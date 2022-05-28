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Старинные и ультрасовременные: где находятся самые красивые библиотеки мира - РИА Новости, 28.05.2022
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Культура
https://ria.ru/20220528/biblioteki-1790514289.html
Старинные и ультрасовременные: где находятся самые красивые библиотеки мира
Старинные и ультрасовременные: где находятся самые красивые библиотеки мира - РИА Новости, 28.05.2022
Старинные и ультрасовременные: где находятся самые красивые библиотеки мира
Сегодня, 28 мая, проходит ежегодная всероссийская акция "Библионочь". В программе экскрусии, спектакли, концерты, мастер классы. А также открытие первого в... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T06:48
2022-05-28T06:48
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Сегодня, 28 мая, проходит ежегодная всероссийская акция "Библионочь". В программе экскрусии, спектакли, концерты, мастер классы. А также открытие первого в нашей стране читального зала в небоскребе, на высоте более 300 метров. Какие еще необычные, старинные и ультрасовременные книгохранилища есть в мире — в материале РИА Новости. Несколько отделов "Ленинки" находятся в одном из самых красивых зданий столицы России — в Доме Пашкова, который считается шедевром классицизма. Дворец был построен всего за пару лет — с 1784-ого по 1786-ый. Москвичи уже тогда восхищались им и называли "волшебным замком". Правда, кто архитектор — точно не известно. По одной из версий, Василий Баженов (один из создателей "Царицыно"). Есть версия, что Михаил Булгаков в романе "Мастер и Маргарита" выбрал местом встречи Воланда, Азазелло и Левия Матвея крышу именно Дома Пашкова. Бодлианская библиотека Оксфордского университета — одна из старейших в Европе (основана примерно в 1320 году) и первая специально построенная для вуза. Коллекция росла и переезжала в новые здания. Самый узнаваемый корпус — ротонда Редклиффа (ее воздвигли в середине XVIII века). Величественное здание в неоклассическом стиле много раз становилось местом съемок известных фильмов. Например, его можно увидеть в "Молодом Шерлоке Холмсе" (1985) и эпизодах киноэпопеи про Гарри Поттера. Библиотека в Тринити-колледже в Дублине на два века моложе Бодлианской, но не менее впечатляющая. Визуально она примечательна благодаря главному залу — его протяженность почти 65 метров! А среди хранящихся в ней раритетов — Келлская книга, написанная в 800 году, и Книга из Дарроу, созданная в VII веке. На их страницах — Евангелия. Библиотека монастыря святого Галла — самая древняя в Швейцарии. Ее история начинается еще в VIII веке. Сейчас она располагается в здании, построенном в стиле рококо в 1758–1762 годах. Интерьер впечатляет: полированное дерево, причудливой формы балконы, фрески на потолке.В 1983 году библиотека была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.Библиотеку аббатства Адмонт называли "восьмым чудом света". Здание, в котором она размещается, построено в стиле барокко в 1776 году. Потолок расписал Бартоломео Альтомонте — на фресках изображен процесс познания. Еще одна достопримечательность книгохранилища — серия деревянных скульптур Йозефа Штаммеля. Самые известные из них — фигуры, символизирующие смерть, страшный суд, рай и ад. В этой библиотеке хранятся 530 инкунабул. Это книги, изданные от начала книгопечатания до XVI века. Главное здание Нью-Йоркской публичной библиотеки 1911 года постройки находится на пересечении Пятой авеню и 42-й улицы. И многих посетителей привлекает именно оно само. Здесь проводят разные мероприятия. Например, свадьбы. Поклонники сериала "Секс в большом городе" наверняка помнят, что героиня Сары Джессики Паркер Кэрри Брэдшоу именно тут собиралась выйти замуж за мужчину своей мечты.Но и коллекция здесь тоже внушительная и разнообразная: 15 миллионов единиц хранения, в том числе средневековые рукописи, древние японские свитки, современные романы и поэзия, бейсбольные карточки и комиксы.Библиотеку Александрину открыли в Египте в 2002 году в честь знаменитой Александрийской, разрушенной много веков назад. Ее крыша напоминает солнце, восходящее над Средиземным морем. На одной из стен высечены символы разных алфавитов. Кроме книгохранилища, здесь есть несколько музеев и планетарий. Библиотека Starfield в Сеуле располагается в гигантском торговом центре — дизайн соответствующий: эскалаторы, громадные окна.Книжные полки достигают 13-ти метров в высоту. Здесь два этажа — на одном художественная литература и издания по гуманитарным наукам, а на другом — произведения, посвященные хобби. Библиотеку нового района Биньхай в Тяньцзине, открытую в 2017 году прозвали "Око". Из-за сферы, в которой размещается читательский зал. Она расположена в центре и видна снаружи через окна в форме глаза. У городской библиотеки Штутгарта несколько филиалов, самый знаменитый — на Майлендер Платц. Его открыли в 2011 году. Построен он форме куба, в интерьере много белого цвета. Источниками вдохновения для корейского архитектора Ына Ёна Йи, спроектировавшего здание, стали древнегреческий Пантеон и фильм "2001 год: Космическая одиссея" Стэнли Кубрика. Филиал библиотеки университета искусств Тама в Хатиодзи в Японии — еще одно белоснежное здание. Минимализм в его интерьере сочетается с готикой — такое впечатление создается из-за стеклянных стен и арок. Тут хранятся 77 тысяч японских и 47 тысяч иностранных книг, а также периодические издания об искусстве, дизайне и архитектуре. Библиотека Васконселос в Мехико создана из стали, бетона, мрамора, гранита, дерева и стекла. А ее интерьер напоминает строительные леса. Открыли книгохранилище в 2006 году. Здесь также выставлена скульптура мексиканского художника Габриеля Ороско "Matrix Móvil". Сделана она из скелета кита, исписанного геометрическими узорами. Филиал Бэйтоу публичной библиотеки Тайбэя — пример экологичной постройки. Ее солнечные батареи способны генерировать 16 тысяч ватт энергии, или десять процентов от общего энергопотребления книгохранилища. Еще здесь есть система сбора и хранения осадков — собранная вода используется для смыва в туалетах и орошения садов.Королевская библиотека Дании была основана в 1648, а в 1999 открылся корпус, известный как "Черный бриллиант". Он быстро стал достопримечательностью. Здание построено из стекла и черного гранита на набережной в Копенгагене, и в его глянцевых стенах отражается вода — зрелище завораживающее.
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новости культуры, книги, российская государственная библиотека, россия, швейцария, индия, петр i, василий баженов, уильям шекспир, европа, дублин, оксфордский университет, юнеско, ирландия, чехия, египет, япония, дания, китай, тайбэй, мексика, штутгарт, германия, сеул, южная корея, стиль жизни
06:48 28.05.2022
 

Старинные и ультрасовременные: где находятся самые красивые библиотеки мира

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПамятник святого князя Владимира на Боровицком холме в Москве
Памятник святого князя Владимира на Боровицком холме в Москве - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Сегодня, 28 мая, проходит ежегодная всероссийская акция "Библионочь". В программе экскрусии, спектакли, концерты, мастер классы. А также открытие первого в нашей стране читального зала в небоскребе, на высоте более 300 метров. Какие еще необычные, старинные и ультрасовременные книгохранилища есть в мире — в материале РИА Новости.
CC BY-SA 3.0 / Ludvig14 / Дом Пашкова
Дом Пашкова
1 из 3
Дом Пашкова
CC BY-SA 3.0 / Ludvig14 /
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанк

Интерьер Дома Пашкова

Филиал Российской государственной библиотеки в Доме Пашкова
2 из 3

Интерьер Дома Пашкова

© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

В Доме Пашкова

Филиал Российской государственной библиотеки в Доме Пашкова
3 из 3

В Доме Пашкова

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 3
Дом Пашкова
CC BY-SA 3.0 / Ludvig14 /
2 из 3

Интерьер Дома Пашкова

© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
3 из 3

В Доме Пашкова

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Несколько отделов "Ленинки" находятся в одном из самых красивых зданий столицы России — в Доме Пашкова, который считается шедевром классицизма. Дворец был построен всего за пару лет — с 1784-ого по 1786-ый. Москвичи уже тогда восхищались им и называли "волшебным замком". Правда, кто архитектор — точно не известно. По одной из версий, Василий Баженов (один из создателей "Царицыно").
Есть версия, что Михаил Булгаков в романе "Мастер и Маргарита" выбрал местом встречи Воланда, Азазелло и Левия Матвея крышу именно Дома Пашкова.
© Pixabay / SJPriceБодлианская библиотека Оксфордского университета
Бодлианская библиотека Оксфордского университета
1 из 2
Бодлианская библиотека Оксфордского университета
© Pixabay / SJPrice
CC BY-SA 3.0 / Stickinho /

Бодлианская библиотека

Бодлианская библиотека Оксфордского университета
2 из 2

Бодлианская библиотека

CC BY-SA 3.0 / Stickinho /
1 из 2
Бодлианская библиотека Оксфордского университета
© Pixabay / SJPrice
2 из 2

Бодлианская библиотека

CC BY-SA 3.0 / Stickinho /
Бодлианская библиотека Оксфордского университета — одна из старейших в Европе (основана примерно в 1320 году) и первая специально построенная для вуза. Коллекция росла и переезжала в новые здания. Самый узнаваемый корпус — ротонда Редклиффа (ее воздвигли в середине XVIII века). Величественное здание в неоклассическом стиле много раз становилось местом съемок известных фильмов. Например, его можно увидеть в "Молодом Шерлоке Холмсе" (1985) и эпизодах киноэпопеи про Гарри Поттера.
CC BY-SA 4.0 / Diliff / n The Long Room of the Old Library at Trinity College Dublin / Cropped imageБиблиотека Тринити-колледжа в Дублине, Ирландия
Библиотека Тринити-колледжа в Дублине, Ирландия
1 из 3
Библиотека Тринити-колледжа в Дублине, Ирландия
CC BY-SA 4.0 / Diliff / n The Long Room of the Old Library at Trinity College Dublin / Cropped image
CC BY 2.0 / Tony Webster / Trinity College LibraryБиблиотека Тринити-колледжа в Дублине, Ирландия
Библиотека Тринити-колледжа в Дублине, Ирландия
2 из 3
Библиотека Тринити-колледжа в Дублине, Ирландия
CC BY 2.0 / Tony Webster / Trinity College Library
CC BY 2.0 / Ajay Suresh / Trinity College - Book of KellsКеллская книга в библиотеке Тринити-колледжа в Дублине, Ирландия
Келлская книга в библиотеке Тринити-колледжа в Дублине, Ирландия
3 из 3
Келлская книга в библиотеке Тринити-колледжа в Дублине, Ирландия
CC BY 2.0 / Ajay Suresh / Trinity College - Book of Kells
1 из 3
Библиотека Тринити-колледжа в Дублине, Ирландия
CC BY-SA 4.0 / Diliff / n The Long Room of the Old Library at Trinity College Dublin / Cropped image
2 из 3
Библиотека Тринити-колледжа в Дублине, Ирландия
CC BY 2.0 / Tony Webster / Trinity College Library
3 из 3
Келлская книга в библиотеке Тринити-колледжа в Дублине, Ирландия
CC BY 2.0 / Ajay Suresh / Trinity College - Book of Kells
Библиотека в Тринити-колледже в Дублине на два века моложе Бодлианской, но не менее впечатляющая. Визуально она примечательна благодаря главному залу — его протяженность почти 65 метров! А среди хранящихся в ней раритетов — Келлская книга, написанная в 800 году, и Книга из Дарроу, созданная в VII веке. На их страницах — Евангелия.
© AP Photo / Eddy RischБиблиотека монастыря Святого Галла
Библиотека монастыря Святого Галла - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© AP Photo / Eddy Risch
Библиотека монастыря Святого Галла
Библиотека монастыря святого Галла — самая древняя в Швейцарии. Ее история начинается еще в VIII веке. Сейчас она располагается в здании, построенном в стиле рококо в 1758–1762 годах. Интерьер впечатляет: полированное дерево, причудливой формы балконы, фрески на потолке.
В 1983 году библиотека была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
CC BY-SA 4.0 / Marco Almbauer / Admont Abbey Library books (cropped)

Библиотека аббатства Адмонт

Библиотека аббатства Адмонт, Австрия
1 из 4

Библиотека аббатства Адмонт

CC BY-SA 4.0 / Marco Almbauer / Admont Abbey Library books (cropped)
CC BY-SA 3.0 / Jorge Royan /

В библиотеке аббатства Адмонт

Библиотека аббатства Адмонт, Австрия
2 из 4

В библиотеке аббатства Адмонт

CC BY-SA 3.0 / Jorge Royan /
CC BY-SA 4.0 / Rollroboter / Admont Bibliothek Deckengemälde (cropped)

Росписи потолка в библиотеке аббатства Адмонт

Библиотека аббатства Адмонт, Австрия
3 из 4

Росписи потолка в библиотеке аббатства Адмонт

CC BY-SA 4.0 / Rollroboter / Admont Bibliothek Deckengemälde (cropped)
© Фото : Public Domain

Скульптура в библиотеке аббатства Адмонт

Библиотека аббатства Адмонт, Австрия
4 из 4

Скульптура в библиотеке аббатства Адмонт

© Фото : Public Domain
1 из 4

Библиотека аббатства Адмонт

CC BY-SA 4.0 / Marco Almbauer / Admont Abbey Library books (cropped)
2 из 4

В библиотеке аббатства Адмонт

CC BY-SA 3.0 / Jorge Royan /
3 из 4

Росписи потолка в библиотеке аббатства Адмонт

CC BY-SA 4.0 / Rollroboter / Admont Bibliothek Deckengemälde (cropped)
4 из 4

Скульптура в библиотеке аббатства Адмонт

© Фото : Public Domain
Библиотеку аббатства Адмонт называли "восьмым чудом света". Здание, в котором она размещается, построено в стиле барокко в 1776 году. Потолок расписал Бартоломео Альтомонте — на фресках изображен процесс познания. Еще одна достопримечательность книгохранилища — серия деревянных скульптур Йозефа Штаммеля. Самые известные из них — фигуры, символизирующие смерть, страшный суд, рай и ад.
В этой библиотеке хранятся 530 инкунабул. Это книги, изданные от начала книгопечатания до XVI века.
CC BY 2.0 / ajay_suresh / Нью-Йоркская публичная библиотека
Нью-Йоркская публичная библиотека
1 из 3
Нью-Йоркская публичная библиотека
CC BY 2.0 / ajay_suresh /
CC BY-SA 2.0 / bryansjs / Нью-Йоркская публичная библиотека
Нью-Йоркская публичная библиотека
2 из 3
Нью-Йоркская публичная библиотека
CC BY-SA 2.0 / bryansjs /
© AP Photo / Mark LennihanНью-Йоркская публичная библиотека.
Нью-Йоркская публичная библиотека
3 из 3
Нью-Йоркская публичная библиотека.
© AP Photo / Mark Lennihan
1 из 3
Нью-Йоркская публичная библиотека
CC BY 2.0 / ajay_suresh /
2 из 3
Нью-Йоркская публичная библиотека
CC BY-SA 2.0 / bryansjs /
3 из 3
Нью-Йоркская публичная библиотека.
© AP Photo / Mark Lennihan
Главное здание Нью-Йоркской публичной библиотеки 1911 года постройки находится на пересечении Пятой авеню и 42-й улицы. И многих посетителей привлекает именно оно само. Здесь проводят разные мероприятия. Например, свадьбы. Поклонники сериала "Секс в большом городе" наверняка помнят, что героиня Сары Джессики Паркер Кэрри Брэдшоу именно тут собиралась выйти замуж за мужчину своей мечты.
Но и коллекция здесь тоже внушительная и разнообразная: 15 миллионов единиц хранения, в том числе средневековые рукописи, древние японские свитки, современные романы и поэзия, бейсбольные карточки и комиксы.
© AFP 2022 / Giuseppe Cacace

Библиотека Александрина в Александрии, Египет

Библиотека Александрина в Александрии, Египет
1 из 2

Библиотека Александрина в Александрии, Египет

© AFP 2022 / Giuseppe Cacace
© AFP 2022 / Giuseppe Cacace Интерьер библиотеки Александрина в Александрии, Египет
Интерьер библиотеки Александрина в Александрии, Египет
2 из 2
Интерьер библиотеки Александрина в Александрии, Египет
© AFP 2022 / Giuseppe Cacace
1 из 2

Библиотека Александрина в Александрии, Египет

© AFP 2022 / Giuseppe Cacace
2 из 2
Интерьер библиотеки Александрина в Александрии, Египет
© AFP 2022 / Giuseppe Cacace
Библиотеку Александрину открыли в Египте в 2002 году в честь знаменитой Александрийской, разрушенной много веков назад.
Ее крыша напоминает солнце, восходящее над Средиземным морем. На одной из стен высечены символы разных алфавитов.
Кроме книгохранилища, здесь есть несколько музеев и планетарий.
© Pixabay / EmitlightБиблиотека Starfield в Сеуле, Южная Корея
Библиотека Starfield в Сеуле, Южная Корея
1 из 3
Библиотека Starfield в Сеуле, Южная Корея
© Pixabay / Emitlight
© AFP 2022 / Ed JonesБиблиотека Starfield в Сеуле, Южная Корея.
Библиотека Starfield в Сеуле, Южная Корея
2 из 3
Библиотека Starfield в Сеуле, Южная Корея.
© AFP 2022 / Ed Jones
© Pixabay / adliwahidБиблиотека Starfield в Сеуле, Южная Корея
Библиотека Starfield в Сеуле, Южная Корея
3 из 3
Библиотека Starfield в Сеуле, Южная Корея
© Pixabay / adliwahid
1 из 3
Библиотека Starfield в Сеуле, Южная Корея
© Pixabay / Emitlight
2 из 3
Библиотека Starfield в Сеуле, Южная Корея.
© AFP 2022 / Ed Jones
3 из 3
Библиотека Starfield в Сеуле, Южная Корея
© Pixabay / adliwahid
Библиотека Starfield в Сеуле располагается в гигантском торговом центре — дизайн соответствующий: эскалаторы, громадные окна.
Книжные полки достигают 13-ти метров в высоту. Здесь два этажа — на одном художественная литература и издания по гуманитарным наукам, а на другом — произведения, посвященные хобби.
© AFP 2022 / Fred DufourБиблиотека Тяньцзинь Биньхай
Библиотека Тяньцзинь Биньхай в Китае
1 из 3
Библиотека Тяньцзинь Биньхай
© AFP 2022 / Fred Dufour
© AFP 2022 / Fred Dufour

В библиотеке Тяньцзинь Биньхай

Библиотека Тяньцзинь Биньхай в Китае
2 из 3

В библиотеке Тяньцзинь Биньхай

© AFP 2022 / Fred Dufour
© AFP 2022 / Fred Dufour

Читатели в библиотеке Тяньцзинь Биньхай

Библиотека Тяньцзинь Биньхай в Китае
3 из 3

Читатели в библиотеке Тяньцзинь Биньхай

© AFP 2022 / Fred Dufour
1 из 3
Библиотека Тяньцзинь Биньхай
© AFP 2022 / Fred Dufour
2 из 3

В библиотеке Тяньцзинь Биньхай

© AFP 2022 / Fred Dufour
3 из 3

Читатели в библиотеке Тяньцзинь Биньхай

© AFP 2022 / Fred Dufour
Библиотеку нового района Биньхай в Тяньцзине, открытую в 2017 году прозвали "Око". Из-за сферы, в которой размещается читательский зал. Она расположена в центре и видна снаружи через окна в форме глаза.
© Pixabay / Joerg_F Городская библиотека Штутгарта
Городская библиотека Штутгарта
1 из 2
Городская библиотека Штутгарта
© Pixabay / Joerg_F
CC BY-SA 4.0 / Pjt56 / StadtBibliothekStuttgart-pjt3-18 (cropped)Городская библиотека Штутгарта
Городская библиотека Штутгарта
2 из 2
Городская библиотека Штутгарта
CC BY-SA 4.0 / Pjt56 / StadtBibliothekStuttgart-pjt3-18 (cropped)
1 из 2
Городская библиотека Штутгарта
© Pixabay / Joerg_F
2 из 2
Городская библиотека Штутгарта
CC BY-SA 4.0 / Pjt56 / StadtBibliothekStuttgart-pjt3-18 (cropped)
У городской библиотеки Штутгарта несколько филиалов, самый знаменитый — на Майлендер Платц. Его открыли в 2011 году. Построен он форме куба, в интерьере много белого цвета.
Источниками вдохновения для корейского архитектора Ына Ёна Йи, спроектировавшего здание, стали древнегреческий Пантеон и фильм "2001 год: Космическая одиссея" Стэнли Кубрика.
© Фото : Ishiguro Photographic Institute

Здание библиотеки Университета искусств Тама

Здание библиотеки Университета искусств Тама, спроектированное Тойо Ито
1 из 2

Здание библиотеки Университета искусств Тама

© Фото : Ishiguro Photographic Institute
© fickr.com/japanese_craft_construction3Библиотека Университета искусств Тама в Токио
Библиотека Университета искусств Тама в Токио
2 из 2
Библиотека Университета искусств Тама в Токио
© fickr.com/japanese_craft_construction3
1 из 2

Здание библиотеки Университета искусств Тама

© Фото : Ishiguro Photographic Institute
2 из 2
Библиотека Университета искусств Тама в Токио
© fickr.com/japanese_craft_construction3
Филиал библиотеки университета искусств Тама в Хатиодзи в Японии — еще одно белоснежное здание. Минимализм в его интерьере сочетается с готикой — такое впечатление создается из-за стеклянных стен и арок.
Тут хранятся 77 тысяч японских и 47 тысяч иностранных книг, а также периодические издания об искусстве, дизайне и архитектуре.
CC BY-SA 4.0 / Diego Delso / Biblioteca Vasconcelos, Ciudad de México, México (cropped) Библиотека Васконселос в Мехико
Библиотека Васконселос в Мехико
1 из 2
Библиотека Васконселос в Мехико
CC BY-SA 4.0 / Diego Delso / Biblioteca Vasconcelos, Ciudad de México, México (cropped)
CC BY-SA 3.0 / ProtoplasmaKid /

В библиотеке Васконселос в Мехико

Библиотека Васконселос в Мехико
2 из 2

В библиотеке Васконселос в Мехико

CC BY-SA 3.0 / ProtoplasmaKid /
1 из 2
Библиотека Васконселос в Мехико
CC BY-SA 4.0 / Diego Delso / Biblioteca Vasconcelos, Ciudad de México, México (cropped)
2 из 2

В библиотеке Васконселос в Мехико

CC BY-SA 3.0 / ProtoplasmaKid /
Библиотека Васконселос в Мехико создана из стали, бетона, мрамора, гранита, дерева и стекла. А ее интерьер напоминает строительные леса. Открыли книгохранилище в 2006 году.
Здесь также выставлена скульптура мексиканского художника Габриеля Ороско "Matrix Móvil". Сделана она из скелета кита, исписанного геометрическими узорами.
CC BY-SA 3.0 / 玄史生 / Филиал Бэйтоу публичной библиотеки Тайбэя
Филиал Бэйтоу публичной библиотеки Тайбэя
1 из 2
Филиал Бэйтоу публичной библиотеки Тайбэя
CC BY-SA 3.0 / 玄史生 /
CC BY 4.0 / Wpcpey / Taipei Public Library Beitou Branch Interior 2015 (cropped) Филиал Бэйтоу публичной библиотеки Тайбэя
Филиал Бэйтоу публичной библиотеки Тайбэя
2 из 2
Филиал Бэйтоу публичной библиотеки Тайбэя
CC BY 4.0 / Wpcpey / Taipei Public Library Beitou Branch Interior 2015 (cropped)
1 из 2
Филиал Бэйтоу публичной библиотеки Тайбэя
CC BY-SA 3.0 / 玄史生 /
2 из 2
Филиал Бэйтоу публичной библиотеки Тайбэя
CC BY 4.0 / Wpcpey / Taipei Public Library Beitou Branch Interior 2015 (cropped)
Филиал Бэйтоу публичной библиотеки Тайбэя — пример экологичной постройки. Ее солнечные батареи способны генерировать 16 тысяч ватт энергии, или десять процентов от общего энергопотребления книгохранилища.
Еще здесь есть система сбора и хранения осадков — собранная вода используется для смыва в туалетах и орошения садов.
CC BY 4.0 / Julian Herzog / Den Sorte Diamant ("the black diamond") of the Royal Danish Library (Copenhagen Slotsholmen / Cropped imageКоролевская библиотека Дании
Королевская библиотека Дании
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Королевская библиотека Дании
CC BY 4.0 / Julian Herzog / Den Sorte Diamant ("the black diamond") of the Royal Danish Library (Copenhagen Slotsholmen / Cropped image
CC BY-SA 4.0 / Sintakso / interior of the new building of the The Royal Library (The Black Diamond) in Copenhagen, Denmark / Cropped imageКоролевская библиотека Дании
Королевская библиотека Дании
2 из 2
Королевская библиотека Дании
CC BY-SA 4.0 / Sintakso / interior of the new building of the The Royal Library (The Black Diamond) in Copenhagen, Denmark / Cropped image
1 из 2
Королевская библиотека Дании
CC BY 4.0 / Julian Herzog / Den Sorte Diamant ("the black diamond") of the Royal Danish Library (Copenhagen Slotsholmen / Cropped image
2 из 2
Королевская библиотека Дании
CC BY-SA 4.0 / Sintakso / interior of the new building of the The Royal Library (The Black Diamond) in Copenhagen, Denmark / Cropped image
Королевская библиотека Дании была основана в 1648, а в 1999 открылся корпус, известный как "Черный бриллиант". Он быстро стал достопримечательностью. Здание построено из стекла и черного гранита на набережной в Копенгагене, и в его глянцевых стенах отражается вода — зрелище завораживающее.
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