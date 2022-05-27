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Экскурсии и читальня в небоскребе: как пройдет "Библионочь" в Москве - РИА Новости, 27.05.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220527/biblionoch-1791184008.html
Экскурсии и читальня в небоскребе: как пройдет "Библионочь" в Москве
Экскурсии и читальня в небоскребе: как пройдет "Библионочь" в Москве - РИА Новости, 27.05.2022
Экскурсии и читальня в небоскребе: как пройдет "Библионочь" в Москве
Бесплатные экскурсии и театральные представления, просветительские мероприятия для детей и взрослых на тему Года культурного наследия, а также открытие первой в РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T16:48
2022-05-27T16:48
культура
новости культуры
николай цискаридзе
россия
москва
российская национальная библиотека
российская государственная библиотека
московский метрополитен
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Бесплатные экскурсии и театральные представления, просветительские мероприятия для детей и взрослых на тему Года культурного наследия, а также открытие первой в России библиотеки на высоте более 300 метров. О том, как пройдет 28 мая московская "Библионочь-2022" — в обзоре РИА Новости.Торжественное открытие "Библионочи" состоится в Третьем читальном зале "Ленинки". Старт акции дадут представители Минкультуры РФ и гендиректор РГБ Вадим Дуда — они презентуют гостям проект "Библиотека креативных индустрий". Его амбассадоры и кураторы — Николай Цискаридзе, Григорий Заславский, Александр Рыжинский и Дарья Златопольская.Также "Ленинка" станет площадкой масштабного Писательского марафона с самыми читаемыми авторами России — Александром Цыпкиным, Евгением Поповым, Верой Богдановой, Шамилем Идиатуллиным, Анной Матвеевой. Кроме того, в программе —экскурсии по фондам, выставка, посвященная истории их пополнения "Коллекции и коллекционеры", музыкальные представления. А еще здесь впервые состоится ежегодный поэтический фестиваль "Литературный рельс", организованный совместно с Московским метрополитеном.Одно из центральных событий — открытие библиотеки на 89-м этаже башни "Федерация" в деловом центре "Москва-Сити" на смотровой площадке на высоте 374 метра. Это единственная в мире читальня, расположенная на такой высоте. Вечером 28 мая здесь можно будет встретиться с писателями Павлом Басинским, Марией Авериной, Олегом Роем и Мариной Степновой, а также с лауреатами детского литературного конкурса имени Чуковского. Кроме того, гостей ждет спектакль театра "Практика" и встреча с его художественным руководителем Мариной Брусникиной. Еще запланирована выставка "Современники" фотохудожника Кирилла Симакова."Библионочь" в субботу 28 мая "Иностранка" совместит со своим ежегодным фестивалем, проходящим во время Дней славянских культур, — "СЛАВным днем". Гостей ждут лекции о традициях народов России и стран мира, творческие и языковые мастер-классы, встречи разговорных клубов, книжно-иллюстративные выставки. Детям покажут кукольный спектакль на немецком языке "Госпожа метелица".В российской государственной библиотеке искусств проведут тематические экскурсии, чаепитие по-московски "Конфетки-бараночки" и покажут книжно-иллюстративную выставку "Петровские линии и их окрестности".Здесь прозвучит концерт "Чайковский и Рахманинов. Диалог двух гениев" в исполнении ведущих артистов Большого театра и МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко. Кроме того, состоится благотворительная акция — будут продавать украшения, изготовленные в традициях народов России, выручка пойдет на содержание манула в Московском зоопарке.В этом году в Российской государственной детской библиотеке пройдут тематические лекции и мастер-классы — "Традиции и обряды в мистической детской прозе", "Сказочный мир народов России: создай своего персонажа", "Русская изба. От печки до лавочки", занятие "Конь-огонь" по изготовлению игрушечного коня.Кроме того, для маленьких гостей и их родителей подготовлена развлекательная программа — музыкальные представления, а также кукольные спектакли "Марфуша и Доглядушка" и "Маша и Медведь".Столичные детские библиотеки и культурные центры подготовили специальную программу для самых юных любителей искусства и литературы — "Библиосумерки". Она начнется 28 мая в 15.00 и продлится до 21.00. Детей и взрослых ждет более 60 мероприятий: они смогут совершить виртуальное путешествие по России, познакомиться с обычаями народов, живущих на территории страны, разучить танцы, смастерить кукол из лыка и расписать глиняные игрушки.Основной площадкой "Библиосумерек" станет Центральная городская детская библиотека имени Гайдара, где с самого утра 28 мая юные читатели смогут принять участие во встречах с авторами и обсуждении прочитанных книг.Программа Публичной исторической библиотеки включает показ фильма Александра Замыслова из цикла "Картотека. Библиотеки", чаепитие и экскурсию "В гостях у тетеньки: купеческие традиции в семье московского купца Куманина".В филиале библиотеки — Центре социально-политической истории — запланирована программа, посвященная традициям советской эпохи.Ежегодная акция "Библионочь" приурочена к Общероссийскому Дню библиотек — профессиональному празднику работников этой сферы. Он ежегодно отмечается 27 мая и официально был установлен в 1995 году.Дата была выбрана неслучайно — в этот день в 1795 году Екатериной II была основана первая государственная общедоступная библиотека России.
https://ria.ru/20220519/knigi-1789536187.html
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новости культуры, николай цискаридзе, россия, москва, российская национальная библиотека, российская государственная библиотека, московский метрополитен, библионочь, книги, вадим дуда, григорий заславский, александр цыпкин, павел басинский, олег рой, практика (театр), марина брусникина, большой театр, музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко
16:48 27.05.2022
 

Экскурсии и читальня в небоскребе: как пройдет "Библионочь" в Москве

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкЭкскурсия в книгохранилище в рамках акции "Библионочь-2018" в Российской государственной библиотеке в Москве. 21 апреля 2018
Экскурсия в книгохранилище в рамках акции Библионочь-2018 в Российской государственной библиотеке в Москве. 21 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Бесплатные экскурсии и театральные представления, просветительские мероприятия для детей и взрослых на тему Года культурного наследия, а также открытие первой в России библиотеки на высоте более 300 метров. О том, как пройдет 28 мая московская "Библионочь-2022" — в обзоре РИА Новости.
© РИА Новости / Александр НатрускинБлагоустроенная площадь у Российской государственной библиотеки
Благоустроенная площадь у Российской государственной библиотеки - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
Благоустроенная площадь у Российской государственной библиотеки
Торжественное открытие "Библионочи" состоится в Третьем читальном зале "Ленинки". Старт акции дадут представители Минкультуры РФ и гендиректор РГБ Вадим Дуда — они презентуют гостям проект "Библиотека креативных индустрий". Его амбассадоры и кураторы — Николай Цискаридзе, Григорий Заславский, Александр Рыжинский и Дарья Златопольская.
Также "Ленинка" станет площадкой масштабного Писательского марафона с самыми читаемыми авторами России — Александром Цыпкиным, Евгением Поповым, Верой Богдановой, Шамилем Идиатуллиным, Анной Матвеевой. Кроме того, в программе —экскурсии по фондам, выставка, посвященная истории их пополнения "Коллекции и коллекционеры", музыкальные представления. А еще здесь впервые состоится ежегодный поэтический фестиваль "Литературный рельс", организованный совместно с Московским метрополитеном.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Московский международный деловой центр "Москва-Сити" и высотку на Баррикадной
Вид на Московский международный деловой центр Москва-Сити и высотку на Баррикадной - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Вид на Московский международный деловой центр "Москва-Сити" и высотку на Баррикадной
Одно из центральных событий — открытие библиотеки на 89-м этаже башни "Федерация" в деловом центре "Москва-Сити" на смотровой площадке на высоте 374 метра. Это единственная в мире читальня, расположенная на такой высоте.
Вечером 28 мая здесь можно будет встретиться с писателями Павлом Басинским, Марией Авериной, Олегом Роем и Мариной Степновой, а также с лауреатами детского литературного конкурса имени Чуковского. Кроме того, гостей ждет спектакль театра "Практика" и встреча с его художественным руководителем Мариной Брусникиной. Еще запланирована выставка "Современники" фотохудожника Кирилла Симакова.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкБиблиотеке иностранной литературы в Москве исполняется 100 лет
Библиотеке иностранной литературы в Москве исполняется 100 лет - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Библиотеке иностранной литературы в Москве исполняется 100 лет
"Библионочь" в субботу 28 мая "Иностранка" совместит со своим ежегодным фестивалем, проходящим во время Дней славянских культур, — "СЛАВным днем". Гостей ждут лекции о традициях народов России и стран мира, творческие и языковые мастер-классы, встречи разговорных клубов, книжно-иллюстративные выставки. Детям покажут кукольный спектакль на немецком языке "Госпожа метелица".
В российской государственной библиотеке искусств проведут тематические экскурсии, чаепитие по-московски "Конфетки-бараночки" и покажут книжно-иллюстративную выставку "Петровские линии и их окрестности".
Здесь прозвучит концерт "Чайковский и Рахманинов. Диалог двух гениев" в исполнении ведущих артистов Большого театра и МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко. Кроме того, состоится благотворительная акция — будут продавать украшения, изготовленные в традициях народов России, выручка пойдет на содержание манула в Московском зоопарке.
© АГН "Москва" / Сергей КиселевРоссийская государственная детская библиотека
Российская государственная детская библиотека - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
Российская государственная детская библиотека
В этом году в Российской государственной детской библиотеке пройдут тематические лекции и мастер-классы — "Традиции и обряды в мистической детской прозе", "Сказочный мир народов России: создай своего персонажа", "Русская изба. От печки до лавочки", занятие "Конь-огонь" по изготовлению игрушечного коня.
Кроме того, для маленьких гостей и их родителей подготовлена развлекательная программа — музыкальные представления, а также кукольные спектакли "Марфуша и Доглядушка" и "Маша и Медведь".
© АГН "Москва" / Сергей КиселевРоссийская государственная детская библиотека
Российская государственная детская библиотека - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
Российская государственная детская библиотека
Столичные детские библиотеки и культурные центры подготовили специальную программу для самых юных любителей искусства и литературы — "Библиосумерки". Она начнется 28 мая в 15.00 и продлится до 21.00. Детей и взрослых ждет более 60 мероприятий: они смогут совершить виртуальное путешествие по России, познакомиться с обычаями народов, живущих на территории страны, разучить танцы, смастерить кукол из лыка и расписать глиняные игрушки.
Основной площадкой "Библиосумерек" станет Центральная городская детская библиотека имени Гайдара, где с самого утра 28 мая юные читатели смогут принять участие во встречах с авторами и обсуждении прочитанных книг.
Вид на город Мурманск - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 18:55Культура
Звание библиотечной столицы России передали Мурманску
Программа Публичной исторической библиотеки включает показ фильма Александра Замыслова из цикла "Картотека. Библиотеки", чаепитие и экскурсию "В гостях у тетеньки: купеческие традиции в семье московского купца Куманина".
В филиале библиотеки — Центре социально-политической истории — запланирована программа, посвященная традициям советской эпохи.
Ежегодная акция "Библионочь" приурочена к Общероссийскому Дню библиотек — профессиональному празднику работников этой сферы. Он ежегодно отмечается 27 мая и официально был установлен в 1995 году.
Дата была выбрана неслучайно — в этот день в 1795 году Екатериной II была основана первая государственная общедоступная библиотека России.
Здание Еврейского музея и центра толерантности в Москве - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 11:45Культура
Еврейский музей открывает новое библиотечное пространство
 
КультураНовости культурыНиколай ЦискаридзеРоссияМоскваРоссийская национальная библиотекаРоссийская государственная библиотекаМосковский метрополитенБиблионочьКнигиВадим ДудаГригорий ЗаславскийАлександр ЦыпкинПавел БасинскийОлег РойПрактика (театр)Марина БрусникинаБольшой театрМузыкальный театр имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко
 
 
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