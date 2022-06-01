https://ria.ru/20220601/ege-1792146961.html
Первичные и тестовые баллы ЕГЭ-2022: таблица перевода по всем предметам
Баллы ЕГЭ 2022: шкала перевода первичных и вторичных баллов в оценки в таблицах
Первичные и тестовые баллы ЕГЭ-2022: таблица перевода по всем предметам
Оценка за единый государственный экзамен выставляется в виде первичных и тестовых баллов. Их значения определяет Рособрнадзор при поддержке ФГБУ "ФИПИ" и... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T13:59
2022-06-01T13:59
2022-06-01T14:10
россия
единый государственный экзамен (егэ)
образование - общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792112833_0:162:3122:1919_1920x0_80_0_0_578ce06e17803eeeb7a46666a74a22e6.jpg
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Оценка за единый государственный экзамен выставляется в виде первичных и тестовых баллов. Их значения определяет Рособрнадзор при поддержке ФГБУ "ФИПИ" и публикует каждый год в специальной таблице. Новая шкала перевода баллов ЕГЭ по всем предметам – в материале РИА Новости.Баллы ЕГЭ в 2022 годуВсе время обучения в школе знания учеников оцениваются по пятибалльной системе, но ЕГЭ оценивается иначе. В пресс-службе Рособрнадзора, отмечают, что существуют первичные баллы – это предварительные баллы ЕГЭ, которые получаются путем прямого суммирования числа правильных ответов, каждый из которых имеет определенный коэффициент, и тестовые баллы – они получаются в ходе перевода первичных баллов в стобалльную шкалу. Именно последние указываются как результат ЕГЭ.Шкала переводов баллов ЕГЭДля того, чтобы самостоятельно перевести первичные баллы, потребуется специальная таблица "Соответствие между первичными баллами и тестовыми баллами ЕГЭ по стобалльной системе оценивания по всем учебным предметам", которая размещена в приложении № 2 к распоряжению Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.07.2019 № 1122-10. Изменения в документ вносятся каждый год, поэтому необходимо следить за актуальной информацией.МатематикаВ этом предмете есть нюансы. Математика делится на базовый и профильный уровень. В первом случае оценка выставляется в первичных баллах и переводится в пятибалльную систему, а не стобалльную.Русский языкЛитератураБиологияИсторияИнформатикаХимияОбществознаниеФизикаКитайский языкПо остальным иностранным языкам (английский, немецкий, французский, испанский) первичный балл равен тестовому.ГеографияПервичные баллыКаждое задание в ЕГЭ оценивается баллами. "Вес" каждого задания зависит от его сложности. Общая сумма всех таких оценок формирует первичный балл.Тестовые баллыЭто окончательный результат ЕГЭ, который получают участники экзаменов и который рассматривается вузами при конкурсном отборе абитуриентов. Тестовые баллы появляются в ходе перевода первичных баллов в стобалльную систему.Минимальные баллыМинимальные баллы показывают, какой порог нужно преодолеть, чтобы получить подтверждение освоения образовательной программы среднего общего образования, а также, чтобы иметь возможность подать документы в вуз. Их значение устанавливает Рособрнадзор.Вузы могут самостоятельно определять минимальные баллы, но они не могут быть ниже установленного Рособрнадзором порога. Отличия есть при желании поступить в вузы, подведомственные различным министерствам (Минобрнауки, Минпросвещения, Минсельхозу, Минздраву, Минтрансу, Минкультуры, Минобороны, МВД и т.д.). Минимальные баллы в этом случае устанавливает само ведомство. Например, для вузов Минобрнауки, а это большинство вузов страны, на 2022 год установлены следующие минимальные баллы:Максимальные баллыМаксимальный тестовый балл един для всех предметов – 100, кроме ЕГЭ по базовой математике, который оценивается по пятибалльной шкале. Что касается первичных баллов, их максимальное значение зависит от предмета.
https://ria.ru/20220526/ege-1790355773.html
https://ria.ru/20220531/russkiy-1791340449.html
https://ria.ru/20220526/obrazovanie-1790728038.html
https://ria.ru/20220423/ekzamen-1785078788.html
https://ria.ru/20220525/perekus-1790604261.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220526/1790973077.html
https://ria.ru/20220516/ege-1788792104.html
https://ria.ru/20220530/ege-1791866542.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792112833_0:264:2378:2048_1920x0_80_0_0_d70a459e226e62bb5427b57564fccb61.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, единый государственный экзамен (егэ), образование - общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Оценка за единый государственный экзамен выставляется в виде первичных и тестовых баллов. Их значения определяет Рособрнадзор при поддержке ФГБУ "ФИПИ" и публикует каждый год в специальной таблице. Новая шкала перевода баллов ЕГЭ по всем предметам – в материале РИА Новости.
Баллы ЕГЭ в 2022 году
Все время обучения в школе знания учеников оцениваются по пятибалльной системе, но ЕГЭ оценивается иначе. В пресс-службе Рособрнадзора
, отмечают, что существуют первичные баллы – это предварительные баллы ЕГЭ, которые получаются путем прямого суммирования числа правильных ответов, каждый из которых имеет определенный коэффициент, и тестовые баллы – они получаются в ходе перевода первичных баллов в стобалльную шкалу. Именно последние указываются как результат ЕГЭ.
Шкала переводов баллов ЕГЭ
Для того, чтобы самостоятельно перевести первичные баллы, потребуется специальная таблица "Соответствие между первичными баллами и тестовыми баллами ЕГЭ
по стобалльной системе оценивания по всем учебным предметам", которая размещена в приложении № 2 к распоряжению
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.07.2019 № 1122-10. Изменения в документ вносятся каждый год, поэтому необходимо следить за актуальной информацией.
Математика
В этом предмете есть нюансы. Математика делится на базовый и профильный уровень. В первом случае оценка выставляется в первичных баллах и переводится в пятибалльную систему, а не стобалльную.
Первичный балл (базовый уровень)
Оценка
0–6
2
7–11
3
12–16
4
17–21
5
Первичный балл (профильный уровень)
Тестовый балл
1
6
2
11
3
17
4
22
5
27
6
34
7
40
8
46
9
52
10
58
11
64
12
66
13
68
14
70
15
72
16
74
17
76
18
78
19
80
20
82
21
84
22
86
23
88
24
90
25
92
26
94
27
96
28
98
29
100
30
100
31
100
Русский язык
1
3
2
5
3
8
4
10
5
12
6
15
7
17
8
20
9
22
10
24
11
26
12
28
13
30
14
32
15
34
16
36
17
38
18
39
19
40
20
41
21
43
22
44
23
45
24
46
25
48
26
49
27
50
28
51
29
53
30
54
31
55
32
56
33
57
34
59
35
60
36
61
37
62
38
64
39
65
40
66
41
67
42
69
43
70
44
71
45
72
46
73
47
76
48
78
49
80
50
82
51
85
52
87
53
89
54
91
55
94
56
96
57
98
58
100
Литература
Первичный балл
Тестовый балл
1
3
2
5
3
7
4
10
5
12
6
14
7
16
8
19
9
21
10
23
11
26
12
28
13
30
14
32
15
33
16
34
17
35
18
36
19
37
20
38
21
39
22
40
23
41
24
42
25
43
26
44
27
45
28
46
29
47
30
48
31
49
32
50
33
51
34
52
35
53
36
54
37
55
38
56
39
57
40
58
41
59
42
60
43
61
44
62
45
63
46
68
47
73
48
77
49
82
50
87
51
91
52
96
53
100
Биология
Первичный балл
Тестовый балл
1
3
2
5
3
7
4
9
5
12
6
14
7
16
8
18
9
21
10
23
11
25
12
27
13
30
14
32
15
34
16
36
17
38
18
39
19
40
20
42
21
43
22
44
23
45
24
47
25
48
26
49
27
50
28
52
29
53
30
54
31
55
32
57
33
58
34
59
35
61
36
62
37
63
38
64
39
66
40
67
41
68
42
69
43
71
44
72
45
73
46
74
47
76
48
77
49
78
50
79
51
82
52
84
53
86
54
89
55
91
56
93
57
96
58
98
59
100
История
Первичный балл
Тестовый балл
1
5
2
10
3
14
4
19
5
23
6
28
7
32
8
34
9
36
10
38
11
40
12
42
13
43
14
45
15
47
16
49
17
51
18
52
19
54
20
56
21
58
22
60
23
62
24
63
25
65
26
67
27
69
28
71
29
72
30
75
31
78
32
81
33
84
34
87
35
90
36
93
37
96
38
100
Информатика
Первичный балл
Тестовый балл
1
7
2
14
3
20
4
27
5
34
6
40
7
43
8
46
9
48
10
51
11
54
12
56
13
59
14
62
15
64
16
67
17
70
18
72
19
75
20
78
21
80
22
83
23
85
24
88
25
90
26
93
27
95
28
98
29
100
Химия
Первичный балл
Тестовый балл
1
4
2
7
3
10
4
14
5
17
6
20
7
23
8
27
9
30
10
33
11
36
12
38
13
39
14
40
15
42
16
43
17
44
18
46
19
47
20
48
21
49
22
51
23
52
24
53
25
55
26
56
27
57
28
58
29
60
30
61
31
62
32
64
33
65
34
66
35
68
36
69
37
70
38
71
39
73
40
74
41
75
42
77
43
78
44
79
45
80
46
82
47
84
48
86
49
88
50
90
51
91
52
93
53
95
54
97
55
99
56
100
Обществознание
Первичный балл
Тестовый балл
1
3
2
5
3
7
4
9
5
11
6
13
7
15
8
17
9
19
10
21
11
24
12
26
13
28
14
30
15
32
16
34
17
36
18
38
19
40
20
42
21
44
22
45
23
46
24
48
25
49
26
50
27
52
28
53
29
54
30
56
31
57
32
58
33
59
34
61
35
62
36
63
37
65
38
66
39
67
40
69
41
70
42
71
43
72
44
74
45
76
46
78
47
80
48
82
49
84
50
86
51
88
52
90
53
92
54
94
55
96
56
98
57
100
Физика
Первичный балл
Тестовый балл
1
4
2
8
3
11
4
15
5
18
6
22
7
26
8
29
9
33
10
36
11
38
12
39
13
40
14
41
15
42
16
43
17
44
18
45
19
46
20
47
21
48
22
49
23
51
24
52
25
53
26
54
27
55
28
56
29
57
30
58
31
59
32
60
33
61
34
62
35
64
36
66
37
68
38
70
39
72
40
74
41
76
42
78
43
80
44
81
45
83
46
85
47
87
48
89
49
91
50
93
51
95
52
97
53
99
54
100
Китайский язык
Первичный балл
Тестовый балл
1
2
2
3
3
4
4
5
5
7
6
8
7
9
8
10
9
12
10
13
11
14
12
15
13
17
14
18
15
19
16
20
17
22
18
23
19
24
20
25
21
27
22
28
23
29
24
30
25
32
26
33
27
34
28
35
29
37
30
38
31
39
32
40
33
42
34
43
35
44
36
45
37
47
38
48
39
49
40
50
41
52
42
53
43
54
44
55
45
57
46
58
47
59
48
60
49
62
50
63
51
64
52
65
53
67
54
68
55
69
56
70
57
72
58
73
59
74
60
75
61
77
62
78
63
79
64
80
65
82
66
83
67
84
68
85
69
87
70
88
71
89
72
90
73
92
74
93
75
94
76
95
77
97
78
98
79
99
80
100
По остальным иностранным языкам (английский, немецкий, французский, испанский) первичный балл равен тестовому.
География
Первичный балл
Тестовый балл
1
4
2
8
3
12
4
15
5
19
6
23
7
26
8
30
9
34
10
37
11
39
12
40
13
41
14
42
15
44
16
45
17
46
18
47
19
49
20
50
21
51
22
52
23
54
24
55
25
56
26
57
27
59
28
60
29
61
30
62
31
64
32
65
33
66
34
67
35
68
36
72
37
76
38
80
39
84
40
88
41
92
42
96
43
100
Первичные баллы
Каждое задание в ЕГЭ оценивается баллами. "Вес" каждого задания зависит от его сложности. Общая сумма всех таких оценок формирует первичный балл.
Тестовые баллы
Это окончательный результат ЕГЭ, который получают участники экзаменов и который рассматривается вузами при конкурсном отборе абитуриентов. Тестовые баллы появляются в ходе перевода первичных баллов в стобалльную систему.
Минимальные баллы
Минимальные баллы показывают, какой порог нужно преодолеть, чтобы получить подтверждение освоения образовательной программы среднего общего образования, а также, чтобы иметь возможность подать документы в вуз. Их значение устанавливает Рособрнадзор.
Предмет
Минимальный первичный балл
Минимальный тестовый балл
Русский язык (минимальный балл для поступления в ВУЗ)
16
36
Русский язык (минимальный балл для получения аттестата)
10
24
Математика
(базовый уровень)
7
3
Математика (профильный уровень)
5
27
Обществознание
20
42
История
7
32
Физика
10
36
Химия
11
36
Биология
15
36
География
10
37
Информатика и ИКТ
6
40
Иностранные языки
22
22
Литература
14
32
Китайский язык
17
22
Вузы могут самостоятельно определять минимальные баллы, но они не могут быть ниже установленного Рособрнадзором порога. Отличия есть при желании поступить в вузы, подведомственные различным министерствам (Минобрнауки, Минпросвещения, Минсельхозу, Минздраву, Минтрансу, Минкультуры, Минобороны, МВД и т.д.). Минимальные баллы в этом случае устанавливает само ведомство. Например, для вузов Минобрнауки, а это большинство вузов страны, на 2022 год установлены
следующие минимальные баллы:
Предмет
Минимальное количество баллов
Русский язык
40
Математика
39
Физика
39
Обществознание
45
История
35
Информатика
44
Иностранный язык
30
Литература
40
Биология
39
География
40
Химия
39
Максимальные баллы
Максимальный тестовый балл един для всех предметов – 100, кроме ЕГЭ
по базовой математике, который оценивается по пятибалльной шкале. Что касается первичных баллов, их максимальное значение зависит от предмета.
Предмет
Максимальный первичный балл
Русский язык
58
Математика профильная
31
Математика базовая
21
История
38
Обществознание
57
Физика
54
Химия
56
Биология
59
География
43
Информатика
29
Литература
53
Иностранные языки
100
Китайский язык
80