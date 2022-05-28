https://ria.ru/20220528/armiya-1791398068.html

В России отменили возрастной предел для первого контракта на военную службу

В России отменили возрастной предел для первого контракта на военную службу - РИА Новости, 28.05.2022

В России отменили возрастной предел для первого контракта на военную службу

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене верхнего возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы. РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T12:37

2022-05-28T12:37

2022-05-28T16:12

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владимир путин

россия

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене верхнего возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы.Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.Прежде первый контракт о прохождении военной службы могли заключить граждане в возрасте от 18 до 40 лет, а иностранцы — от 18 до 30 лет.Закон исключает возрастной предел как для российских граждан трудоспособного возраста, так и иностранцев, при котором им предоставляется право заключить первый контракт о прохождении военной службы.Как говорилось в пояснительной записке, для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты, при этом опыт показывает, что таковыми они становятся к 40-45 годам.По словам авторов закона, эти изменения позволят привлечь на военную службу по контракту специалистов востребованных специальностей, прежде всего родственных гражданским — медицинского обеспечения, инженерных, технического обслуживания, эксплуатации, связи.Как заявил на заседании Совфеда замглавы Минобороны России Николай Панков, с россиянами и иностранцами будут заключать первые контракты до достижения ими 50 лет.

https://ria.ru/20220525/voennye-1790697915.html

https://ria.ru/20220527/bazy-1791013125.html

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безопасность, владимир путин, россия, совет федерации рф, армия