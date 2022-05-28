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В России отменили возрастной предел для первого контракта на военную службу
В России отменили возрастной предел для первого контракта на военную службу - РИА Новости, 28.05.2022
В России отменили возрастной предел для первого контракта на военную службу
Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене верхнего возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы. РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T12:37
2022-05-28T12:37
2022-05-28T16:12
безопасность
владимир путин
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совет федерации рф
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене верхнего возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы.Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.Прежде первый контракт о прохождении военной службы могли заключить граждане в возрасте от 18 до 40 лет, а иностранцы — от 18 до 30 лет.Закон исключает возрастной предел как для российских граждан трудоспособного возраста, так и иностранцев, при котором им предоставляется право заключить первый контракт о прохождении военной службы.Как говорилось в пояснительной записке, для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты, при этом опыт показывает, что таковыми они становятся к 40-45 годам.По словам авторов закона, эти изменения позволят привлечь на военную службу по контракту специалистов востребованных специальностей, прежде всего родственных гражданским — медицинского обеспечения, инженерных, технического обслуживания, эксплуатации, связи.Как заявил на заседании Совфеда замглавы Минобороны России Николай Панков, с россиянами и иностранцами будут заключать первые контракты до достижения ими 50 лет.
https://ria.ru/20220525/voennye-1790697915.html
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безопасность, владимир путин, россия, совет федерации рф, армия
12:37 28.05.2022 (обновлено: 16:12 28.05.2022)
В России отменили возрастной предел для первого контракта на военную службу
Путин подписал закон об отмене возрастного предела для первого контракта на военную службу
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон
об отмене верхнего возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы.
Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Прежде первый контракт о прохождении военной службы могли заключить граждане в возрасте от 18 до 40 лет, а иностранцы — от 18 до 30 лет.
Закон исключает возрастной предел как для российских граждан трудоспособного возраста, так и иностранцев, при котором им предоставляется право заключить первый контракт о прохождении военной службы.
Как говорилось в пояснительной записке, для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты, при этом опыт показывает, что таковыми они становятся к 40-45 годам.
По словам авторов закона, эти изменения позволят привлечь на военную службу по контракту специалистов востребованных специальностей, прежде всего родственных гражданским — медицинского обеспечения, инженерных, технического обслуживания, эксплуатации, связи.
Как заявил на заседании Совфеда
замглавы Минобороны России Николай Панков
, с россиянами и иностранцами будут заключать первые контракты до достижения ими 50 лет.