за просмотром видео в сети, также выделялись интеллектом. Однако ретроспективный анализ данных показал: превосходство демонстрируют лишь те школьники, у чьих родителей более высокий уровень образования. В любом случае, просмотр ТВ или роликов в интернете негативного влияния на умственные способности не оказал.Авторы работы пришли к выводу: время, проведенное за экраном, не ухудшает когнитивные способности ребенка, а игры и вовсе улучшают.Экшен для умаПоследние несколько лет специалисты активно исследовали влияние разных компьютерных игр на подростков. Так, сразу несколько экспериментов доказали, что экшены — такие, скажем, как Assassin's Creed — идут на пользу мозговой деятельности юных геймеров. Активные игры не только улучшают зрительно-моторную координацию и умение ориентироваться в пространстве, но и помогают легче усваивать новые знания.В 2014-м ученые из Рочестерского университета (США) сравнили когнитивные способности геймеров, которые увлекаются Call of Duty, и тех, кто предпочитает не столь активные игры, — вроде The Sims. Участникам эксперимента предложили серию "задач на различение образов". Проверяли скорость реакции, умение идентифицировать объекты, например размытые фигуры на экране. Экшен-геймеры справлялись намного лучше других, что позволило сделать вывод: любители стрелялок быстрее приобретают необходимые навыки для достижения целей.По теории нейронного прогнозирования, мозг постоянно анализирует динамику происходящего вокруг и готовит принятие решений. Мы часто заранее "знаем", какое слово сейчас произнесут или как поведут себя другие участники дорожного движения. Чтобы отточить "провидческие" способности, мозг формирует модели, по которым обычно развиваются события. Центральный отдел нервной системы экшен-геймеров, как показывают тесты, прекрасно выстраивает такие шаблоны.Исследования о пользе игр часто критикуют. Якобы не всегда ясно, действительно ли они формируют и развивают способности или просто люди с определенными предрасположенностями предпочитают подходящие им игры.В той же статье ученых из Рочестера есть ответ на этот вопрос. Специалисты взяли две группы людей, не увлекающихся никакими компьютерными играми, и попросили в течение девяти недель проводить время либо за стрелялками, либо за неактивными стратегиями. После 50 часов гейминга экшен-игроки справились с задачами на создание "шаблонов" намного лучше контрольной группы. Эффект оказался долгосрочным: участники эксперимента сохранили новообретенные способности к обучению через год после того, как перестали играть.Более спокойные игры тоже полезны — для образования. Об этом говорит исследование канадских ученых. Они выяснили, что подростки, которые чаще проводят время за стратегиями и многопользовательскими ролевыми играми, более успешно решают логические задачи. А вот гонки и файтинги такого эффекта не дают.Игра в успехУ всех игр, независимо от жанра, есть общее полезное свойство. Их можно назвать "идеальной тренировочной площадкой для формирования менталитета роста, поскольку воспитывают понимание пошагового развития своих возможностей", говорится в исследовании ученых из СПбГУ.Менталитет роста формируется, когда ребенка хвалят за усилия, потраченные на решение проблемы, вне зависимости от его способностей. И это заложено в компьютерных играх, где геймера "вознаграждают" не за врожденные качества, а за труд.Для развития человека необходимо, чтобы стоящие перед ним задачи были не слишком сложными, но и не совсем простыми. В основе компьютерной игры лежит именно такой принцип: она подстраивается под возрастающие возможности, усложняясь с каждым новым уровнем. В хороших играх даже неудачи превращаются в мотивирующий стимул. У геймера развивается настойчивость в преодолении трудностей, он становится "упрямо оптимистичным" по отношению к своей цели.Ученые считают, что эта поведенческая модель впоследствии выходит за рамки развлечений у компьютера. Человек с такой мотивационной установкой не бросит трудную задачу и с большей вероятностью найдет решение. А ребенок может повысить школьную успеваемость и в дальнейшем достичь успеха в профессии.Как не доигратьсяЕсли IQ любителей видеоигр не страдает и даже улучшается, то с эмоциональным интеллектом все сложнее.EQ — это способность понимать чувства и желания, как чужие, так и свои. А также — умение управлять эмоциями. Исследования, проводившиеся в том числе в России, говорят о проблемах с EQ у детей, увлекающихся компьютерными играми.Статья Евгении Роговой из Южного федерального университета показывает прочную связь между геймингом и снижением эмоционального интеллекта: "Для подростков, увлеченных компьютерными играми, характерны средний уровень осведомленности о своем внутреннем состоянии, они не всегда могут управлять своим эмоциональным состоянием, не умеют замотивировать себя с использованием собственных эмоций, имеют средний уровень эмпатии, распознавание эмоций других людей развито на среднем уровне".Выводы белорусских исследователей Елены Трухан и Никиты Рыжковского не столь категоричны: им не удалось выявить статистически значимых корреляций между индексом игровой компьютерной зависимости и показателями эмоционального интеллекта подростков. Они отмечают, что у мальчиков снижается не межличностный, а только внутриличностный EQ — им сложнее понимать и контролировать эмоции.При этом у детей, которые предпочитают виртуальное общение реальному, умение проявлять нужные эмоции и держать под контролем нежелательные, наоборот, отлично развито. Исследователи предполагают, что такое качество вырабатывается при взаимодействии с интернет-троллями.Впрочем, другие эксперты приходят к противоположным выводам, утверждая, что гейминг помогает социализации и управлению собственными чувствами. Так, изучение способностей пяти тысяч детей шести-одиннадцати лет из нескольких стран Европы (от Нидерландов до Турции) показало: те, кто увлекается видеоиграми, реже испытывают проблемы в общении со сверстниками — это косвенно свидетельствует о высоком EQ.И все же вред видеоигр отрицать нельзя. В 2022-м ВОЗ официально признала игроманию психическим расстройством. У него есть три критерия: человек не может контролировать время, потраченное на игру; отказывается ради этого от прочих занятий, даже самых важных; не может остановиться, даже если осознает пагубность ситуации. Все это приводит к проблемам в учебе, портит отношения в семье. ВОЗ считает, что диагноз можно ставить, если симптомы проявляются в течение года.Наука дает простой ответ на вопрос, как избежать того, чтобы в целом полезное увлечение не переросло в болезнь. Работа ученых из Оксфорда демонстрирует прямую связь затраченного времени с положительным или отрицательным эффектом. Как оказалось, участники исследования (пять тысяч подростков), которые играли до одного часа в день, больше удовлетворены жизнью. Уровень социальной адаптации и просоциального поведения у них выше, чем у тех, кто вообще не увлекается геймингом или, наоборот, слишком долго зависает у экрана. Дети, сидевшие за монитором от часа до трех в день, не отличаются в этом плане от неиграющих. А вот у тех, кто ежедневно проводит с гаджетом свыше трех часов, показатели ниже, чем в двух других группах.Авторы еще одной работы отмечают: школьники, играющие один-два часа в день, показывают высокие результаты в чтении и математике. Такие выводы специалисты сделали на основе данных 14 тысяч старшеклассников из 750 школ США.Судя по результатам исследований, компьютерные игры полезны или как минимум не вредны для умственного и эмоционального развития детей. Но, как и в случае со многими другими увлечениями, нужно знать меру.

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https://ria.ru/20220422/tseny-1784777734.html

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сша, нидерланды, швеция, воз, вциом, санкт-петербургский государственный университет, геймеры, образование, технологии, компьютерные игры