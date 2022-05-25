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Губернатор сообщил, что при стрельбе в школе Техаса пострадали 17 человек
Губернатор сообщил, что при стрельбе в школе Техаса пострадали 17 человек - РИА Новости, 25.05.2022
Губернатор сообщил, что при стрельбе в школе Техаса пострадали 17 человек
Губернатор Техаса Грегг Эбботт сообщил, что в результате стрельбы в начальной школе в городе Ювальде погибли 19 детей, еще 17 человек получили ранения. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T22:33
2022-05-25T22:33
2022-05-25T22:33
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ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. Губернатор Техаса Грегг Эбботт сообщил, что в результате стрельбы в начальной школе в городе Ювальде погибли 19 детей, еще 17 человек получили ранения.Во вторник 18-летний житель техасского городка Ювальде Сальвадор Рамос открыл стрельбу в начальной школе. Впоследствии злоумышленника уничтожили полицейские. Известно, что Рамос приобрел две винтовки 22 мая – менее чем через неделю, после того, как он достиг 18-летия.По его словам, на сегодняшний день властям удалось связаться с семьями всех погибших в данном инциденте и разъяснить им обстоятельства произошедшего. Эбботт призвал всех родителей погибших связаться с властями для получения дополнительной информации и помощи.Стрельба – нередкое явление в американских школах. Однако трагедия в Ювальде стала самой кровопролитной за последние 10 лет – с 14 декабря 2012 года. Тогда погибли 20 учеников и шестеро взрослых работников школы в поселке Сэнди-Хук в штате Коннектикут.Выступая со специальным обращением к нации во вторник, президент США Джо Байден призвал бросить вызов оружейному лобби.
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в мире, сша, джо байден, техас
Губернатор сообщил, что при стрельбе в школе Техаса пострадали 17 человек
Губернатор Техаса Эбботт сообщил, что в Ювальде при стрельбе в школе пострадали 17 человек
ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. Губернатор Техаса Грегг Эбботт сообщил, что в результате стрельбы в начальной школе в городе Ювальде погибли 19 детей, еще 17 человек получили ранения.
Во вторник 18-летний житель техасского городка Ювальде Сальвадор Рамос открыл стрельбу в начальной школе. Впоследствии злоумышленника уничтожили полицейские. Известно, что Рамос приобрел две винтовки 22 мая – менее чем через неделю, после того, как он достиг 18-летия.
"Согласно последней информации, 19 детей погибли, также лишились жизни двое учителей. Еще 17 человек получили ранения, однако угрозы их жизни нет", - сказал Эбботт в ходе пресс-конференции, которую транслировали основные федеральные телеканалы США.
По его словам, на сегодняшний день властям удалось связаться с семьями всех погибших в данном инциденте и разъяснить им обстоятельства произошедшего. Эбботт призвал всех родителей погибших связаться с властями для получения дополнительной информации и помощи.
Стрельба – нередкое явление в американских школах. Однако трагедия в Ювальде стала самой кровопролитной за последние 10 лет – с 14 декабря 2012 года. Тогда погибли 20 учеников и шестеро взрослых работников школы в поселке Сэнди-Хук в штате Коннектикут
.
Выступая со специальным обращением к нации во вторник, президент США Джо Байден
призвал бросить вызов оружейному лобби.