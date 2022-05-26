https://ria.ru/20220526/instruktor-1790802889.html

Школа НАТО. Кого и чему учили западные военные инструкторы на Украине

Школа НАТО. Кого и чему учили западные военные инструкторы на Украине - РИА Новости, 26.05.2022

Школа НАТО. Кого и чему учили западные военные инструкторы на Украине

Обращение с современным оружием, минирование дорог и подрыв автомобилей, проведение диверсий и терактов. Масштабы "учебной программы", с которой на Украину приезжали иностранные военные инструкторы, впечатляют. Тренировали они не только военнослужащих ВСУ, но и бойцов националистических батальонов.

2022-05-26T14:03

2022-05-26T14:03

2022-05-26T15:36

донбасс. геноцид. 2014-2022

петр порошенко

донецкая народная республика

украина

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Первый звонокНа праздновании Дня Вооруженных сил в декабре 2014 года Порошенко заявил, что украинское войско "уже способно противостоять самой большой на континенте военной мощи". По его словам, "всего год экстренного развития армии дал возможность возродить ВСУ". Но темпы этой эволюции не устраивали ни Киев, ни НАТО, и уже в марте 2015 года Великобритания, США и Польша анонсировали намерения предоставить Киеву своих военных инструкторов.Одними из первых в Яворовский учебный центр во Львовской области прибыли около 300 бойцов 173-й воздушно-десантной бригады США для обучения служащих трех батальонов Нацгвардии. Посол США на Украине восхитился педагогическим талантом своих земляков, разместив в соцсетях видеозапись "финального экзамена"."Обучение прошло отлично, мы помогли нашим украинским коллегам лучше понять роль наводчиков и стандартные навыки артиллерии. Все подготовлены", – рассказал на камеру один из инструкторов. Также на видео демонстрировалась стрельба из миномета американскими военнослужащими в присутствии украинцев и мастер-класс по проведению обысков.Позднее из заявления Петра Порошенко стало известно, что к американским специалистам намерены присоединиться военные инструкторы из Канады, а также представители вооруженных сил Великобритании, Польши и "многих других стран". Украинский президент, который еще недавно рассказывал о самой сильной в Европе армии, поблагодарил всех "за военную и техническую помощь".История с георграфиейПостепенно география "помощи" ширилась, а в учебный план западных инструкторов добавлялись новые "предметы". На Украину в командировки разной длительности приезжали военные из Польши, Дании, Литвы, Латвии, Алжира, Польши.Инструкторы готовили диверсионные группы, саперов, обучали силовиков ВСУ снайперскому делу и корректировке огня, особое внимание на занятиях уделялось маскировке взрывных устройств под предметы быта. Иностранные специалисты все чаще стали упоминаться в сообщениях о провокациях, подрывах автомобилей, ЛЭП, взрывах на нефтебазах.Семилетнее образованиеДоступ к высокотехнологичному оружию и западным военным мастер-классам имели не только ВСУ, но и бойцы национальных батальонов. По свидетельству Скотта Риттера, бывшего офицера разведки корпуса морской пехоты армии США, американские и британские военные инструкторы приступили к обучению украинских солдат из полка "Азов" в 2015 году. Риттер рассказал, что целью западных специалистов было создание на Украине националистически настроенных отрядов, поэтому американцы и британцы налаживали связь именно с батальоном "Азов". Бывший разведчик также признался, что вина за обучение и усиление радикалов лежит и на нем.В сети можно найти интервью главы штаба Гражданского корпуса "Азов" Романа Зварича, данное 18 марта 2016 года одному из интернет-изданий. "Прошлым летом мы с нашим грузинским побратимом из "Азова" организовали школу офицеров. Преподавателями были четыре бывших американских офицера и одна канадка. Нашу школу прошли 32 офицера "Азова". Они готовы выполнять тактические задания по процедурам, принятым в странах НАТО, и знают их лучше, чем наш генералитет. Сейчас в "Азове" построен новый войсковой штаб полностью по стандартам НАТО – наверное, единственный в системе наших вооруженных сил".Две параллелиВ 2018 году американский журналист и блогер Макс Блюменталь опубликовал исследование о контактах батальона "Азов" с военнослужащими США. По данным автора, в ноябре 2017 года заокеанские военные инспекторы посетили батальон "Азов", "известный как бастион неонацизма в рядах ВСУ", чтобы обсудить "логистику и углубление сотрудничества". Боец "Азова", слова которого приводит Блюменталь, рассказал американским журналистам, что инструкторы и добровольцы США тесно работали с его батальоном. Американские офицеры встречались с командирами "Азова" на протяжении двух месяцев для "обучения и предоставления другой помощи".Руководство "Азова", отмечает Макс Блюменталь сумело наладить теплые отношения с американскими военными. На одной из фотографий, размещенных на сайте "Азова", запечатлено, как офицер США пожимает руку командиру нацбата, при этом американца ничуть не смущает нацистская символика на форме его визави. Эти снимки, по мнению журналиста, подтверждают тайные связи украинских националистов с военнослужащими США.Блюменталь провел параллель между программой официального Вашингтона по обучению сирийских “умеренных повстанцев” стоимостью в миллиард долларов и связями военных США с украинскими националистами. "Между этими двумя проектами есть явное сходство", отмечает американский журналист. Ранее тяжелое вооружение, якобы предназначенное для Свободной Сирийской армии, попадало прямо в руки ИГИЛ (запрещенная в России террористическая группировка – прим. ред.), а теперь американское оружие поступает непосредственно экстремистам из "Азова", резюмирует Макс Блюменталь.В подтверждение своих слов журналист разместил в своем материале фотографию боевика "Азова", испытывающего гранатомет американского производства. Снимок был опубликован на сайте нацбата в июне 2017 года, а затем был удален.Выпускные фотоС неонацистскими группировками, действующими в Вооруженных силах Украины и Национальной гвардии, активно сотрудничали и Вооруженные силы Канады, подтверждают данные World Socialist Web Site, опубликованные в декабре 2021 года.По информации WSWS, военнослужащие и представители министерства обороны Канады пытались скрыть встречу с бойцами "Азова", состоявшуюся в 2018 году. Канадские гости были в курсе того, что украинский батальон придерживается нацистской идеологии, но беспокоились лишь о том, чтобы встреча оставалась тайной. Тайное стало явным, когда "азовцы" разместили в социальных сетях селфи с канадскими офицерами.По официальной версии, военные инструкторы прибывали на Украину для обучения военнослужащих ВСУ, однако, как выяснили журналисты Radio Canada, Канада потратила почти миллиард долларов на подготовку боевиков "Азова". Сотрудники Radio Canada проанализировали фотографии украинских социальных сетей и выяснили, что представители националистического батальона неоднократно посещали тренировки, проводимые канадскими инструкторами. В частности, на снимках, датированных ноябрем 2020 года, запечатлены солдаты с нашивками "Азова" и значками Ваффен-СС – золотыми львами с тремя коронами.Доказательства того, что боевики "Азова" тренировались с канадскими инструкторами, удалось найти и канадскому телеканалу CTV. Речь идет о фотографиях в социальной сети члена "Азова" экстремиста Кирилла Беркаля, аккаунт которого пестрит нацистской символикой.Министерство национальной обороны Канады признало, что, хотя военнослужащим были даны инструкции не тренировать батальон "Азов", отбора никакого они не проводили. В то же время на сайте нацгвардии Украины прямо говорилось об обучении боевиков нацбата в рамках миссии Unifier. Более того, украинские националисты в своих материалах хвастались собственными тренингами, подготовленными совместно с инструкторами.В школе как домаВ сентябре 2021 года университет Джорджа Вашингтона в США опубликовал подробный доклад об украинской организации националистического толка Centuria, которая с 2018 года базируется в Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львовской области.Автором доклада выступил Алексей Кузьменко, украинский журналист, работающий в США. Свои выводы он выстроил на основе анализа активности Centuria в социальных сетях последних трех лет."Доказательства, представленные в этой статье, демонстрируют, что с 2018 года главное военное учебное заведение Украины и крупный центр западной помощи стране является домом для Centuria – самопровозглашенного ордена европейского традиционализма, заявившего о цели перестроить армию страны в соответствии с правой идеологией", – говорится в описании к докладу.Алексей Кузьменко утверждает, что на Украине члены Centuria имели возможность контактировать с военными инструкторами из США, а также курсантами из военных академий США и Франции. Лидеры группировки регулярно рассказывали в социальных сетях об активном сотрудничестве с иностранными коллегами и участии в военных учениях с Францией, Великобританией, Канадой, США, Германией и Польшей.Ученики, превзошедшие учителейСогласно материалам исследования Кузьменко, западные военные не проверяли украинских стажеров на предмет экстремизма, в то время как Centuria никогда не скрывала тесную связь с нацбатом "Азов". Группировка заявляет, что "чтит подвиги 14-й дивизии СС "Галичина", потому что она победила большевистскую заразу".Североамериканский независимый социалистический журнал Monthly Review обратил внимание на своего рода курьез. В распоряжении издания оказалась фотография, сделанная в американо-канадском учебном центре на западе Украины. На снимке член Centuria позирует с двумя чернокожими военнослужащими США. В этом не было бы ничего удивительного, если бы не тэг "14/88" – кодовый лозунг ультраправых и сторонников теории превосходства белой расы.По мнению авторов World Socialist Web Site, Centuria стремится создать элитный корпус офицеров, приверженных неонацистской идеологии. За несколько лет организации удалось привлечь в свои ряды множество курсантов из академии, которые сейчас занимают высокие посты в ВСУ. "Разоблачение Centuria указывает не столько на случайное обучение нацистов, сколько на сознательное культивирование крайне правой идеологии в Вооруженных силах Канады и вооруженных силах ее партнеров по НАТО", подчеркивает World Socialist Web Site."Украина превратилась в новый центр для ультраправых по всему миру. Экстремисты со всех континентов в поисках сторонников присоединяются к учебным подразделениям "Азов", чтобы получить боевой опыт", – отмечает телеканал "Аль-Джазира".Не на тот предметПравительства Канады, Соединенных Штатов и Великобритании запустили масштабную программу подготовки украинских солдат для полномасштабной войны с Россией. Среди слушателей были командиры батальона "Азов". Один бывший сотрудник ЦРУ в беседе с Yahoo News отмечал, что “Соединенные Штаты готовят повстанцев”, чтобы “убивать русских”."Мы проводим проверки на предмет нарушений прав человека, а не на предмет идеологии, – заявил The Daily Beast представитель посольства США на Украине. – Батальоны, о которых идет речь, были интегрированы в состав Национальной гвардии Украины, и поэтому они будут иметь право на обучение".Изменения в расписанииВсе свидетельствует о том, что, если бы не начало спецоперации, НАТО реализовало бы на Украине свой сценарий. "Вы правда считаете, что они приехали только обучать и не являются узкими специалистами из военных компаний, которые прекрасно владеют этим вооружением и в случае военной эскалации будут его использовать на линии соприкосновения?", – задал риторический вопрос глава ДНР Леонид Пасечник в интервью РИА Новости, опубликованном в первый день 2022 года.По словам Пасечника, "совсем не факт, что эти инструкторы-наемники будут обращать хоть какое-то внимание на приказы украинских командиров". "У них есть свои наниматели и свои задачи", – пояснил глава ДНР свою точку зрения.

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петр порошенко, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, милитаризация, сша, польша, нато, великобритания, в мире