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ЕГЭ стартовал во всех российских регионах - РИА Новости, 26.05.2022
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ЕГЭ стартовал во всех российских регионах
ЕГЭ стартовал во всех российских регионах - РИА Новости, 26.05.2022
ЕГЭ стартовал во всех российских регионах
ЕГЭ стартовал и проходит в штатном режиме во всех регионах, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T11:46
2022-05-26T14:03
россия
общество
единый государственный экзамен (егэ)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
анзор музаев
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. ЕГЭ стартовал и проходит в штатном режиме во всех регионах, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев."Сегодня у нас стартовала единая государственная аттестация в 11 классах. Можно смело сказать — ЕГЭ начался. Свыше 700 тысяч участников, включая выпускников прошлых лет, заявились на участие в ЕГЭ. Экзамен стартовал с трех предметов: химия, литература, география. Пока он проходит в штатном режиме. Все часовые пояса фактически приступили к экзамену", — сказал Музаев журналистам.Он отметил, что при проведении экзамена были опасения в связи с действиями недружественных стран. Пока таких действий не наблюдается, кроме хакерских атак и звонков на пункты проведения экзаменов, с которыми пункты проведения полностью справляются, подчеркнул глава Рособрнадзора.Музаев добавил, что главным остается комфорт и безопасность учеников. Он напомнил, что согласно постановлению правительства выпускники с Донбасса могут получить аттестат по итогам успеваемости."В предыдущие годы практически все вузы и школы Донбасса аккредитованы Рособрнадзором, у них есть российская аккредитация, они получают аттестат в школах российского образца, а высшие учебные заведения, почти все уже, получают дипломы российского образца", — сказал Музаев.Он отметил, что экзамен будет проходить свыше чем в шести тысячах пунктов, 59 странах, а количество участников за рубежом увеличилось по сравнению с предыдущим годом в два раза.
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россия, общество, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), анзор музаев, социальный навигатор, сн_образование
11:46 26.05.2022 (обновлено: 14:03 26.05.2022)
 
ЕГЭ стартовал во всех российских регионах

Глава Рособрнадзора Музаев: ЕГЭ стартовал во всех регионах и проходит в штатном режиме

© РИА Новости / Виталий АньковУчитель и ученики в классе перед началом единого государственного экзамена в гимназии № 1 во Владивостоке. 26 мая 2022
Учитель и ученики в классе перед началом единого государственного экзамена в гимназии № 1 во Владивостоке. 26 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Учитель и ученики в классе перед началом единого государственного экзамена в гимназии № 1 во Владивостоке. 26 мая 2022
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. ЕГЭ стартовал и проходит в штатном режиме во всех регионах, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Сегодня у нас стартовала единая государственная аттестация в 11 классах. Можно смело сказать — ЕГЭ начался. Свыше 700 тысяч участников, включая выпускников прошлых лет, заявились на участие в ЕГЭ. Экзамен стартовал с трех предметов: химия, литература, география. Пока он проходит в штатном режиме. Все часовые пояса фактически приступили к экзамену", — сказал Музаев журналистам.
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02:00
Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Он отметил, что при проведении экзамена были опасения в связи с действиями недружественных стран. Пока таких действий не наблюдается, кроме хакерских атак и звонков на пункты проведения экзаменов, с которыми пункты проведения полностью справляются, подчеркнул глава Рособрнадзора.
Музаев добавил, что главным остается комфорт и безопасность учеников. Он напомнил, что согласно постановлению правительства выпускники с Донбасса могут получить аттестат по итогам успеваемости.
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"В предыдущие годы практически все вузы и школы Донбасса аккредитованы Рособрнадзором, у них есть российская аккредитация, они получают аттестат в школах российского образца, а высшие учебные заведения, почти все уже, получают дипломы российского образца", — сказал Музаев.
Он отметил, что экзамен будет проходить свыше чем в шести тысячах пунктов, 59 странах, а количество участников за рубежом увеличилось по сравнению с предыдущим годом в два раза.
 
РоссияОбществоЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Анзор МузаевСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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