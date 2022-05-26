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В МИД назвали взятие Россией под охрану ЗАЭС оправданным - РИА Новости, 26.05.2022
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В МИД назвали взятие Россией под охрану ЗАЭС оправданным
В МИД назвали взятие Россией под охрану ЗАЭС оправданным - РИА Новости, 26.05.2022
В МИД назвали взятие Россией под охрану ЗАЭС оправданным
Хранящееся на Запорожской АЭС топливо вряд ли может быть использовано для создания ядерного оружия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T15:39
2022-05-26T16:02
специальная военная операция на украине
в мире
россия
рафаэль гросси
запорожская аэс
магатэ
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Хранящееся на Запорожской АЭС топливо вряд ли может быть использовано для создания ядерного оружия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Кроме того, подчеркнула Захарова, "данные о якобы имеющихся на ЗАЭС 30 тонн плутония, как минимум, требуют уточнения".Хранящееся на Запорожской АЭС топливо вряд ли может быть использовано для создания ядерного оружия, добавила Мария Захарова.Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что на Запорожской АЭС, которая находится под контролем российских военных, хранится 30 тонн плутония и 40 тонн обогащенного урана.Захарова пояснила, что речь идёт о "ядерных материалах, которые содержатся в ядерном топливе, находящемся на станции, включая топливо, загруженное в реакторы, а также отработавшее ядерное топливо (ОЯТ), выгруженное в пристанционные хранилища"."Уран является низкообогащенным, а находящийся в ОЯТ плутоний не может быть выделен без использования достаточно сложных и существующих всего у нескольких стран в мире установок, а также в силу своего изотопного состава вряд ли может быть применим для создания ядерного оружия", - отметила Захарова.Кроме того, подчеркнула Захарова, "данные о якобы имеющихся на ЗАЭС 30 тонн плутония, как минимум, требуют уточнения".
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в мире, россия, рафаэль гросси, запорожская аэс, магатэ
15:39 26.05.2022 (обновлено: 16:02 26.05.2022)
 
В МИД назвали взятие Россией под охрану ЗАЭС оправданным

МИД подчеркнул оправданность взятия российскими военными под охрану ЗАЭС

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Хранящееся на Запорожской АЭС топливо вряд ли может быть использовано для создания ядерного оружия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Кроме того, подчеркнула Захарова, "данные о якобы имеющихся на ЗАЭС 30 тонн плутония, как минимум, требуют уточнения".
Хранящееся на Запорожской АЭС топливо вряд ли может быть использовано для создания ядерного оружия, добавила Мария Захарова.
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что на Запорожской АЭС, которая находится под контролем российских военных, хранится 30 тонн плутония и 40 тонн обогащенного урана.
Захарова пояснила, что речь идёт о "ядерных материалах, которые содержатся в ядерном топливе, находящемся на станции, включая топливо, загруженное в реакторы, а также отработавшее ядерное топливо (ОЯТ), выгруженное в пристанционные хранилища".
"Уран является низкообогащенным, а находящийся в ОЯТ плутоний не может быть выделен без использования достаточно сложных и существующих всего у нескольких стран в мире установок, а также в силу своего изотопного состава вряд ли может быть применим для создания ядерного оружия", - отметила Захарова.
Кроме того, подчеркнула Захарова, "данные о якобы имеющихся на ЗАЭС 30 тонн плутония, как минимум, требуют уточнения".
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В ЕС предложили прекратить импорт ядерного топлива из России, сообщили СМИ
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияРафаэль ГроссиЗапорожская АЭСМАГАТЭ
 
 
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