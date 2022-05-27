https://ria.ru/20220527/rasstrely-1791185106.html

Поисковики в Гатчине нашли останки расстрелянных гитлеровцами людей

Поисковики в Гатчине нашли останки расстрелянных гитлеровцами людей - РИА Новости, 27.05.2022

Поисковики в Гатчине нашли останки расстрелянных гитлеровцами людей

Поисковый отряд Гатчинского района "Искра" (Ленинградская область), используя результаты изучения архивных документов, обнаружил на территории местного... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T15:21

2022-05-27T15:21

2022-05-27T15:48

происшествия

ленинградская область

гатчина

без срока давности

великая отечественная война (1941-1945)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Поисковый отряд Гатчинского района "Искра" (Ленинградская область), используя результаты изучения архивных документов, обнаружил на территории местного музея-заповедника останки советских граждан, предположительно, расстрелянных гитлеровскими оккупантами, сообщил РИА Новости руководитель отряда Андрей Клементьев."Поисковые отряды Ленинградской области начали работу по установлению места массового захоронения расстрелянных фашистскими войсками советских граждан в годы Великой Отечественной войны в парке "Сильвия", входящем в состав Гатчинского музея-заповедника", - сказал Клементьев."Работы ведутся поисковым отрядом "Искра". Члены отряда совместно с историками и правоохранительными органами нашли в архивах ряд документов, которые указывают на расстрелы и захоронение в парке нескольких тысяч мирных граждан Советского Союза", - добавил он.По словам Клементьева, исходя из анализа документов, стало известно, что в период с октября 1941 года по январь 1944 года в городе Гатчине по адресам Красноармейский проспект дом 17 и дом 19 располагался штаб немецкой полиции безопасности СД, который назывался "Айнхап команда 1"."Арестованные, в основном военнопленные, евреи, коммунисты, сотрудники НКВД, партизаны, подпольщики, лица, подозреваемые в связях с партизанами, или недовольные немецким режимом, привозились туда из разных районов Ленинградской области. Они содержались в подвале дома 17, где находилась тюрьма, которую называли "бункер". Фашисты допрашивали арестованных, после чего их обычно расстреливали", - сказал собеседник агентства.В день выводилось на расстрел до 30 человек, добавил Клементьев. С сентября 1943 года по январь 1944 года было расстреляно свыше 4 тысяч человек. "Расстрелы проводились неподалеку от штаба СД в парке "Сильвия", рядом с парковыми воротами у высокого каменного забора. Здесь же в парке свидетели видели несколько больших ям, наполненных телами расстрелянных", - добавил Клементьев."Поисковый отряд уже обнаружил человеческие останки, предположительно расстрелянных в указанный период", - отметил он.

https://ria.ru/20220224/kazni-1774710384.html

https://ria.ru/20211217/kontslager-1764146796.html

https://ria.ru/20210714/pskov-1741184434.html

ленинградская область

гатчина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, ленинградская область, гатчина, без срока давности, великая отечественная война (1941-1945)