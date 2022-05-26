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Власти Венеции снова отложили введение туристического налога - РИА Новости, 26.05.2022
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Туризм
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Власти Венеции снова отложили введение туристического налога
Власти Венеции снова отложили введение туристического налога - РИА Новости, 26.05.2022
Власти Венеции снова отложили введение туристического налога
Власти Венеции назвали новую дату введения правил посещения города, сообщает Travel Puls. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T05:47
2022-05-26T05:47
туризм
туризм
новости - туризм
венеция
италия
налоги
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Власти Венеции назвали новую дату введения правил посещения города, сообщает Travel Puls.Совет проголосовал за перенос проекта с лета текущего года на 16 января 2023 года. Ранее предполагалось, что уже в июне гости будут платить за визит туристический налог в размере от трех до десяти евро. Величина взноса зависела бы от сезона и дня недели.План также гласил, что с 1 июля путешественники должны будут на спецплатформе бронировать время пребывания в городе и получать QR-код.Контроль за исполнением правил планируют осуществлять через 500 телекамер. Кроме того, полиция будет использовать данные мобильных телефонов для установления личности визитеров.Власти надеются, что ограничения сократят турпоток (до пандемии ежедневно город посещали до 110 тысяч гостей) и позволят уменьшить отток местных жителей, число которых за пять лет сократилось с 67 до 50 тысяч.
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туризм, новости - туризм, венеция, италия, налоги, туристы
05:47 26.05.2022
 
Власти Венеции снова отложили введение туристического налога

Власти Венеции отложили введение туристического налога и бронирования визита на 2023 год

© Pixabay / Maatkare Венеция
Венеция - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© Pixabay / Maatkare
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Власти Венеции назвали новую дату введения правил посещения города, сообщает Travel Puls.
Совет проголосовал за перенос проекта с лета текущего года на 16 января 2023 года. Ранее предполагалось, что уже в июне гости будут платить за визит туристический налог в размере от трех до десяти евро. Величина взноса зависела бы от сезона и дня недели.
План также гласил, что с 1 июля путешественники должны будут на спецплатформе бронировать время пребывания в городе и получать QR-код.
Контроль за исполнением правил планируют осуществлять через 500 телекамер. Кроме того, полиция будет использовать данные мобильных телефонов для установления личности визитеров.
Власти надеются, что ограничения сократят турпоток (до пандемии ежедневно город посещали до 110 тысяч гостей) и позволят уменьшить отток местных жителей, число которых за пять лет сократилось с 67 до 50 тысяч.
Вид на Венецию с террасы Фондако деи Тедески - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
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В Венецию начнут пускать только по предварительной регистрации
 
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