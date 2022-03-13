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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220313/ukraina-1777934695.html
Раскрыты жуткие подробности об украинских неонацистах
Американский разведчик раскрыл связи Запада с украинскими неонацистами - РИА Новости, 13.03.2022
Раскрыты жуткие подробности об украинских неонацистах
Американские, британские и канадские военные обучали неонацистов на Украине, которые впоследствии фактически захватили власть в стране. Об этом в интервью... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T15:51
2022-03-13T15:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
петр порошенко
владимир зеленский
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Американские, британские и канадские военные обучали неонацистов на Украине, которые впоследствии фактически захватили власть в стране. Об этом в интервью журналисту Джорджу Галлоуэю заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.По его словам, иностранные подразделения посещали Украину для создания на западе страны националистических отрядов. Впоследствии эти люди свергли легитимного президента и начали проводить насильственную политику. Их влияние стало настолько серьезным, что неонацисты даже угрожали экс-главе государства Петру Порошенко, который был готов признать особый статус Донбасса в 2015 году, отметил Риттер. Схожая участь постигла действующего президента Владимира Зеленского."Зеленский позиционировал себя как президент, который принесет мир. Он приезжал на линию разграничения, общался с батальоном "Азов", говорил им сложить оружие, а они просто выгнали его оттуда, сказав "замолчи, а не то получишь", — рассказал Риттер.Экс-разведчик подчеркнул, что нацбатальоны не расформировали путем арестов или ликвидации их участников: они стали частью украинских войск, и теперь их представители "повсюду"."Самое постыдное в этом всем то, что британские, американские и канадские солдаты ездили на Украину, чтобы тренировать эти неонацистские формирования, первым из которых был "Азов". Мы тренировали нацистов", — подытожил он.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.Как подчеркивают в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары исключительно по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС развивают наступление военные ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220312/donbass-1777816815.html
https://ria.ru/20220312/neonatsisty-1777876216.html
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донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
украина
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в мире, петр порошенко, владимир зеленский, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, украина
15:51 13.03.2022
 
Американский разведчик раскрыл связи Запада с украинскими неонацистами

Американский экс-разведчик Риттер: военные США и Британии обучали украинских неонацистов

© AP Photo / Sergei ChuzavkovДобровольцы специального батальона "Азов" в Киеве
Добровольцы специального батальона Азов в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Американские, британские и канадские военные обучали неонацистов на Украине, которые впоследствии фактически захватили власть в стране. Об этом в интервью журналисту Джорджу Галлоуэю заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.
По его словам, иностранные подразделения посещали Украину для создания на западе страны националистических отрядов. Впоследствии эти люди свергли легитимного президента и начали проводить насильственную политику. Их влияние стало настолько серьезным, что неонацисты даже угрожали экс-главе государства Петру Порошенко, который был готов признать особый статус Донбасса в 2015 году, отметил Риттер. Схожая участь постигла действующего президента Владимира Зеленского.
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"Зеленский позиционировал себя как президент, который принесет мир. Он приезжал на линию разграничения, общался с батальоном "Азов", говорил им сложить оружие, а они просто выгнали его оттуда, сказав "замолчи, а не то получишь", — рассказал Риттер.
Экс-разведчик подчеркнул, что нацбатальоны не расформировали путем арестов или ликвидации их участников: они стали частью украинских войск, и теперь их представители "повсюду".
"Самое постыдное в этом всем то, что британские, американские и канадские солдаты ездили на Украину, чтобы тренировать эти неонацистские формирования, первым из которых был "Азов". Мы тренировали нацистов", — подытожил он.
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Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.
Как подчеркивают в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары исключительно по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС развивают наступление военные ДНР и ЛНР.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаУкраина
 
 
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