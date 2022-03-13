Американский разведчик раскрыл связи Запада с украинскими неонацистами
Американский экс-разведчик Риттер: военные США и Британии обучали украинских неонацистов
© AP Photo / Sergei ChuzavkovДобровольцы специального батальона "Азов" в Киеве
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Американские, британские и канадские военные обучали неонацистов на Украине, которые впоследствии фактически захватили власть в стране. Об этом в интервью журналисту Джорджу Галлоуэю заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.
По его словам, иностранные подразделения посещали Украину для создания на западе страны националистических отрядов. Впоследствии эти люди свергли легитимного президента и начали проводить насильственную политику. Их влияние стало настолько серьезным, что неонацисты даже угрожали экс-главе государства Петру Порошенко, который был готов признать особый статус Донбасса в 2015 году, отметил Риттер. Схожая участь постигла действующего президента Владимира Зеленского.
"Зеленский позиционировал себя как президент, который принесет мир. Он приезжал на линию разграничения, общался с батальоном "Азов", говорил им сложить оружие, а они просто выгнали его оттуда, сказав "замолчи, а не то получишь", — рассказал Риттер.
Экс-разведчик подчеркнул, что нацбатальоны не расформировали путем арестов или ликвидации их участников: они стали частью украинских войск, и теперь их представители "повсюду".
"Самое постыдное в этом всем то, что британские, американские и канадские солдаты ездили на Украину, чтобы тренировать эти неонацистские формирования, первым из которых был "Азов". Мы тренировали нацистов", — подытожил он.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.