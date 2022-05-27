https://ria.ru/20220527/biblionoch-1791184008.html

Экскурсии и читальня в небоскребе: как пройдет "Библионочь" в Москве

Экскурсии и читальня в небоскребе: как пройдет "Библионочь" в Москве - РИА Новости, 27.05.2022

Экскурсии и читальня в небоскребе: как пройдет "Библионочь" в Москве

Бесплатные экскурсии и театральные представления, просветительские мероприятия для детей и взрослых на тему Года культурного наследия, а также открытие первой в РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T16:48

2022-05-27T16:48

2022-05-27T16:48

культура

новости культуры

николай цискаридзе

россия

москва

российская национальная библиотека

российская государственная библиотека

московский метрополитен

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Бесплатные экскурсии и театральные представления, просветительские мероприятия для детей и взрослых на тему Года культурного наследия, а также открытие первой в России библиотеки на высоте более 300 метров. О том, как пройдет 28 мая московская "Библионочь-2022" — в обзоре РИА Новости.Торжественное открытие "Библионочи" состоится в Третьем читальном зале "Ленинки". Старт акции дадут представители Минкультуры РФ и гендиректор РГБ Вадим Дуда — они презентуют гостям проект "Библиотека креативных индустрий". Его амбассадоры и кураторы — Николай Цискаридзе, Григорий Заславский, Александр Рыжинский и Дарья Златопольская.Также "Ленинка" станет площадкой масштабного Писательского марафона с самыми читаемыми авторами России — Александром Цыпкиным, Евгением Поповым, Верой Богдановой, Шамилем Идиатуллиным, Анной Матвеевой. Кроме того, в программе —экскурсии по фондам, выставка, посвященная истории их пополнения "Коллекции и коллекционеры", музыкальные представления. А еще здесь впервые состоится ежегодный поэтический фестиваль "Литературный рельс", организованный совместно с Московским метрополитеном.Одно из центральных событий — открытие библиотеки на 89-м этаже башни "Федерация" в деловом центре "Москва-Сити" на смотровой площадке на высоте 374 метра. Это единственная в мире читальня, расположенная на такой высоте. Вечером 28 мая здесь можно будет встретиться с писателями Павлом Басинским, Марией Авериной, Олегом Роем и Мариной Степновой, а также с лауреатами детского литературного конкурса имени Чуковского. Кроме того, гостей ждет спектакль театра "Практика" и встреча с его художественным руководителем Мариной Брусникиной. Еще запланирована выставка "Современники" фотохудожника Кирилла Симакова."Библионочь" в субботу 28 мая "Иностранка" совместит со своим ежегодным фестивалем, проходящим во время Дней славянских культур, — "СЛАВным днем". Гостей ждут лекции о традициях народов России и стран мира, творческие и языковые мастер-классы, встречи разговорных клубов, книжно-иллюстративные выставки. Детям покажут кукольный спектакль на немецком языке "Госпожа метелица".В российской государственной библиотеке искусств проведут тематические экскурсии, чаепитие по-московски "Конфетки-бараночки" и покажут книжно-иллюстративную выставку "Петровские линии и их окрестности".Здесь прозвучит концерт "Чайковский и Рахманинов. Диалог двух гениев" в исполнении ведущих артистов Большого театра и МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко. Кроме того, состоится благотворительная акция — будут продавать украшения, изготовленные в традициях народов России, выручка пойдет на содержание манула в Московском зоопарке.В этом году в Российской государственной детской библиотеке пройдут тематические лекции и мастер-классы — "Традиции и обряды в мистической детской прозе", "Сказочный мир народов России: создай своего персонажа", "Русская изба. От печки до лавочки", занятие "Конь-огонь" по изготовлению игрушечного коня.Кроме того, для маленьких гостей и их родителей подготовлена развлекательная программа — музыкальные представления, а также кукольные спектакли "Марфуша и Доглядушка" и "Маша и Медведь".Столичные детские библиотеки и культурные центры подготовили специальную программу для самых юных любителей искусства и литературы — "Библиосумерки". Она начнется 28 мая в 15.00 и продлится до 21.00. Детей и взрослых ждет более 60 мероприятий: они смогут совершить виртуальное путешествие по России, познакомиться с обычаями народов, живущих на территории страны, разучить танцы, смастерить кукол из лыка и расписать глиняные игрушки.Основной площадкой "Библиосумерек" станет Центральная городская детская библиотека имени Гайдара, где с самого утра 28 мая юные читатели смогут принять участие во встречах с авторами и обсуждении прочитанных книг.Программа Публичной исторической библиотеки включает показ фильма Александра Замыслова из цикла "Картотека. Библиотеки", чаепитие и экскурсию "В гостях у тетеньки: купеческие традиции в семье московского купца Куманина".В филиале библиотеки — Центре социально-политической истории — запланирована программа, посвященная традициям советской эпохи.Ежегодная акция "Библионочь" приурочена к Общероссийскому Дню библиотек — профессиональному празднику работников этой сферы. Он ежегодно отмечается 27 мая и официально был установлен в 1995 году.Дата была выбрана неслучайно — в этот день в 1795 году Екатериной II была основана первая государственная общедоступная библиотека России.

https://ria.ru/20220519/knigi-1789536187.html

https://ria.ru/20220526/museum-1790780401.html

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Елена Громова

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