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Губернатор сообщил, что при стрельбе в школе Техаса пострадали 17 человек

Губернатор сообщил, что при стрельбе в школе Техаса пострадали 17 человек - РИА Новости, 25.05.2022

Губернатор сообщил, что при стрельбе в школе Техаса пострадали 17 человек

Губернатор Техаса Грегг Эбботт сообщил, что в результате стрельбы в начальной школе в городе Ювальде погибли 19 детей, еще 17 человек получили ранения. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T22:33

2022-05-25T22:33

2022-05-25T22:33

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ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. Губернатор Техаса Грегг Эбботт сообщил, что в результате стрельбы в начальной школе в городе Ювальде погибли 19 детей, еще 17 человек получили ранения.Во вторник 18-летний житель техасского городка Ювальде Сальвадор Рамос открыл стрельбу в начальной школе. Впоследствии злоумышленника уничтожили полицейские. Известно, что Рамос приобрел две винтовки 22 мая – менее чем через неделю, после того, как он достиг 18-летия.По его словам, на сегодняшний день властям удалось связаться с семьями всех погибших в данном инциденте и разъяснить им обстоятельства произошедшего. Эбботт призвал всех родителей погибших связаться с властями для получения дополнительной информации и помощи.Стрельба – нередкое явление в американских школах. Однако трагедия в Ювальде стала самой кровопролитной за последние 10 лет – с 14 декабря 2012 года. Тогда погибли 20 учеников и шестеро взрослых работников школы в поселке Сэнди-Хук в штате Коннектикут.Выступая со специальным обращением к нации во вторник, президент США Джо Байден призвал бросить вызов оружейному лобби.

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в мире, сша, джо байден, техас