https://ria.ru/20220527/rak-1791040643.html

В России начали клинические испытания препарата для лечения рака груди

В России начали клинические испытания препарата для лечения рака груди - РИА Новости, 27.05.2022

В России начали клинические испытания препарата для лечения рака груди

В Санкт-Петербурге начались клинические испытания инновационного препарата для лечения рака молочной железы — первого в России противоопухолевого препарата,... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T10:04

2022-05-27T10:04

2022-05-27T17:11

санкт-петербург

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

сколково

общество

здоровье - общество

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НОВОСИБИРСК, 27 мая — РИА Новости. В Санкт-Петербурге начались клинические испытания инновационного препарата для лечения рака молочной железы — первого в России противоопухолевого препарата, созданного на основе генно-модифицированного онколитического вируса. Об этом сообщил разработчик препарата — Институт химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН.В создании лекарства также участвовали центр "Вектор" Роспотребнадзора в партнерстве с ООО "Онкостар" (резидент "Сколково"). Проводят клинические испытания в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Н. Н. Петрова в Санкт-Петербурге."В середине мая препарат ввели первой пациентке. Она находится под постоянным наблюдением врачей, чувствует себя хорошо, побочных эффектов не обнаружено. Сейчас в эксперимент включают вторую пациентку. Мы предполагаем, что первая фаза клинических испытаний займет около двух лет. Это связано тем, что препарат абсолютно новый, первый в своем классе", — приводятся в сообщении слова завлабораторией биотехнологии ИХБФМ СО РАН Владимира Рихтера.В научном институте пояснили, что лекарственное средство предназначено для терапии рака молочной железы. Оно создано на основе инактивированного рекомбинантного вируса осповакцины VV-GMCSF-Lact. При этом впервые в мире в противоопухолевый препарат введен ген, синтезирующий белок-убийцу раковых клеток. Целью первой фазы клинических испытаний является оценка безопасности, переносимости и фармакокинетических параметров препарата. Желающие принять участие в исследовании могут заполнить анкету на сайте НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова.Проведенные ранее доклинические испытания показали, что препарат эффективно подавляет развитие основной опухоли, размножается в ней, не затрагивая здоровые клетки, самостоятельно ищет метастазы и угнетает их рост. Препарат может использоваться как в режиме монотерапии, так и в комбинации с любыми другими методами лечения.Онколитические вирусы — стремительно растущий класс терапевтических агентов для борьбы со злокачественными новообразованиями. Развитие генной инженерии позволило создать рекомбинантные вирусы, способные не только более избирательно уничтожать раковые клетки, но и стимулировать собственный противоопухолевый иммунитет.

https://ria.ru/20220519/diagnostika-1789368608.html

https://ria.ru/20220418/rak-1784018798.html

санкт-петербург

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

санкт-петербург, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сколково, общество, здоровье - общество