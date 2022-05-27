https://ria.ru/20220527/minselkhoz-1791091602.html

Замглавы Минсельхоза назвал заявления о мировом голоде из-за России фейками

Замглавы Минсельхоза назвал заявления о мировом голоде из-за России фейками - РИА Новости, 27.05.2022

Замглавы Минсельхоза назвал заявления о мировом голоде из-за России фейками

Замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин назвал фейками заявления о грядущем мировом голоде из-за России и отметил, что наша страна является надежным... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T11:59

2022-05-27T11:59

2022-05-27T11:59

россия

экономика

волгоград

волгоградская область

украина

владимир путин

дмитрий медведев

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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ВОЛГОГРАД, 27 мая - РИА Новости. Замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин назвал фейками заявления о грядущем мировом голоде из-за России и отметил, что наша страна является надежным партнером.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Разин ответил на вопрос РИА Новости о том, как он относится к заявлениям о надвигающимся мировом голоде якобы из-за политики России: "Вы знаете, у нас много звучит историй и часто используются фейки. Очередные попытки обвинить страну и перевернуть объективную картину, мы к этому начинаем привыкать и относимся к этому с легкой улыбкой".Замминистра отметил, что страна "делает все возможное для того, чтобы обеспечить стабильную продовольственную обстановку не только внутри, но и на внешних рынках"."Мы являемся гарантированным и безусловно качественным партнером", - отметил Разин.Он находится в рабочей поездке в Волгограде, где посетил всероссийскую выставку племенных овец и коз.

https://ria.ru/20220526/ugrozy-1790849569.html

https://ria.ru/20220523/bezhentsy-1790183217.html

россия

волгоград

волгоградская область

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, волгоград, волгоградская область, украина, владимир путин, дмитрий медведев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)