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Ученые назвали причины массовых расстрелов в школах США - РИА Новости, 27.05.2022
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Наука
https://ria.ru/20220527/rasstrel-1791169870.html
Ученые назвали причины массовых расстрелов в школах США
Ученые назвали причины массовых расстрелов в школах США - РИА Новости, 27.05.2022
Ученые назвали причины массовых расстрелов в школах США
Гибель от огнестрельного оружия является главной причиной смерти детей в США. Статистика опубликована в журнале Lancet Child and Adolescent Health. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T14:48
2022-05-27T15:19
наука
сша
техас
конгресс сша
социология
дети
школа
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Гибель от огнестрельного оружия является главной причиной смерти детей в США. Статистика опубликована в журнале Lancet Child and Adolescent Health.Согласно этим данным, за последнее десятилетие число погибших от огнестрельного оружия детей и подростков в возрасте от 0 до 19 лет в стране увеличилось на 83 процента. Среди темнокожей молодежи фиксируется взрывной рост показателя в 2019-2020 годах – на 40 процентов.Авторы исследования также отмечают, что, хотя уровень смертности от огнестрельного оружия в США начал расти еще в 2014 году, драматические социальные потрясения, вызванные пандемией COVID-19, вероятно, ускорили этот процесс. Причиной стала "эскалация факторов стресса для психического здоровья и экзистенциального отчаяния, испытываемого молодежью". Все это происходило на фоне многолетнего отсутствия профилактики по снижению травматизма и смертности от огнестрельного оружия среди подростков.Ученые обращают внимание на недостаток финансирования: хотя в 2019 году на исследования в области огнестрельного оружия Конгрессом США было выделено 25 миллионов долларов, это меркнет по сравнению с суммой, потраченной на работы по другим педиатрическим проблемам. Дополнительные деньги нужны на разработку мер по снижению травматизма и смертности "на индивидуальном, больничном, общественном и политическом уровнях", говорится в статье.Тем временем, массовые расстрелы в образовательных учреждениях США продолжаются. В результате шутинга, устроенного во вторник в начальной школе в Техасе, погибло 19 детей и двое взрослых.
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сша, техас, конгресс сша, социология, дети, школа, коронавирус covid-19
14:48 27.05.2022 (обновлено: 15:19 27.05.2022)
 

Ученые назвали причины массовых расстрелов в школах США

© AP Photo / Dario Lopez-MillsПолиция у начальной школы в городе Ювалде в американском штате Техас, где произошла стрельба
Полиция у начальной школы в городе Ювалде в американском штате Техас, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© AP Photo / Dario Lopez-Mills
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая РИА Новости. Гибель от огнестрельного оружия является главной причиной смерти детей в США. Статистика опубликована в журнале Lancet Child and Adolescent Health.
Согласно этим данным, за последнее десятилетие число погибших от огнестрельного оружия детей и подростков в возрасте от 0 до 19 лет в стране увеличилось на 83 процента. Среди темнокожей молодежи фиксируется взрывной рост показателя в 2019-2020 годах – на 40 процентов.
Авторы исследования также отмечают, что, хотя уровень смертности от огнестрельного оружия в США начал расти еще в 2014 году, драматические социальные потрясения, вызванные пандемией COVID-19, вероятно, ускорили этот процесс. Причиной стала "эскалация факторов стресса для психического здоровья и экзистенциального отчаяния, испытываемого молодежью". Все это происходило на фоне многолетнего отсутствия профилактики по снижению травматизма и смертности от огнестрельного оружия среди подростков.
Ученые обращают внимание на недостаток финансирования: хотя в 2019 году на исследования в области огнестрельного оружия Конгрессом США было выделено 25 миллионов долларов, это меркнет по сравнению с суммой, потраченной на работы по другим педиатрическим проблемам. Дополнительные деньги нужны на разработку мер по снижению травматизма и смертности "на индивидуальном, больничном, общественном и политическом уровнях", говорится в статье.
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Тем временем, массовые расстрелы в образовательных учреждениях США продолжаются. В результате шутинга, устроенного во вторник в начальной школе в Техасе, погибло 19 детей и двое взрослых.
 
НаукаСШАТехасКонгресс СШАсоциологияДетиШколаКоронавирус COVID-19
 
 
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