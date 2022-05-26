https://ria.ru/20220526/venetsiya-1790686937.html

Власти Венеции снова отложили введение туристического налога

Власти Венеции снова отложили введение туристического налога - РИА Новости, 26.05.2022

Власти Венеции снова отложили введение туристического налога

Власти Венеции назвали новую дату введения правил посещения города, сообщает Travel Puls. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T05:47

2022-05-26T05:47

2022-05-26T05:47

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Власти Венеции назвали новую дату введения правил посещения города, сообщает Travel Puls.Совет проголосовал за перенос проекта с лета текущего года на 16 января 2023 года. Ранее предполагалось, что уже в июне гости будут платить за визит туристический налог в размере от трех до десяти евро. Величина взноса зависела бы от сезона и дня недели.План также гласил, что с 1 июля путешественники должны будут на спецплатформе бронировать время пребывания в городе и получать QR-код.Контроль за исполнением правил планируют осуществлять через 500 телекамер. Кроме того, полиция будет использовать данные мобильных телефонов для установления личности визитеров.Власти надеются, что ограничения сократят турпоток (до пандемии ежедневно город посещали до 110 тысяч гостей) и позволят уменьшить отток местных жителей, число которых за пять лет сократилось с 67 до 50 тысяч.

https://ria.ru/20220505/venetsiya-1787017127.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, венеция, италия, налоги, туристы