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Баллы ЕГЭ 2022: шкала перевода первичных и вторичных баллов в оценки в таблицах
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Первичные и тестовые баллы ЕГЭ-2022: таблица перевода по всем предметам
Баллы ЕГЭ 2022: шкала перевода первичных и вторичных баллов в оценки в таблицах
Первичные и тестовые баллы ЕГЭ-2022: таблица перевода по всем предметам
Оценка за единый государственный экзамен выставляется в виде первичных и тестовых баллов. Их значения определяет Рособрнадзор при поддержке ФГБУ "ФИПИ" и... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T13:59
2022-06-01T14:10
россия
единый государственный экзамен (егэ)
образование - общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Оценка за единый государственный экзамен выставляется в виде первичных и тестовых баллов. Их значения определяет Рособрнадзор при поддержке ФГБУ "ФИПИ" и публикует каждый год в специальной таблице. Новая шкала перевода баллов ЕГЭ по всем предметам – в материале РИА Новости.Баллы ЕГЭ в 2022 годуВсе время обучения в школе знания учеников оцениваются по пятибалльной системе, но ЕГЭ оценивается иначе. В пресс-службе Рособрнадзора, отмечают, что существуют первичные баллы – это предварительные баллы ЕГЭ, которые получаются путем прямого суммирования числа правильных ответов, каждый из которых имеет определенный коэффициент, и тестовые баллы – они получаются в ходе перевода первичных баллов в стобалльную шкалу. Именно последние указываются как результат ЕГЭ.Шкала переводов баллов ЕГЭДля того, чтобы самостоятельно перевести первичные баллы, потребуется специальная таблица "Соответствие между первичными баллами и тестовыми баллами ЕГЭ по стобалльной системе оценивания по всем учебным предметам", которая размещена в приложении № 2 к распоряжению Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.07.2019 № 1122-10. Изменения в документ вносятся каждый год, поэтому необходимо следить за актуальной информацией.МатематикаВ этом предмете есть нюансы. Математика делится на базовый и профильный уровень. В первом случае оценка выставляется в первичных баллах и переводится в пятибалльную систему, а не стобалльную.Русский языкЛитератураБиологияИсторияИнформатикаХимияОбществознаниеФизикаКитайский языкПо остальным иностранным языкам (английский, немецкий, французский, испанский) первичный балл равен тестовому.ГеографияПервичные баллыКаждое задание в ЕГЭ оценивается баллами. "Вес" каждого задания зависит от его сложности. Общая сумма всех таких оценок формирует первичный балл.Тестовые баллыЭто окончательный результат ЕГЭ, который получают участники экзаменов и который рассматривается вузами при конкурсном отборе абитуриентов. Тестовые баллы появляются в ходе перевода первичных баллов в стобалльную систему.Минимальные баллыМинимальные баллы показывают, какой порог нужно преодолеть, чтобы получить подтверждение освоения образовательной программы среднего общего образования, а также, чтобы иметь возможность подать документы в вуз. Их значение устанавливает Рособрнадзор.Вузы могут самостоятельно определять минимальные баллы, но они не могут быть ниже установленного Рособрнадзором порога. Отличия есть при желании поступить в вузы, подведомственные различным министерствам (Минобрнауки, Минпросвещения, Минсельхозу, Минздраву, Минтрансу, Минкультуры, Минобороны, МВД и т.д.). Минимальные баллы в этом случае устанавливает само ведомство. Например, для вузов Минобрнауки, а это большинство вузов страны, на 2022 год установлены следующие минимальные баллы:Максимальные баллыМаксимальный тестовый балл един для всех предметов – 100, кроме ЕГЭ по базовой математике, который оценивается по пятибалльной шкале. Что касается первичных баллов, их максимальное значение зависит от предмета.
https://ria.ru/20220526/ege-1790355773.html
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россия, единый государственный экзамен (егэ), образование - общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
13:59 01.06.2022 (обновлено: 14:10 01.06.2022)
 

Первичные и тестовые баллы ЕГЭ-2022: таблица перевода по всем предметам

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкШкольники перед началом государственной итоговой аттестации по русскому языку по ЕГЭ. Перевод баллов ЕГЭ
Школьники перед началом государственной итоговой аттестации по русскому языку по ЕГЭ. Перевод баллов ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Школьники перед началом государственной итоговой аттестации по русскому языку по ЕГЭ. Перевод баллов ЕГЭ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Оценка за единый государственный экзамен выставляется в виде первичных и тестовых баллов. Их значения определяет Рособрнадзор при поддержке ФГБУ "ФИПИ" и публикует каждый год в специальной таблице. Новая шкала перевода баллов ЕГЭ по всем предметам – в материале РИА Новости.

Баллы ЕГЭ в 2022 году

Все время обучения в школе знания учеников оцениваются по пятибалльной системе, но ЕГЭ оценивается иначе. В пресс-службе Рособрнадзора, отмечают, что существуют первичные баллы – это предварительные баллы ЕГЭ, которые получаются путем прямого суммирования числа правильных ответов, каждый из которых имеет определенный коэффициент, и тестовые баллы – они получаются в ходе перевода первичных баллов в стобалльную шкалу. Именно последние указываются как результат ЕГЭ.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУчитель вскрывает пакет с диском, на котором содержатся задания для ЕГЭ
Учитель вскрывает пакет с диском, на котором содержатся задания для ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Учитель вскрывает пакет с диском, на котором содержатся задания для ЕГЭ

Шкала переводов баллов ЕГЭ

Для того, чтобы самостоятельно перевести первичные баллы, потребуется специальная таблица "Соответствие между первичными баллами и тестовыми баллами ЕГЭ по стобалльной системе оценивания по всем учебным предметам", которая размещена в приложении № 2 к распоряжению Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.07.2019 № 1122-10. Изменения в документ вносятся каждый год, поэтому необходимо следить за актуальной информацией.

Математика

В этом предмете есть нюансы. Математика делится на базовый и профильный уровень. В первом случае оценка выставляется в первичных баллах и переводится в пятибалльную систему, а не стобалльную.

Первичный балл (базовый уровень)

Оценка

0–6

2

7–11

3

12–16

4

17–21

5

Ученики в аудитории перед началом ЕГЭ по химии в Центре образования No 8 в Туле - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 02:00
Единый государственный экзамен (ЕГЭ)

Первичный балл (профильный уровень)

Тестовый балл

1

6

2

11

3

17

4

22

5

27

6

34

7

40

8

46

9

52

10

58

11

64

12

66

13

68

14

70

15

72

16

74

17

76

18

78

19

80

20

82

21

84

22

86

23

88

24

90

25

92

26

94

27

96

28

98

29

100

30

100

31

100

Русский язык

1

3

2

5

3

8

4

10

5

12

6

15

7

17

8

20

9

22

10

24

11

26

12

28

13

30

14

32

15

34

16

36

17

38

18

39

19

40

20

41

21

43

22

44

23

45

24

46

25

48

26

49

27

50

28

51

29

53

30

54

31

55

32

56

33

57

34

59

35

60

36

61

37

62

38

64

39

65

40

66

41

67

42

69

43

70

44

71

45

72

46

73

47

76

48

78

49

80

50

82

51

85

52

87

53

89

54

91

55

94

56

96

57

98

58

100

Участницы ежегодной образовательной акции Тотальный диктант - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
Вчера, 08:00
Носок или носков. Справились бы вы с ЕГЭ по русскому языку

Литература

Первичный балл

Тестовый балл

1

3

2

5

3

7

4

10

5

12

6

14

7

16

8

19

9

21

10

23

11

26

12

28

13

30

14

32

15

33

16

34

17

35

18

36

19

37

20

38

21

39

22

40

23

41

24

42

25

43

26

44

27

45

28

46

29

47

30

48

31

49

32

50

33

51

34

52

35

53

36

54

37

55

38

56

39

57

40

58

41

59

42

60

43

61

44

62

45

63

46

68

47

73

48

77

49

82

50

87

51

91

52

96

53

100

Ученики в коридоре гимназии - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 08:00
Проблемы российского образования — не в Болонской системе и ЕГЭ

Биология

Первичный балл

Тестовый балл

1

3

2

5

3

7

4

9

5

12

6

14

7

16

8

18

9

21

10

23

11

25

12

27

13

30

14

32

15

34

16

36

17

38

18

39

19

40

20

42

21

43

22

44

23

45

24

47

25

48

26

49

27

50

28

52

29

53

30

54

31

55

32

57

33

58

34

59

35

61

36

62

37

63

38

64

39

66

40

67

41

68

42

69

43

71

44

72

45

73

46

74

47

76

48

77

49

78

50

79

51

82

52

84

53

86

54

89

55

91

56

93

57

96

58

98

59

100

Подготовка к ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
23 апреля, 13:54
Как подготовиться к ЕГЭ: эффективные способы, инструменты и советы

История

Первичный балл

Тестовый балл

1

5

2

10

3

14

4

19

5

23

6

28

7

32

8

34

9

36

10

38

11

40

12

42

13

43

14

45

15

47

16

49

17

51

18

52

19

54

20

56

21

58

22

60

23

62

24

63

25

65

26

67

27

69

28

71

29

72

30

75

31

78

32

81

33

84

34

87

35

90

36

93

37

96

38

100

Информатика

Первичный балл

Тестовый балл

1

7

2

14

3

20

4

27

5

34

6

40

7

43

8

46

9

48

10

51

11

54

12

56

13

59

14

62

15

64

16

67

17

70

18

72

19

75

20

78

21

80

22

83

23

85

24

88

25

90

26

93

27

95

28

98

29

100

Химия

Первичный балл

Тестовый балл

1

4

2

7

3

10

4

14

5

17

6

20

7

23

8

27

9

30

10

33

11

36

12

38

13

39

14

40

15

42

16

43

17

44

18

46

19

47

20

48

21

49

22

51

23

52

24

53

25

55

26

56

27

57

28

58

29

60

30

61

31

62

32

64

33

65

34

66

35

68

36

69

37

70

38

71

39

73

40

74

41

75

42

77

43

78

44

79

45

80

46

82

47

84

48

86

49

88

50

90

51

91

52

93

53

95

54

97

55

99

56

100

Орехи - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 13:13
Диетологи дали советы, чем питаться выпускникам в период ЕГЭ

Обществознание

Первичный балл

Тестовый балл

1

3

2

5

3

7

4

9

5

11

6

13

7

15

8

17

9

19

10

21

11

24

12

26

13

28

14

30

15

32

16

34

17

36

18

38

19

40

20

42

21

44

22

45

23

46

24

48

25

49

26

50

27

52

28

53

29

54

30

56

31

57

32

58

33

59

34

61

35

62

36

63

37

65

38

66

39

67

40

69

41

70

42

71

43

72

44

74

45

76

46

78

47

80

48

82

49

84

50

86

51

88

52

90

53

92

54

94

55

96

56

98

57

100

Школьное образование в России: что нужно менять? - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 20:04Починяем примус с Евгением Примаковым
Школьное образование в России: что нужно менять?

Физика

Первичный балл

Тестовый балл

1

4

2

8

3

11

4

15

5

18

6

22

7

26

8

29

9

33

10

36

11

38

12

39

13

40

14

41

15

42

16

43

17

44

18

45

19

46

20

47

21

48

22

49

23

51

24

52

25

53

26

54

27

55

28

56

29

57

30

58

31

59

32

60

33

61

34

62

35

64

36

66

37

68

38

70

39

72

40

74

41

76

42

78

43

80

44

81

45

83

46

85

47

87

48

89

49

91

50

93

51

95

52

97

53

99

54

100

Китайский язык

Первичный балл

Тестовый балл

1

2

2

3

3

4

4

5

5

7

6

8

7

9

8

10

9

12

10

13

11

14

12

15

13

17

14

18

15

19

16

20

17

22

18

23

19

24

20

25

21

27

22

28

23

29

24

30

25

32

26

33

27

34

28

35

29

37

30

38

31

39

32

40

33

42

34

43

35

44

36

45

37

47

38

48

39

49

40

50

41

52

42

53

43

54

44

55

45

57

46

58

47

59

48

60

49

62

50

63

51

64

52

65

53

67

54

68

55

69

56

70

57

72

58

73

59

74

60

75

61

77

62

78

63

79

64

80

65

82

66

83

67

84

68

85

69

87

70

88

71

89

72

90

73

92

74

93

75

94

76

95

77

97

78

98

79

99

80

100

Учитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая, 13:45
Роспотребнадзор рассказал о противоэпидемических мерах на ЕГЭ
По остальным иностранным языкам (английский, немецкий, французский, испанский) первичный балл равен тестовому.

География

Первичный балл

Тестовый балл

1

4

2

8

3

12

4

15

5

19

6

23

7

26

8

30

9

34

10

37

11

39

12

40

13

41

14

42

15

44

16

45

17

46

18

47

19

49

20

50

21

51

22

52

23

54

24

55

25

56

26

57

27

59

28

60

29

61

30

62

31

64

32

65

33

66

34

67

35

68

36

72

37

76

38

80

39

84

40

88

41

92

42

96

43

100

Первичные баллы

Каждое задание в ЕГЭ оценивается баллами. "Вес" каждого задания зависит от его сложности. Общая сумма всех таких оценок формирует первичный балл.

Тестовые баллы

Это окончательный результат ЕГЭ, который получают участники экзаменов и который рассматривается вузами при конкурсном отборе абитуриентов. Тестовые баллы появляются в ходе перевода первичных баллов в стобалльную систему.
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУчащиеся Екатеринбургского суворовского военного училища и ученики общеобразовательной школы перед началом ЕГЭ по русскому языку
Учащиеся Екатеринбургского суворовского военного училища и ученики общеобразовательной школы перед началом ЕГЭ по русскому языку - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Учащиеся Екатеринбургского суворовского военного училища и ученики общеобразовательной школы перед началом ЕГЭ по русскому языку

Минимальные баллы

Минимальные баллы показывают, какой порог нужно преодолеть, чтобы получить подтверждение освоения образовательной программы среднего общего образования, а также, чтобы иметь возможность подать документы в вуз. Их значение устанавливает Рособрнадзор.

Предмет

Минимальный первичный балл

Минимальный тестовый балл

Русский язык (минимальный балл для поступления в ВУЗ)

16

36

Русский язык (минимальный балл для получения аттестата)

10

24

Математика
(базовый уровень)

7

3

Математика (профильный уровень)

5

27

Обществознание

20

42

История

7

32

Физика

10

36

Химия

11

36

Биология

15

36

География

10

37

Информатика и ИКТ

6

40

Иностранные языки

22

22

Литература

14

32

Китайский язык

17

22

Вузы могут самостоятельно определять минимальные баллы, но они не могут быть ниже установленного Рособрнадзором порога. Отличия есть при желании поступить в вузы, подведомственные различным министерствам (Минобрнауки, Минпросвещения, Минсельхозу, Минздраву, Минтрансу, Минкультуры, Минобороны, МВД и т.д.). Минимальные баллы в этом случае устанавливает само ведомство. Например, для вузов Минобрнауки, а это большинство вузов страны, на 2022 год установлены следующие минимальные баллы:

Предмет

Минимальное количество баллов

Русский язык

40

Математика

39

Физика

39

Обществознание

45

История

35

Информатика

44

Иностранный язык

30

Литература

40

Биология

39

География

40

Химия

39

Учитель и ученики перед началом единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
30 мая, 19:32
В Госдуме предложили отказаться от ЕГЭ в три этапа

Максимальные баллы

Максимальный тестовый балл един для всех предметов – 100, кроме ЕГЭ по базовой математике, который оценивается по пятибалльной шкале. Что касается первичных баллов, их максимальное значение зависит от предмета.

Предмет

Максимальный первичный балл

Русский язык

58

Математика профильная

31

Математика базовая

21

История

38

Обществознание

57

Физика

54

Химия

56

Биология

59

География

43

Информатика

29

Литература

53

Иностранные языки

100

Китайский язык

80

 
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