https://ria.ru/20220313/ukraina-1777934695.html

Раскрыты жуткие подробности об украинских неонацистах

Американский разведчик раскрыл связи Запада с украинскими неонацистами - РИА Новости, 13.03.2022

Раскрыты жуткие подробности об украинских неонацистах

Американские, британские и канадские военные обучали неонацистов на Украине, которые впоследствии фактически захватили власть в стране. Об этом в интервью... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T15:51

2022-03-13T15:51

2022-03-13T15:51

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Американские, британские и канадские военные обучали неонацистов на Украине, которые впоследствии фактически захватили власть в стране. Об этом в интервью журналисту Джорджу Галлоуэю заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.По его словам, иностранные подразделения посещали Украину для создания на западе страны националистических отрядов. Впоследствии эти люди свергли легитимного президента и начали проводить насильственную политику. Их влияние стало настолько серьезным, что неонацисты даже угрожали экс-главе государства Петру Порошенко, который был готов признать особый статус Донбасса в 2015 году, отметил Риттер. Схожая участь постигла действующего президента Владимира Зеленского."Зеленский позиционировал себя как президент, который принесет мир. Он приезжал на линию разграничения, общался с батальоном "Азов", говорил им сложить оружие, а они просто выгнали его оттуда, сказав "замолчи, а не то получишь", — рассказал Риттер.Экс-разведчик подчеркнул, что нацбатальоны не расформировали путем арестов или ликвидации их участников: они стали частью украинских войск, и теперь их представители "повсюду"."Самое постыдное в этом всем то, что британские, американские и канадские солдаты ездили на Украину, чтобы тренировать эти неонацистские формирования, первым из которых был "Азов". Мы тренировали нацистов", — подытожил он.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.Как подчеркивают в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары исключительно по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС развивают наступление военные ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220312/donbass-1777816815.html

https://ria.ru/20220312/neonatsisty-1777876216.html

https://ria.ru/20220305/sud-1776680922.html

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Станислав Ванд

в мире, петр порошенко, владимир зеленский, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, украина