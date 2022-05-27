https://ria.ru/20220527/minselkhoz-1791091602.html
Замглавы Минсельхоза назвал заявления о мировом голоде из-за России фейками
Замглавы Минсельхоза назвал заявления о мировом голоде из-за России фейками - РИА Новости, 27.05.2022
Замглавы Минсельхоза назвал заявления о мировом голоде из-за России фейками
Замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин назвал фейками заявления о грядущем мировом голоде из-за России и отметил, что наша страна является надежным... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T11:59
2022-05-27T11:59
2022-05-27T11:59
россия
экономика
волгоград
волгоградская область
украина
владимир путин
дмитрий медведев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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ВОЛГОГРАД, 27 мая - РИА Новости. Замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин назвал фейками заявления о грядущем мировом голоде из-за России и отметил, что наша страна является надежным партнером.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Разин ответил на вопрос РИА Новости о том, как он относится к заявлениям о надвигающимся мировом голоде якобы из-за политики России: "Вы знаете, у нас много звучит историй и часто используются фейки. Очередные попытки обвинить страну и перевернуть объективную картину, мы к этому начинаем привыкать и относимся к этому с легкой улыбкой".Замминистра отметил, что страна "делает все возможное для того, чтобы обеспечить стабильную продовольственную обстановку не только внутри, но и на внешних рынках"."Мы являемся гарантированным и безусловно качественным партнером", - отметил Разин.Он находится в рабочей поездке в Волгограде, где посетил всероссийскую выставку племенных овец и коз.
https://ria.ru/20220526/ugrozy-1790849569.html
https://ria.ru/20220523/bezhentsy-1790183217.html
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РИА Новости
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россия, экономика, волгоград, волгоградская область, украина, владимир путин, дмитрий медведев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Замглавы Минсельхоза назвал заявления о мировом голоде из-за России фейками
Замглавы Минсельхоза Разин назвал заявления о грядущем мировом голоде из-за России фейками
ВОЛГОГРАД, 27 мая - РИА Новости. Замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин назвал фейками заявления о грядущем мировом голоде из-за России и отметил, что наша страна является надежным партнером.
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ
из-за ситуации на Украине
. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев
, говоря о последствиях санкций, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах. Как отмечал президент РФ Владимир Путин
, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Разин ответил на вопрос РИА Новости о том, как он относится к заявлениям о надвигающимся мировом голоде якобы из-за политики России: "Вы знаете, у нас много звучит историй и часто используются фейки. Очередные попытки обвинить страну и перевернуть объективную картину, мы к этому начинаем привыкать и относимся к этому с легкой улыбкой".
Замминистра отметил, что страна "делает все возможное для того, чтобы обеспечить стабильную продовольственную обстановку не только внутри, но и на внешних рынках".
"Мы являемся гарантированным и безусловно качественным партнером", - отметил Разин.
Он находится в рабочей поездке в Волгограде
, где посетил всероссийскую выставку племенных овец и коз.