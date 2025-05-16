Шкала перевода баллов ЕГЭ-2026 по всем предметам: первичные, тестовые баллы

Что такое первичные и тестовые баллы ЕГЭ
Первичные баллы: как начисляются и зачем нужны
Тестовые баллы: окончательный результат и роль при поступлении в вуз
Шкала переводов баллов ЕГЭ по предметам в 2026 году
Математика: базовый и профильный уровень
Первичный балл (базовый уровень)
Оценка
0–6
2
7–11
3
12–16
4
17–21 (21 – макс. балл)
5
Первичные баллы
Тестовые баллы
Первичные баллы
Тестовые баллы
0
0
17
80
1
6
18
82
2
11
19
84
3
17
20
86
4
22
21
88
5 (мин. для поступления)
27
22
90
6
34
23
92
7
40
24
94
8
46
25
95
9
52
26
96
10
58
27
97
11
64
28
98
12
70
29
99
13
72
30
100
14
74
31
100
15
76
32 (макс.)
100
16
78
Русский язык
Первичные баллы
Тестовые баллы
Первичные баллы
Тестовые баллы
0
0
17
39
1
3
18
40
2
5
19
42
3
8
20
43
4
10
21
45
5
12
22
46
6
15
23
48
7
17
24
49
8
20
25
51
9
22
26
52
10 (мин. для аттестата)
24
27
54
11
27
28
55
12
29
29
57
13
32
30
58
14
34
31
60
15 (мин. для вуза)
36
32
61
16
37
33
63
Первичные баллы
Тестовые баллы
34
64
35
66
36
67
37
69
38
70
39
72
40
73
41
75
42
78
43
81
44
83
45
86
46
89
47
91
48
94
49
97
50 (макс.)
100
Литература
Первичные баллы
Тестовые баллы
Первичные баллы
Тестовые баллы
0
0
17
37
1
3
18
38
2
5
19
39
3
8
20
40
4
10
21
41
5
13
22
42
6
15
23
43
7
18
24
44
8
20
25
45
9
23
26
46
10
25
27
47
11
28
28
49
12
30
29
50
13 (мин. для поступления)
32
30
51
14
34
31
52
15
35
32
53
16
36
33
54
Первичные баллы
Тестовые баллы
34
55
35
56
36
57
37
58
38
59
39
60
40
61
41
63
42
68
43
73
44
78
45
84
46
89
47
94
48 (макс.)
100
Биология
Первичные баллы
Тестовые баллы
Первичные баллы
Тестовые баллы
0
0
20
45
1
3
21
46
2
5
22
48
3
7
23
50
4
10
24
51
5
12
25
53
6
14
26
55
7
17
27
56
8
19
28
58
9
21
29
60
10
24
30
61
11
26
31
63
12
28
32
65
13
31
33
66
14
33
34
68
15 (мин. для поступления)
36
35
70
16
38
36
71
17
40
37
72
18
41
38
73
19
43
39
74
Первичные баллы
Тестовые баллы
40
75
41
76
42
77
43
78
44
79
45
80
46
81
47
83
48
85
49
86
50
88
51
90
52
91
53
93
54
95
55
96
56
98
57
100
История
Первичные баллы
Тестовые баллы
Первичные баллы
Тестовые баллы
0
0
22
58
1
4
23
60
2
8
24
62
3
12
25
64
4
16
26
66
5
20
27
68
6
24
28
70
7
28
29
72
8 (мин. для поступления)
32
30
74
9
34
31
76
10
36
32
78
11
38
33
80
12
40
34
82
13
42
35
84
14
44
36
87
15
45
37
89
16
47
38
91
17
49
39
93
18
51
40
95
19
53
41
97
20
55
42 (макс.)
100
21
57
Информатика
Первичные баллы
Тестовые баллы
Первичные баллы
Тестовые баллы
0
0
15
64
1
7
16
67
2
14
17
70
3
20
18
72
4
27
19
75
5
34
20
78
6 (мин. для поступления)
40
21
80
7
43
22
83
8
46
23
85
9
48
24
88
10
51
25
90
11
54
26
93
12
56
27
95
13
59
28
98
14
62
29 (макс.)
100
Химия
Первичные баллы
Тестовые баллы
Первичные баллы
Тестовые баллы
0
0
19
47
1
4
20
48
2
7
21
49
3
10
22
51
4
14
23
52
5
17
24
53
6
20
25
55
7
23
26
56
8
27
27
57
9
30
28
58
10
33
29
60
11 (мин. для поступления)
36
30
61
12
38
31
62
13
39
32
64
14
40
33
65
15
42
34
66
16
43
35
68
17
44
36
69
18
46
37
70
Первичные баллы
Тестовые баллы
38
71
39
73
40
74
41
75
42
77
43
78
44
79
45
80
46
82
47
84
48
86
49
88
50
90
51
91
52
93
53
95
54
97
55
99
56 (макс.)
100
Обществознание
Первичные баллы
Тестовые баллы
Первичные баллы
Тестовые баллы
0
0
20
40
1
2
21 (мин. для поступления)
42
2
4
22
44
3
6
23
45
4
8
24
47
5
10
25
48
6
12
26
49
7
14
27
51
8
16
28
52
9
18
29
53
10
20
30
55
11
22
31
56
12
24
32
57
13
26
33
59
14
28
34
60
15
30
35
62
16
32
36
63
17
34
37
64
18
36
38
66
19
38
39
67
Первичные баллы
Тестовые баллы
40
68
41
70
42
71
43
72
44
73
45
75
46
77
47
79
48
81
49
83
50
85
51
86
52
88
53
90
54
92
55
94
56
96
57
98
58 (макс.)
100
Физика
Первичные баллы
Тестовые баллы
Первичные баллы
Тестовые баллы
0
0
23
62
1
5
24
64
2
9
25
65
3
14
26
67
4
18
27
68
5
23
28
70
6
27
29
71
7
32
30
73
8 (мин. для поступления)
36
31
74
9
39
32
76
10
41
33
77
11
43
34
79
12
44
35
80
13
46
36
82
14
48
37
84
15
49
38
86
16
51
39
88
17
53
40
90
18
54
41
92
19
56
42
94
20
58
43
96
21
59
44
98
22
61
45 (макс.)
100
География
Первичные баллы
Тестовые баллы
Первичные баллы
Тестовые баллы
0
0
20
53
1
5
21
54
2
9
22
55
3
13
23
57
4
17
24
58
5
21
25
59
6
25
26
61
7
29
27
62
8
33
28
63
9 (мин. для поступления)
37
29
65
10
39
30
66
11
40
31
68
12
41
32
72
13
43
33
77
14
44
34
81
15
45
35
86
16
47
36
90
17
48
37
95
18
49
38 (макс.)
100
19
51
Иностранные языки: английский, немецкий, французский, испанский
Первичные баллы
Тестовые баллы
Первичные баллы
Тестовые баллы
0
0
28
33
1
2
29
34
2
3
30
36
3
4
31
37
4
5
32
38
5
7
33
39
6
8
34
40
7
9
35
41
8
10
36
42
9
11
37
43
10
13
38
44
11
14
39
45
12
15
40
46
13
16
41
48
14
18
42
49
15
19
43
50
16
20
44
51
17
21
45
52
18 (мин. для поступления)
22
46
53
19
24
47
54
20
25
48
55
21
26
49
56
22
27
50
57
23
28
51
58
24
29
52
60
25
30
53
61
26
31
54
62
27
32
55
63
Первичные баллы
Тестовые баллы
56
64
57
65
58
66
59
67
60
68
61
69
62
70
63
71
64
73
65
74
66
75
67
76
68
77
69
78
70
79
71
80
72
81
73
82
74
84
75
86
76
88
77
90
78
92
79
94
80
96
81
98
82 (макс.)
100
Китайский язык
Первичные баллы
Тестовые баллы
Первичные баллы
Тестовые баллы
0
0
29
37
1
2
30
38
2
3
31
39
3
4
32
40
4
5
33
42
5
7
34
43
6
8
35
44
7
9
36
45
8
10
37
47
9
12
38
48
10
13
39
49
11
14
40
50
12
15
41
52
13
17
42
53
14
18
43
54
15
19
44
55
16
20
45
57
17 (мин. для поступления)
22
46
58
18
23
47
59
19
24
48
60
20
25
49
62
21
27
50
63
22
28
51
64
23
29
52
65
24
30
53
67
25
32
54
68
26
33
55
69
27
34
56
70
28
35
57
72
Первичные баллы
Тестовые баллы
58
73
59
74
60
75
61
77
62
78
63
79
64
80
65
82
66
83
67
84
68
85
69
87
70
88
71
89
72
90
73
92
74
93
75
94
76
95
77
97
78
98
79
99
80 (макс.)
100
Минимальные баллы ЕГЭ в 2026 году
Для получения аттестата
Минимальный первичный балл
Минимальный тестовый балл / оценка
Русский язык
10
24
Математика (профиль)
5
27
Математика (база)
7-11
"3" (удовлетворительно)
Для поступления в ВУЗ
Русский язык
40
Математика (профиль)
40
Биология
40
География
40
Иностранные языки
40
Информатика и ИКТ
46
История
40
Литература
40
Обществознание
45
Физика
41
Химия
40
Русский язык
36
Математика (профиль)
27
Биология
36
География
37
Иностранные языки
22
Информатика и ИКТ
40
История
32
Китайский язык
22
Литература
32
Обществознание
42
Физика
36
Химия
36
Полезная информация и советы экспертов
- Фиксируйте ошибки. Записывайте формулировку задания, неправильный ответ и объяснение, почему он оказался неверным. Регулярное возвращение к этим записям позволяет выстроить системную работу над пробелами.
- Интервальная подготовка вместо перегрузки. Эффективнее работать короткими блоками: 25–30 минут концентрации и 5 минут отдыха. Такой формат снижает усталость и позволяет дольше удерживать внимание.
- Расставьте приоритеты. За последние недели перед экзаменом 2–3 повторения тем дают больший эффект, чем попытка освоить новый объем информации.
- Контролируйте психологическое состояние. Визуализация результата, фиксация даже небольших успехов и работа со сложными задачами через "шаг назад" — к более простым аналогам — помогают снизить тревожность и удержать мотивацию.
- Тренируйте гибкость в ответах. Умение формулировать как краткие, так и развернутые ответы помогает адаптироваться к разным форматам заданий.
- Изучайте демоверсии и кодификаторы на сайте ФИПИ: именно там опубликован актуальный формат заданий и список необходимых для подготовки материалов.
- Решайте пробные варианты: практика помогает привыкнуть к формату, довести до автоматизма заполнение бланков и запомнить оптимальную структуру развернутых ответов.
- Пишите пробные экзамены в условиях, приближенных к реальным: это формирует чувство времени и снижает риск ошибок из-за волнения.