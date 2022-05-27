https://ria.ru/20220527/rasstrely-1791185106.html
Поисковики в Гатчине нашли останки расстрелянных гитлеровцами людей
Поисковики в Гатчине нашли останки расстрелянных гитлеровцами людей - РИА Новости, 27.05.2022
Поисковики в Гатчине нашли останки расстрелянных гитлеровцами людей
Поисковый отряд Гатчинского района "Искра" (Ленинградская область), используя результаты изучения архивных документов, обнаружил на территории местного... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T15:21
2022-05-27T15:21
2022-05-27T15:48
происшествия
ленинградская область
гатчина
без срока давности
великая отечественная война (1941-1945)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Поисковый отряд Гатчинского района "Искра" (Ленинградская область), используя результаты изучения архивных документов, обнаружил на территории местного музея-заповедника останки советских граждан, предположительно, расстрелянных гитлеровскими оккупантами, сообщил РИА Новости руководитель отряда Андрей Клементьев."Поисковые отряды Ленинградской области начали работу по установлению места массового захоронения расстрелянных фашистскими войсками советских граждан в годы Великой Отечественной войны в парке "Сильвия", входящем в состав Гатчинского музея-заповедника", - сказал Клементьев."Работы ведутся поисковым отрядом "Искра". Члены отряда совместно с историками и правоохранительными органами нашли в архивах ряд документов, которые указывают на расстрелы и захоронение в парке нескольких тысяч мирных граждан Советского Союза", - добавил он.По словам Клементьева, исходя из анализа документов, стало известно, что в период с октября 1941 года по январь 1944 года в городе Гатчине по адресам Красноармейский проспект дом 17 и дом 19 располагался штаб немецкой полиции безопасности СД, который назывался "Айнхап команда 1"."Арестованные, в основном военнопленные, евреи, коммунисты, сотрудники НКВД, партизаны, подпольщики, лица, подозреваемые в связях с партизанами, или недовольные немецким режимом, привозились туда из разных районов Ленинградской области. Они содержались в подвале дома 17, где находилась тюрьма, которую называли "бункер". Фашисты допрашивали арестованных, после чего их обычно расстреливали", - сказал собеседник агентства.В день выводилось на расстрел до 30 человек, добавил Клементьев. С сентября 1943 года по январь 1944 года было расстреляно свыше 4 тысяч человек. "Расстрелы проводились неподалеку от штаба СД в парке "Сильвия", рядом с парковыми воротами у высокого каменного забора. Здесь же в парке свидетели видели несколько больших ям, наполненных телами расстрелянных", - добавил Клементьев."Поисковый отряд уже обнаружил человеческие останки, предположительно расстрелянных в указанный период", - отметил он.
https://ria.ru/20220224/kazni-1774710384.html
https://ria.ru/20211217/kontslager-1764146796.html
https://ria.ru/20210714/pskov-1741184434.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинградская область, гатчина, без срока давности, великая отечественная война (1941-1945)
15:21 27.05.2022 (обновлено: 15:48 27.05.2022)
Поисковики в Гатчине нашли останки расстрелянных гитлеровцами людей
Поисковики в Гатчине нашли останки расстрелянных гитлеровцами местных жителей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Поисковый отряд Гатчинского района "Искра" (Ленинградская область), используя результаты изучения архивных документов, обнаружил на территории местного музея-заповедника останки советских граждан, предположительно, расстрелянных гитлеровскими оккупантами, сообщил РИА Новости руководитель отряда Андрей Клементьев.
"Поисковые отряды Ленинградской области
начали работу по установлению места массового захоронения расстрелянных фашистскими войсками советских граждан в годы Великой Отечественной войны в парке "Сильвия", входящем в состав Гатчинского музея-заповедника", - сказал Клементьев.
"Работы ведутся поисковым отрядом "Искра". Члены отряда совместно с историками и правоохранительными органами нашли в архивах ряд документов, которые указывают на расстрелы и захоронение в парке нескольких тысяч мирных граждан Советского Союза", - добавил он.
По словам Клементьева, исходя из анализа документов, стало известно, что в период с октября 1941 года по январь 1944 года в городе Гатчине
по адресам Красноармейский проспект дом 17 и дом 19 располагался штаб немецкой полиции безопасности СД, который назывался "Айнхап команда 1".
"Арестованные, в основном военнопленные, евреи, коммунисты, сотрудники НКВД, партизаны, подпольщики, лица, подозреваемые в связях с партизанами, или недовольные немецким режимом, привозились туда из разных районов Ленинградской области. Они содержались в подвале дома 17, где находилась тюрьма, которую называли "бункер". Фашисты допрашивали арестованных, после чего их обычно расстреливали", - сказал собеседник агентства.
В день выводилось на расстрел до 30 человек, добавил Клементьев. С сентября 1943 года по январь 1944 года было расстреляно свыше 4 тысяч человек. "Расстрелы проводились неподалеку от штаба СД в парке "Сильвия", рядом с парковыми воротами у высокого каменного забора. Здесь же в парке свидетели видели несколько больших ям, наполненных телами расстрелянных", - добавил Клементьев.
"Поисковый отряд уже обнаружил человеческие останки, предположительно расстрелянных в указанный период", - отметил он.