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Старинные и ультрасовременные: где находятся самые красивые библиотеки мира

Старинные и ультрасовременные: где находятся самые красивые библиотеки мира - РИА Новости, 28.05.2022

Старинные и ультрасовременные: где находятся самые красивые библиотеки мира

Сегодня, 28 мая, проходит ежегодная всероссийская акция "Библионочь". В программе экскрусии, спектакли, концерты, мастер классы. А также открытие первого в... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T06:48

2022-05-28T06:48

2022-05-28T06:48

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Сегодня, 28 мая, проходит ежегодная всероссийская акция "Библионочь". В программе экскрусии, спектакли, концерты, мастер классы. А также открытие первого в нашей стране читального зала в небоскребе, на высоте более 300 метров. Какие еще необычные, старинные и ультрасовременные книгохранилища есть в мире — в материале РИА Новости. Несколько отделов "Ленинки" находятся в одном из самых красивых зданий столицы России — в Доме Пашкова, который считается шедевром классицизма. Дворец был построен всего за пару лет — с 1784-ого по 1786-ый. Москвичи уже тогда восхищались им и называли "волшебным замком". Правда, кто архитектор — точно не известно. По одной из версий, Василий Баженов (один из создателей "Царицыно"). Есть версия, что Михаил Булгаков в романе "Мастер и Маргарита" выбрал местом встречи Воланда, Азазелло и Левия Матвея крышу именно Дома Пашкова. Бодлианская библиотека Оксфордского университета — одна из старейших в Европе (основана примерно в 1320 году) и первая специально построенная для вуза. Коллекция росла и переезжала в новые здания. Самый узнаваемый корпус — ротонда Редклиффа (ее воздвигли в середине XVIII века). Величественное здание в неоклассическом стиле много раз становилось местом съемок известных фильмов. Например, его можно увидеть в "Молодом Шерлоке Холмсе" (1985) и эпизодах киноэпопеи про Гарри Поттера. Библиотека в Тринити-колледже в Дублине на два века моложе Бодлианской, но не менее впечатляющая. Визуально она примечательна благодаря главному залу — его протяженность почти 65 метров! А среди хранящихся в ней раритетов — Келлская книга, написанная в 800 году, и Книга из Дарроу, созданная в VII веке. На их страницах — Евангелия. Библиотека монастыря святого Галла — самая древняя в Швейцарии. Ее история начинается еще в VIII веке. Сейчас она располагается в здании, построенном в стиле рококо в 1758–1762 годах. Интерьер впечатляет: полированное дерево, причудливой формы балконы, фрески на потолке.В 1983 году библиотека была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.Библиотеку аббатства Адмонт называли "восьмым чудом света". Здание, в котором она размещается, построено в стиле барокко в 1776 году. Потолок расписал Бартоломео Альтомонте — на фресках изображен процесс познания. Еще одна достопримечательность книгохранилища — серия деревянных скульптур Йозефа Штаммеля. Самые известные из них — фигуры, символизирующие смерть, страшный суд, рай и ад. В этой библиотеке хранятся 530 инкунабул. Это книги, изданные от начала книгопечатания до XVI века. Главное здание Нью-Йоркской публичной библиотеки 1911 года постройки находится на пересечении Пятой авеню и 42-й улицы. И многих посетителей привлекает именно оно само. Здесь проводят разные мероприятия. Например, свадьбы. Поклонники сериала "Секс в большом городе" наверняка помнят, что героиня Сары Джессики Паркер Кэрри Брэдшоу именно тут собиралась выйти замуж за мужчину своей мечты.Но и коллекция здесь тоже внушительная и разнообразная: 15 миллионов единиц хранения, в том числе средневековые рукописи, древние японские свитки, современные романы и поэзия, бейсбольные карточки и комиксы.Библиотеку Александрину открыли в Египте в 2002 году в честь знаменитой Александрийской, разрушенной много веков назад. Ее крыша напоминает солнце, восходящее над Средиземным морем. На одной из стен высечены символы разных алфавитов. Кроме книгохранилища, здесь есть несколько музеев и планетарий. Библиотека Starfield в Сеуле располагается в гигантском торговом центре — дизайн соответствующий: эскалаторы, громадные окна.Книжные полки достигают 13-ти метров в высоту. Здесь два этажа — на одном художественная литература и издания по гуманитарным наукам, а на другом — произведения, посвященные хобби. Библиотеку нового района Биньхай в Тяньцзине, открытую в 2017 году прозвали "Око". Из-за сферы, в которой размещается читательский зал. Она расположена в центре и видна снаружи через окна в форме глаза. У городской библиотеки Штутгарта несколько филиалов, самый знаменитый — на Майлендер Платц. Его открыли в 2011 году. Построен он форме куба, в интерьере много белого цвета. Источниками вдохновения для корейского архитектора Ына Ёна Йи, спроектировавшего здание, стали древнегреческий Пантеон и фильм "2001 год: Космическая одиссея" Стэнли Кубрика. Филиал библиотеки университета искусств Тама в Хатиодзи в Японии — еще одно белоснежное здание. Минимализм в его интерьере сочетается с готикой — такое впечатление создается из-за стеклянных стен и арок. Тут хранятся 77 тысяч японских и 47 тысяч иностранных книг, а также периодические издания об искусстве, дизайне и архитектуре. Библиотека Васконселос в Мехико создана из стали, бетона, мрамора, гранита, дерева и стекла. А ее интерьер напоминает строительные леса. Открыли книгохранилище в 2006 году. Здесь также выставлена скульптура мексиканского художника Габриеля Ороско "Matrix Móvil". Сделана она из скелета кита, исписанного геометрическими узорами. Филиал Бэйтоу публичной библиотеки Тайбэя — пример экологичной постройки. Ее солнечные батареи способны генерировать 16 тысяч ватт энергии, или десять процентов от общего энергопотребления книгохранилища. Еще здесь есть система сбора и хранения осадков — собранная вода используется для смыва в туалетах и орошения садов.Королевская библиотека Дании была основана в 1648, а в 1999 открылся корпус, известный как "Черный бриллиант". Он быстро стал достопримечательностью. Здание построено из стекла и черного гранита на набережной в Копенгагене, и в его глянцевых стенах отражается вода — зрелище завораживающее.

https://ria.ru/20220526/museum-1790780401.html

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Елена Громова

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Елена Громова

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