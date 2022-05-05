https://ria.ru/20220505/venetsiya-1787017127.html
В Венецию начнут пускать только по предварительной регистрации
В Венецию начнут пускать только по предварительной регистрации - РИА Новости, 05.05.2022
В Венецию начнут пускать только по предварительной регистрации
Туристов перестанут пускать в Венецию без предварительной регистрации с 1 июля 2022 года, сообщает АТОР. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T18:25
2022-05-05T18:25
2022-05-05T18:25
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Туристов перестанут пускать в Венецию без предварительной регистрации с 1 июля 2022 года, сообщает АТОР.В пасхальные выходные город на воде ощутил на себе все издержки овертуризма: буквально за три дня там побывало почти 500 тысяч отдыхающих. В связи с этим местные власти решили вернуться к идее регулирования турпотоков, которая впервые была озвучена еще в 2019 году.По данным итальянских СМИ, с июля для поездки в Венецию путешественникам придется заранее регистрироваться на специальной платформе и получать QR-код.Уточняется, что пока что мера будет экспериментальной, а вот с середины января 2023 года, помимо предварительного бронирования, придется еще и платить "входной налог" — от трех до 10 евро (220 — 730 рублей) с человека в зависимости от сезона и дня недели.От платы освободят жителей, работающих в городе, а также туристов, которые останавливаются в Венеции на ночлег в отеле.По мнению представителей отрасли, новые меры не отпугнут россиян: желание побывать в одном из красивейших городов Италии пересилит все неудобства. Тем более, что в стране смягчены ковидные ограничения. Для въезда больше не нужны сертификаты о вакцинации и ПЦР-тесты.Прямых рейсов из России нет, добраться можно самолетами иностранных перевозчиков с пересадкой в Стамбуле. Стоимость билетов стартует от 30 тысяч рублей с человека в одну сторону с вылетом в конце мая.
https://radiosputnik.ria.ru/20220505/kurorty-1786924518.html
https://ria.ru/20220505/bali-1786955451.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, венеция, италия, налоги, туризм, туристы, авиабилеты
В Венецию начнут пускать только по предварительной регистрации
Посещение Венеции нужно будет бронировать заранее с июля 2022 года
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости.
Туристов перестанут пускать в Венецию без предварительной регистрации с 1 июля 2022 года, сообщает
АТОР.
В пасхальные выходные город на воде ощутил на себе все издержки овертуризма: буквально за три дня там побывало почти 500 тысяч отдыхающих. В связи с этим местные власти решили вернуться к идее регулирования турпотоков, которая впервые была озвучена еще в 2019 году.
По данным итальянских СМИ, с июля для поездки в Венецию путешественникам придется заранее регистрироваться на специальной платформе и получать QR-код.
Уточняется, что пока что мера будет экспериментальной, а вот с середины января 2023 года, помимо предварительного бронирования, придется еще и платить "входной налог" — от трех до 10 евро (220 — 730 рублей) с человека в зависимости от сезона и дня недели.
От платы освободят жителей, работающих в городе, а также туристов, которые останавливаются в Венеции на ночлег в отеле.
По мнению представителей отрасли, новые меры не отпугнут россиян: желание побывать в одном из красивейших городов Италии пересилит все неудобства. Тем более, что в стране смягчены ковидные ограничения. Для въезда больше не нужны сертификаты о вакцинации и ПЦР-тесты.
Прямых рейсов из России нет, добраться можно самолетами иностранных перевозчиков с пересадкой в Стамбуле. Стоимость билетов стартует от 30 тысяч рублей с человека в одну сторону с вылетом в конце мая.