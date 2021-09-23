https://ria.ru/20210923/natsionalisty-1751529595.html

В США представили доклад о связях военной академии Украины с националистами

В США представили доклад о связях военной академии Украины с националистами - РИА Новости, 23.09.2021

В США представили доклад о связях военной академии Украины с националистами

Университет Джорджа Вашингтона в США опубликовал подробный доклад об украинской организации националистического толка Centuria, которая, как утверждается, с... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T20:18

2021-09-23T20:18

2021-09-23T20:20

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ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. Университет Джорджа Вашингтона в США опубликовал подробный доклад об украинской организации националистического толка Centuria, которая, как утверждается, с 2018 года "обосновалась" в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, одном из ведущих учреждений в сфере военного образования страны.Автором доклада под названием "Ультраправая группировка обосновалась в крупнейшем западном военно-учебном центре Украины" выступает Алексей Кузьменко, украинский журналист, работающий в США. Как признал сам Кузьменко, свои выводы он выстраивает на основе документирования активности Centuria в социальных сетях последних трех лет, а также реакции официальных лиц Украины и стран Запада."Доказательства, представленные в этой статье, демонстрируют, что с 2018 года Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, главное военное учебное заведение Украины и крупный центр западной помощи стране, является домом для Centuria - самопровозглашенного ордена "европейского традиционализма, заявившего о цели перестроить армию страны в соответствии с правой идеологией", - говорится в описании к докладу.В исследовании содержатся утверждения, что Centuria якобы имеет тесные связи с националистической группировкой "Азов" (нацбатальон "Азов", против его участников в России возбуждено уголовное дело – ред.). За несколько лет организации удалось привлечь в свои ряды множество курсантов из академии, которые сейчас являются видными членами украинской военной элиты, пишет автор доклада."Группировке удалось завербовать в академии будущих представителей военной элиты Украины. Ряд ее членов также получили доступ к западным военным учебным и подготовительным учреждениям. Один из членов, на тот момент курсант Кирилл Дубровский, прошел 11-месячный курс подготовки офицеров в Королевской военной академии Великобритании в Сандхерсте, который он окончил в конце 2020 года. Очевидно, что на протяжении этого периода он поддерживал связь с группировкой", - приводит пример такой вербовки Кузьменко.Журналист утверждает, что на Украине члены Centuria имели возможность непосредственно контактировать с военными инструкторами из США, а также курсантами из военных академий США и Франции. А в апреле 2021 года группировка заявила, что с момента своего основания она принимала участие в совместных учениях с такими странами Запада, как Франция, Великобритания, Канада, США, Германия и Польша, отмечается в докладе.По заверениям Кузьменко, Академия Сагайдачного публично отвергает какие-либо связи с националистами. В учебном заведении в ответ на просьбу прокомментировать подчеркнули, что проведенное внутреннее расследование не выявило никаких доказательств присутствия членов Centuria среди курсантов и преподавательского состава, а также указали на "нетерпимое отношение" руководства академии к экстремизму."Однако, вопреки этому заявлению, в одном из случаев курсант академии, по всей видимости, был привлечен в качестве инструктора по огнестрельному оружию в связанной с движением "Азов" ультраправой группировке, которую Объединенная еврейская община Украины в 2021 году обвинила в распространении антисемитской пропаганды. Курсанты академии также фигурируют на некоторых фотографиях отдающими нацистское приветствие", - говорится в докладе.Согласно исследованию, ряд видных членов организации сегодня служат офицерами в нескольких воинских частях Украины. В докладе также содержится информация, что с 2019 года Centuria несколько раз объявляла мобилизацию, призывая разделяющих ее взгляды служащих украинской армии добиваться перевода в подконтрольные ей воинские подразделения. "В целях вербовки новых членов группировка через свой канал в Telegram, у которого более 1,2 тысячи подписчиков, и специальный бот продолжает рекламировать свою предполагаемую роль в ВСУ и доступ к западным программам обучения, обмена и вооруженным силам", - пишет Кузьменко.

https://ria.ru/20210923/davlenie-1751406928.html

https://ria.ru/20210923/galstuk-1751527977.html

https://ria.ru/20210910/soyuznik-1749445091.html

https://ria.ru/20210911/reaktsiya-1749667474.html

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в мире, украина, сша, университет джорджа вашингтона, вооруженные силы украины