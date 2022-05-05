Рейтинг@Mail.ru
В Венецию начнут пускать только по предварительной регистрации - РИА Новости, 05.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220505/venetsiya-1787017127.html
В Венецию начнут пускать только по предварительной регистрации
В Венецию начнут пускать только по предварительной регистрации - РИА Новости, 05.05.2022
В Венецию начнут пускать только по предварительной регистрации
Туристов перестанут пускать в Венецию без предварительной регистрации с 1 июля 2022 года, сообщает АТОР. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T18:25
2022-05-05T18:25
туризм
новости - туризм
венеция
италия
налоги
туризм
туристы
авиабилеты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156080/02/1560800233_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3ee4b1de0d948e0040e511a19e48baec.jpg
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Туристов перестанут пускать в Венецию без предварительной регистрации с 1 июля 2022 года, сообщает АТОР.В пасхальные выходные город на воде ощутил на себе все издержки овертуризма: буквально за три дня там побывало почти 500 тысяч отдыхающих. В связи с этим местные власти решили вернуться к идее регулирования турпотоков, которая впервые была озвучена еще в 2019 году.По данным итальянских СМИ, с июля для поездки в Венецию путешественникам придется заранее регистрироваться на специальной платформе и получать QR-код.Уточняется, что пока что мера будет экспериментальной, а вот с середины января 2023 года, помимо предварительного бронирования, придется еще и платить "входной налог" — от трех до 10 евро (220 — 730 рублей) с человека в зависимости от сезона и дня недели.От платы освободят жителей, работающих в городе, а также туристов, которые останавливаются в Венеции на ночлег в отеле.По мнению представителей отрасли, новые меры не отпугнут россиян: желание побывать в одном из красивейших городов Италии пересилит все неудобства. Тем более, что в стране смягчены ковидные ограничения. Для въезда больше не нужны сертификаты о вакцинации и ПЦР-тесты.Прямых рейсов из России нет, добраться можно самолетами иностранных перевозчиков с пересадкой в Стамбуле. Стоимость билетов стартует от 30 тысяч рублей с человека в одну сторону с вылетом в конце мая.
https://radiosputnik.ria.ru/20220505/kurorty-1786924518.html
https://ria.ru/20220505/bali-1786955451.html
венеция
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156080/02/1560800233_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ee0fc0041454abc29c8412672d74c889.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, венеция, италия, налоги, туризм, туристы, авиабилеты
18:25 05.05.2022
 
В Венецию начнут пускать только по предварительной регистрации

Посещение Венеции нужно будет бронировать заранее с июля 2022 года

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВид на Венецию с террасы Фондако деи Тедески
Вид на Венецию с террасы Фондако деи Тедески - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Туристов перестанут пускать в Венецию без предварительной регистрации с 1 июля 2022 года, сообщает АТОР.
В пасхальные выходные город на воде ощутил на себе все издержки овертуризма: буквально за три дня там побывало почти 500 тысяч отдыхающих. В связи с этим местные власти решили вернуться к идее регулирования турпотоков, которая впервые была озвучена еще в 2019 году.
По данным итальянских СМИ, с июля для поездки в Венецию путешественникам придется заранее регистрироваться на специальной платформе и получать QR-код.
Уточняется, что пока что мера будет экспериментальной, а вот с середины января 2023 года, помимо предварительного бронирования, придется еще и платить "входной налог" — от трех до 10 евро (220 — 730 рублей) с человека в зависимости от сезона и дня недели.
От платы освободят жителей, работающих в городе, а также туристов, которые останавливаются в Венеции на ночлег в отеле.
Вход в грот Дзиндзулузу - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
Вчера, 10:14В мире
"Мы уже на нуле". Итальянские курорты страдают из-за антироссийских санкций
По мнению представителей отрасли, новые меры не отпугнут россиян: желание побывать в одном из красивейших городов Италии пересилит все неудобства. Тем более, что в стране смягчены ковидные ограничения. Для въезда больше не нужны сертификаты о вакцинации и ПЦР-тесты.
Прямых рейсов из России нет, добраться можно самолетами иностранных перевозчиков с пересадкой в Стамбуле. Стоимость билетов стартует от 30 тысяч рублей с человека в одну сторону с вылетом в конце мая.
Храм Улун Дану на озере Бератан. Бали - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
Вчера, 12:47Туризм
Богатые россияне снова заинтересовались отдыхом на Бали
 
ТуризмНовости - ТуризмВенецияИталияНалогиТуризмтуристыАвиабилеты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала