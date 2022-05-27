https://ria.ru/20220527/rasstrel-1791169870.html

Ученые назвали причины массовых расстрелов в школах США

Ученые назвали причины массовых расстрелов в школах США - РИА Новости, 27.05.2022

Ученые назвали причины массовых расстрелов в школах США

Гибель от огнестрельного оружия является главной причиной смерти детей в США. Статистика опубликована в журнале Lancet Child and Adolescent Health. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T14:48

2022-05-27T14:48

2022-05-27T15:19

наука

сша

техас

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социология

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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Гибель от огнестрельного оружия является главной причиной смерти детей в США. Статистика опубликована в журнале Lancet Child and Adolescent Health.Согласно этим данным, за последнее десятилетие число погибших от огнестрельного оружия детей и подростков в возрасте от 0 до 19 лет в стране увеличилось на 83 процента. Среди темнокожей молодежи фиксируется взрывной рост показателя в 2019-2020 годах – на 40 процентов.Авторы исследования также отмечают, что, хотя уровень смертности от огнестрельного оружия в США начал расти еще в 2014 году, драматические социальные потрясения, вызванные пандемией COVID-19, вероятно, ускорили этот процесс. Причиной стала "эскалация факторов стресса для психического здоровья и экзистенциального отчаяния, испытываемого молодежью". Все это происходило на фоне многолетнего отсутствия профилактики по снижению травматизма и смертности от огнестрельного оружия среди подростков.Ученые обращают внимание на недостаток финансирования: хотя в 2019 году на исследования в области огнестрельного оружия Конгрессом США было выделено 25 миллионов долларов, это меркнет по сравнению с суммой, потраченной на работы по другим педиатрическим проблемам. Дополнительные деньги нужны на разработку мер по снижению травматизма и смертности "на индивидуальном, больничном, общественном и политическом уровнях", говорится в статье.Тем временем, массовые расстрелы в образовательных учреждениях США продолжаются. В результате шутинга, устроенного во вторник в начальной школе в Техасе, погибло 19 детей и двое взрослых.

https://ria.ru/20220526/nlo-1790643850.html

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сша, техас, конгресс сша, социология, дети, школа, коронавирус covid-19