Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210923/natsionalisty-1751529595.html
В США представили доклад о связях военной академии Украины с националистами
В США представили доклад о связях военной академии Украины с националистами - РИА Новости, 23.09.2021
В США представили доклад о связях военной академии Украины с националистами
Университет Джорджа Вашингтона в США опубликовал подробный доклад об украинской организации националистического толка Centuria, которая, как утверждается, с... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T20:18
2021-09-23T20:20
в мире
украина
сша
университет джорджа вашингтона
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/149928/73/1499287357_0:0:2936:1652_1920x0_80_0_0_a4a478707121bd330889da98eeceabcb.jpg
ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. Университет Джорджа Вашингтона в США опубликовал подробный доклад об украинской организации националистического толка Centuria, которая, как утверждается, с 2018 года "обосновалась" в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, одном из ведущих учреждений в сфере военного образования страны.Автором доклада под названием "Ультраправая группировка обосновалась в крупнейшем западном военно-учебном центре Украины" выступает Алексей Кузьменко, украинский журналист, работающий в США. Как признал сам Кузьменко, свои выводы он выстраивает на основе документирования активности Centuria в социальных сетях последних трех лет, а также реакции официальных лиц Украины и стран Запада."Доказательства, представленные в этой статье, демонстрируют, что с 2018 года Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, главное военное учебное заведение Украины и крупный центр западной помощи стране, является домом для Centuria - самопровозглашенного ордена "европейского традиционализма, заявившего о цели перестроить армию страны в соответствии с правой идеологией", - говорится в описании к докладу.В исследовании содержатся утверждения, что Centuria якобы имеет тесные связи с националистической группировкой "Азов" (нацбатальон "Азов", против его участников в России возбуждено уголовное дело – ред.). За несколько лет организации удалось привлечь в свои ряды множество курсантов из академии, которые сейчас являются видными членами украинской военной элиты, пишет автор доклада."Группировке удалось завербовать в академии будущих представителей военной элиты Украины. Ряд ее членов также получили доступ к западным военным учебным и подготовительным учреждениям. Один из членов, на тот момент курсант Кирилл Дубровский, прошел 11-месячный курс подготовки офицеров в Королевской военной академии Великобритании в Сандхерсте, который он окончил в конце 2020 года. Очевидно, что на протяжении этого периода он поддерживал связь с группировкой", - приводит пример такой вербовки Кузьменко.Журналист утверждает, что на Украине члены Centuria имели возможность непосредственно контактировать с военными инструкторами из США, а также курсантами из военных академий США и Франции. А в апреле 2021 года группировка заявила, что с момента своего основания она принимала участие в совместных учениях с такими странами Запада, как Франция, Великобритания, Канада, США, Германия и Польша, отмечается в докладе.По заверениям Кузьменко, Академия Сагайдачного публично отвергает какие-либо связи с националистами. В учебном заведении в ответ на просьбу прокомментировать подчеркнули, что проведенное внутреннее расследование не выявило никаких доказательств присутствия членов Centuria среди курсантов и преподавательского состава, а также указали на "нетерпимое отношение" руководства академии к экстремизму."Однако, вопреки этому заявлению, в одном из случаев курсант академии, по всей видимости, был привлечен в качестве инструктора по огнестрельному оружию в связанной с движением "Азов" ультраправой группировке, которую Объединенная еврейская община Украины в 2021 году обвинила в распространении антисемитской пропаганды. Курсанты академии также фигурируют на некоторых фотографиях отдающими нацистское приветствие", - говорится в докладе.Согласно исследованию, ряд видных членов организации сегодня служат офицерами в нескольких воинских частях Украины. В докладе также содержится информация, что с 2019 года Centuria несколько раз объявляла мобилизацию, призывая разделяющих ее взгляды служащих украинской армии добиваться перевода в подконтрольные ей воинские подразделения. "В целях вербовки новых членов группировка через свой канал в Telegram, у которого более 1,2 тысячи подписчиков, и специальный бот продолжает рекламировать свою предполагаемую роль в ВСУ и доступ к западным программам обучения, обмена и вооруженным силам", - пишет Кузьменко.
https://ria.ru/20210923/davlenie-1751406928.html
https://ria.ru/20210923/galstuk-1751527977.html
https://ria.ru/20210910/soyuznik-1749445091.html
https://ria.ru/20210911/reaktsiya-1749667474.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/149928/73/1499287357_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_7b29b4b2721f7ef7f07ddf16d5b05763.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, сша, университет джорджа вашингтона, вооруженные силы украины
20:18 23.09.2021 (обновлено: 20:20 23.09.2021)
 
В США представили доклад о связях военной академии Украины с националистами

В США представили доклад о связях военной академии Украины с националистами из Centuria

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие 173-й бригады армии США перед началом украинско-американских командно-штабных учений "Фиарлес Гардиан - 2015"
Военнослужащие 173-й бригады армии США перед началом украинско-американских командно-штабных учений Фиарлес Гардиан - 2015 - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. Университет Джорджа Вашингтона в США опубликовал подробный доклад об украинской организации националистического толка Centuria, которая, как утверждается, с 2018 года "обосновалась" в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, одном из ведущих учреждений в сфере военного образования страны.
Автором доклада под названием "Ультраправая группировка обосновалась в крупнейшем западном военно-учебном центре Украины" выступает Алексей Кузьменко, украинский журналист, работающий в США. Как признал сам Кузьменко, свои выводы он выстраивает на основе документирования активности Centuria в социальных сетях последних трех лет, а также реакции официальных лиц Украины и стран Запада.
Здание Сената - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
Вчера, 09:29
В США намерены "заставить" Россию уважать Украину
"Доказательства, представленные в этой статье, демонстрируют, что с 2018 года Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, главное военное учебное заведение Украины и крупный центр западной помощи стране, является домом для Centuria - самопровозглашенного ордена "европейского традиционализма, заявившего о цели перестроить армию страны в соответствии с правой идеологией", - говорится в описании к докладу.
В исследовании содержатся утверждения, что Centuria якобы имеет тесные связи с националистической группировкой "Азов" (нацбатальон "Азов", против его участников в России возбуждено уголовное дело – ред.). За несколько лет организации удалось привлечь в свои ряды множество курсантов из академии, которые сейчас являются видными членами украинской военной элиты, пишет автор доклада.
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
Вчера, 20:10
Украинцев удивил внешний вид Джонсона на встрече с Зеленским
"Группировке удалось завербовать в академии будущих представителей военной элиты Украины. Ряд ее членов также получили доступ к западным военным учебным и подготовительным учреждениям. Один из членов, на тот момент курсант Кирилл Дубровский, прошел 11-месячный курс подготовки офицеров в Королевской военной академии Великобритании в Сандхерсте, который он окончил в конце 2020 года. Очевидно, что на протяжении этого периода он поддерживал связь с группировкой", - приводит пример такой вербовки Кузьменко.
Журналист утверждает, что на Украине члены Centuria имели возможность непосредственно контактировать с военными инструкторами из США, а также курсантами из военных академий США и Франции. А в апреле 2021 года группировка заявила, что с момента своего основания она принимала участие в совместных учениях с такими странами Запада, как Франция, Великобритания, Канада, США, Германия и Польша, отмечается в докладе.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
10 сентября, 01:13
На Украине объяснили, почему Киев никогда не получит статус союзника США
По заверениям Кузьменко, Академия Сагайдачного публично отвергает какие-либо связи с националистами. В учебном заведении в ответ на просьбу прокомментировать подчеркнули, что проведенное внутреннее расследование не выявило никаких доказательств присутствия членов Centuria среди курсантов и преподавательского состава, а также указали на "нетерпимое отношение" руководства академии к экстремизму.
"Однако, вопреки этому заявлению, в одном из случаев курсант академии, по всей видимости, был привлечен в качестве инструктора по огнестрельному оружию в связанной с движением "Азов" ультраправой группировке, которую Объединенная еврейская община Украины в 2021 году обвинила в распространении антисемитской пропаганды. Курсанты академии также фигурируют на некоторых фотографиях отдающими нацистское приветствие", - говорится в докладе.
Согласно исследованию, ряд видных членов организации сегодня служат офицерами в нескольких воинских частях Украины. В докладе также содержится информация, что с 2019 года Centuria несколько раз объявляла мобилизацию, призывая разделяющих ее взгляды служащих украинской армии добиваться перевода в подконтрольные ей воинские подразделения. "В целях вербовки новых членов группировка через свой канал в Telegram, у которого более 1,2 тысячи подписчиков, и специальный бот продолжает рекламировать свою предполагаемую роль в ВСУ и доступ к западным программам обучения, обмена и вооруженным силам", - пишет Кузьменко.
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
11 сентября, 15:41
В США рассказали, как отреагируют на присоединение Украины к России
 
В миреУкраинаСШАУниверситет Джорджа ВашингтонаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:17Россияне рассказали, сколько им нужно спать для хорошего самочувствия
05:05Эксперт объяснил, почему ФРГ не изменит позицию по "Северному потоку — 2"
05:01Рубль второй месяц подряд остается в топ-20 самых популярных валют мира
04:57Археологи нашли в Крыму ювелирные украшения римской эпохи
04:57Эпидемиолог рассказал о росте заболеваемости COVID-19 в регионах
04:50Азербайджан сделал новые заявки на закупку оружия в России
04:48Мексика предложила регулировать право вето постоянных членов Совбеза ООН
04:43Алиев оценил роль Путина в урегулировании конфликта в Карабахе
04:39В США призвали сделать "разрушительной" любую помощь "Северному потоку — 2"
04:38Алиев оценил роль российских миротворцев в Карабахе
04:29Палата представителей США приняла бюджет c новыми санкциями против России
04:22Глава МИД Мексики раскритиковал ограничения по вакцинам из России
04:15Эксперт рассказал, как избежать штрафа за тюнинг машины
04:15Эксперт дала совет, как выгодно распорядиться старым смартфоном
04:14Ученый объяснил, какого цвета Солнце
03:45Пассажирка рейса Москва-Владивосток провоцировала драку с экипажем
03:43Спецпосланник США по Йемену назвал полезными контакты с Россией
03:41Алиев заявил, что Баку давно разработал план войны в Нагорном Карабахе
03:31В здании на территории Военного университета в Москве произошел пожар
03:28В Испании прокомментировали задержание Пучдемона
Лента новостейМолния