https://ria.ru/20220601/ege-1792146961.html

Первичные и тестовые баллы ЕГЭ-2022: таблица перевода по всем предметам

Баллы ЕГЭ 2022: шкала перевода первичных и вторичных баллов в оценки в таблицах

Первичные и тестовые баллы ЕГЭ-2022: таблица перевода по всем предметам

Оценка за единый государственный экзамен выставляется в виде первичных и тестовых баллов. Их значения определяет Рособрнадзор при поддержке ФГБУ "ФИПИ" и... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T13:59

2022-06-01T13:59

2022-06-01T14:10

россия

единый государственный экзамен (егэ)

образование - общество

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Оценка за единый государственный экзамен выставляется в виде первичных и тестовых баллов. Их значения определяет Рособрнадзор при поддержке ФГБУ "ФИПИ" и публикует каждый год в специальной таблице. Новая шкала перевода баллов ЕГЭ по всем предметам – в материале РИА Новости.Баллы ЕГЭ в 2022 годуВсе время обучения в школе знания учеников оцениваются по пятибалльной системе, но ЕГЭ оценивается иначе. В пресс-службе Рособрнадзора, отмечают, что существуют первичные баллы – это предварительные баллы ЕГЭ, которые получаются путем прямого суммирования числа правильных ответов, каждый из которых имеет определенный коэффициент, и тестовые баллы – они получаются в ходе перевода первичных баллов в стобалльную шкалу. Именно последние указываются как результат ЕГЭ.Шкала переводов баллов ЕГЭДля того, чтобы самостоятельно перевести первичные баллы, потребуется специальная таблица "Соответствие между первичными баллами и тестовыми баллами ЕГЭ по стобалльной системе оценивания по всем учебным предметам", которая размещена в приложении № 2 к распоряжению Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.07.2019 № 1122-10. Изменения в документ вносятся каждый год, поэтому необходимо следить за актуальной информацией.МатематикаВ этом предмете есть нюансы. Математика делится на базовый и профильный уровень. В первом случае оценка выставляется в первичных баллах и переводится в пятибалльную систему, а не стобалльную.Русский языкЛитератураБиологияИсторияИнформатикаХимияОбществознаниеФизикаКитайский языкПо остальным иностранным языкам (английский, немецкий, французский, испанский) первичный балл равен тестовому.ГеографияПервичные баллыКаждое задание в ЕГЭ оценивается баллами. "Вес" каждого задания зависит от его сложности. Общая сумма всех таких оценок формирует первичный балл.Тестовые баллыЭто окончательный результат ЕГЭ, который получают участники экзаменов и который рассматривается вузами при конкурсном отборе абитуриентов. Тестовые баллы появляются в ходе перевода первичных баллов в стобалльную систему.Минимальные баллыМинимальные баллы показывают, какой порог нужно преодолеть, чтобы получить подтверждение освоения образовательной программы среднего общего образования, а также, чтобы иметь возможность подать документы в вуз. Их значение устанавливает Рособрнадзор.Вузы могут самостоятельно определять минимальные баллы, но они не могут быть ниже установленного Рособрнадзором порога. Отличия есть при желании поступить в вузы, подведомственные различным министерствам (Минобрнауки, Минпросвещения, Минсельхозу, Минздраву, Минтрансу, Минкультуры, Минобороны, МВД и т.д.). Минимальные баллы в этом случае устанавливает само ведомство. Например, для вузов Минобрнауки, а это большинство вузов страны, на 2022 год установлены следующие минимальные баллы:Максимальные баллыМаксимальный тестовый балл един для всех предметов – 100, кроме ЕГЭ по базовой математике, который оценивается по пятибалльной шкале. Что касается первичных баллов, их максимальное значение зависит от предмета.

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https://ria.ru/20220531/russkiy-1791340449.html

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https://ria.ru/20220423/ekzamen-1785078788.html

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россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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Артем Смирнов

россия, единый государственный экзамен (егэ), образование - общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)