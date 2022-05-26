https://ria.ru/20220526/ege-1790802741.html

ЕГЭ стартовал во всех российских регионах

ЕГЭ стартовал во всех российских регионах - РИА Новости, 26.05.2022

ЕГЭ стартовал во всех российских регионах

ЕГЭ стартовал и проходит в штатном режиме во всех регионах, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T11:46

2022-05-26T11:46

2022-05-26T14:03

россия

общество

единый государственный экзамен (егэ)

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

анзор музаев

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. ЕГЭ стартовал и проходит в штатном режиме во всех регионах, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев."Сегодня у нас стартовала единая государственная аттестация в 11 классах. Можно смело сказать — ЕГЭ начался. Свыше 700 тысяч участников, включая выпускников прошлых лет, заявились на участие в ЕГЭ. Экзамен стартовал с трех предметов: химия, литература, география. Пока он проходит в штатном режиме. Все часовые пояса фактически приступили к экзамену", — сказал Музаев журналистам.Он отметил, что при проведении экзамена были опасения в связи с действиями недружественных стран. Пока таких действий не наблюдается, кроме хакерских атак и звонков на пункты проведения экзаменов, с которыми пункты проведения полностью справляются, подчеркнул глава Рособрнадзора.Музаев добавил, что главным остается комфорт и безопасность учеников. Он напомнил, что согласно постановлению правительства выпускники с Донбасса могут получить аттестат по итогам успеваемости."В предыдущие годы практически все вузы и школы Донбасса аккредитованы Рособрнадзором, у них есть российская аккредитация, они получают аттестат в школах российского образца, а высшие учебные заведения, почти все уже, получают дипломы российского образца", — сказал Музаев.Он отметил, что экзамен будет проходить свыше чем в шести тысячах пунктов, 59 странах, а количество участников за рубежом увеличилось по сравнению с предыдущим годом в два раза.

https://ria.ru/20220526/ege-1790355773.html

https://ria.ru/20220526/birobidzhan-1790756281.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), анзор музаев, социальный навигатор, сн_образование