Шкала перевода баллов ЕГЭ-2026 по всем предметам: первичные, тестовые баллы

Оценка за единый государственный экзамен выставляется в виде первичных и тестовых баллов. Их значения определяет Рособрнадзор при поддержке ФГБУ "ФИПИ" и публикует каждый год в специальной таблице. Новая шкала перевода баллов ЕГЭ по всем предметам в 2026 году, — в материале РИА Новости.

Что такое первичные и тестовые баллы ЕГЭ

Для оценки результатов ЕГЭ существует два формата: первичные и тестовые баллы.

Первичные баллы: как начисляются и зачем нужны

Первичные баллы – это предварительные баллы ЕГЭ, которые получают путем прямого суммирования числа правильных ответов, каждый из которых имеет определенный коэффициент. После того, как результаты экзаменов по всем предметам сводятся к единому показателю (переводятся в стобалльную систему), получаются тестовые (вторичные, итоговые) баллы. Именно последние указываются как результат ЕГЭ.

Важно! Первичные баллы нужны проверяющим для внутренней оценки работы. При поступлении в вуз они не учитываются – в приемную комиссию поступают только тестовые баллы.

"Потеря даже одного первичного балла может существенно повлиять на итоговый тестовый результат. Именно поэтому стратегия подготовки должна быть направлена не на общий "рост уровня", а на минимизацию конкретных ошибок", – отмечает преподаватель литературы в онлайн-школе ЕГЭland и эксперт по подготовке к экзаменам Юлия Шнайдер.

Тестовые баллы: окончательный результат и роль при поступлении в вуз

Тестовые баллы – итоговый результат перевода первичных баллов. Именно они указываются в свидетельстве ЕГЭ и влияют на итоги конкурса на поступление в вуз.

Процесс перевода первичных баллов называется шкалированием. Согласно ей, результат 100 баллов – не процент правильно выполненных заданий, а показатель, рассчитанный по утвержденной Рособрнадзором шкале. Обновляется она ежегодно, привязывая ее к актуальным контрольно-измерительным материалам (КИМ).

Важно! Официальная шкала соответствия первичных и тестовых баллов утверждается Рособрнадзором после досрочного этапа ЕГЭ и публикуется весной, обычно, в конце апреля.

Шкала переводов баллов ЕГЭ по предметам в 2026 году

Для того, чтобы самостоятельно перевести первичные баллы во вторичные, потребуется специальная таблица "Соответствие между первичными баллами и тестовыми баллами ЕГЭ по стобалльной системе оценивания по всем учебным предметам".

Ниже – актуальные данные, которые помогут определить результаты ЕГЭ по определенному предмету.

Математика: базовый и профильный уровень

Математика делится на базовый и профильный уровень. В первом случае оценка выставляется в первичных баллах и переводится в пятибалльную систему, а не стобалльную.

Соответствие между первичными баллами и отметками по пятибалльной системе оценивания по математике базового уровня.

Первичный балл (базовый уровень) Оценка 0–6 2 7–11 3 12–16 4 17–21 (21 – макс. балл) 5

Шкала перевода баллов ЕГЭ по математике профильного уровня Первичные баллы Тестовые баллы Первичные баллы Тестовые баллы 0 0 17 80 1 6 18 82 2 11 19 84 3 17 20 86 4 22 21 88 5 (мин. для поступления) 27 22 90 6 34 23 92 7 40 24 94 8 46 25 95 9 52 26 96 10 58 27 97 11 64 28 98 12 70 29 99 13 72 30 100 14 74 31 100 15 76 32 (макс.) 100 16 78

Русский язык

Шкала перевода баллов ЕГЭ по русскому языку:

Первичные баллы Тестовые баллы Первичные баллы Тестовые баллы 0 0 17 39 1 3 18 40 2 5 19 42 3 8 20 43 4 10 21 45 5 12 22 46 6 15 23 48 7 17 24 49 8 20 25 51 9 22 26 52 10 (мин. для аттестата) 24 27 54 11 27 28 55 12 29 29 57 13 32 30 58 14 34 31 60 15 (мин. для вуза) 36 32 61 16 37 33 63

Первичные баллы Тестовые баллы 34 64 35 66 36 67 37 69 38 70 39 72 40 73 41 75 42 78 43 81 44 83 45 86 46 89 47 91 48 94 49 97 50 (макс.) 100

Литература

Шкала перевода баллов ЕГЭ по литературе:

Первичные баллы Тестовые баллы Первичные баллы Тестовые баллы 0 0 17 37 1 3 18 38 2 5 19 39 3 8 20 40 4 10 21 41 5 13 22 42 6 15 23 43 7 18 24 44 8 20 25 45 9 23 26 46 10 25 27 47 11 28 28 49 12 30 29 50 13 (мин. для поступления) 32 30 51 14 34 31 52 15 35 32 53 16 36 33 54

Первичные баллы Тестовые баллы 34 55 35 56 36 57 37 58 38 59 39 60 40 61 41 63 42 68 43 73 44 78 45 84 46 89 47 94 48 (макс.) 100

Биология

Шкала перевода баллов ЕГЭ по биологии:

Первичные баллы Тестовые баллы Первичные баллы Тестовые баллы 0 0 20 45 1 3 21 46 2 5 22 48 3 7 23 50 4 10 24 51 5 12 25 53 6 14 26 55 7 17 27 56 8 19 28 58 9 21 29 60 10 24 30 61 11 26 31 63 12 28 32 65 13 31 33 66 14 33 34 68 15 (мин. для поступления) 36 35 70 16 38 36 71 17 40 37 72 18 41 38 73 19 43 39 74

Первичные баллы Тестовые баллы 40 75 41 76 42 77 43 78 44 79 45 80 46 81 47 83 48 85 49 86 50 88 51 90 52 91 53 93 54 95 55 96 56 98 57 100

История

Шкала перевода баллов ЕГЭ по истории:

Первичные баллы Тестовые баллы Первичные баллы Тестовые баллы 0 0 22 58 1 4 23 60 2 8 24 62 3 12 25 64 4 16 26 66 5 20 27 68 6 24 28 70 7 28 29 72 8 (мин. для поступления) 32 30 74 9 34 31 76 10 36 32 78 11 38 33 80 12 40 34 82 13 42 35 84 14 44 36 87 15 45 37 89 16 47 38 91 17 49 39 93 18 51 40 95 19 53 41 97 20 55 42 (макс.) 100 21 57

Информатика

Шкала перевода баллов ЕГЭ по информатике и ИКТ:

Первичные баллы Тестовые баллы Первичные баллы Тестовые баллы 0 0 15 64 1 7 16 67 2 14 17 70 3 20 18 72 4 27 19 75 5 34 20 78 6 (мин. для поступления) 40 21 80 7 43 22 83 8 46 23 85 9 48 24 88 10 51 25 90 11 54 26 93 12 56 27 95 13 59 28 98 14 62 29 (макс.) 100

Химия

Шкала перевода баллов ЕГЭ по химии:

Первичные баллы Тестовые баллы Первичные баллы Тестовые баллы 0 0 19 47 1 4 20 48 2 7 21 49 3 10 22 51 4 14 23 52 5 17 24 53 6 20 25 55 7 23 26 56 8 27 27 57 9 30 28 58 10 33 29 60 11 (мин. для поступления) 36 30 61 12 38 31 62 13 39 32 64 14 40 33 65 15 42 34 66 16 43 35 68 17 44 36 69 18 46 37 70

Первичные баллы Тестовые баллы 38 71 39 73 40 74 41 75 42 77 43 78 44 79 45 80 46 82 47 84 48 86 49 88 50 90 51 91 52 93 53 95 54 97 55 99 56 (макс.) 100

Обществознание

Шкала перевода баллов ЕГЭ по обществознанию:

Первичные баллы Тестовые баллы Первичные баллы Тестовые баллы 0 0 20 40 1 2 21 (мин. для поступления) 42 2 4 22 44 3 6 23 45 4 8 24 47 5 10 25 48 6 12 26 49 7 14 27 51 8 16 28 52 9 18 29 53 10 20 30 55 11 22 31 56 12 24 32 57 13 26 33 59 14 28 34 60 15 30 35 62 16 32 36 63 17 34 37 64 18 36 38 66 19 38 39 67

Первичные баллы Тестовые баллы 40 68 41 70 42 71 43 72 44 73 45 75 46 77 47 79 48 81 49 83 50 85 51 86 52 88 53 90 54 92 55 94 56 96 57 98 58 (макс.) 100

Физика

Шкала перевода баллов ЕГЭ по физике:

Первичные баллы Тестовые баллы Первичные баллы Тестовые баллы 0 0 23 62 1 5 24 64 2 9 25 65 3 14 26 67 4 18 27 68 5 23 28 70 6 27 29 71 7 32 30 73 8 (мин. для поступления) 36 31 74 9 39 32 76 10 41 33 77 11 43 34 79 12 44 35 80 13 46 36 82 14 48 37 84 15 49 38 86 16 51 39 88 17 53 40 90 18 54 41 92 19 56 42 94 20 58 43 96 21 59 44 98 22 61 45 (макс.) 100

География

Шкала перевода баллов ЕГЭ по географии:

Первичные баллы Тестовые баллы Первичные баллы Тестовые баллы 0 0 20 53 1 5 21 54 2 9 22 55 3 13 23 57 4 17 24 58 5 21 25 59 6 25 26 61 7 29 27 62 8 33 28 63 9 (мин. для поступления) 37 29 65 10 39 30 66 11 40 31 68 12 41 32 72 13 43 33 77 14 44 34 81 15 45 35 86 16 47 36 90 17 48 37 95 18 49 38 (макс.) 100 19 51

Иностранные языки: английский, немецкий, французский, испанский

Шкала перевода баллов ЕГЭ по иностранным языкам: английскому, испанскому, немецкому и французскому:

Первичные баллы Тестовые баллы Первичные баллы Тестовые баллы 0 0 28 33 1 2 29 34 2 3 30 36 3 4 31 37 4 5 32 38 5 7 33 39 6 8 34 40 7 9 35 41 8 10 36 42 9 11 37 43 10 13 38 44 11 14 39 45 12 15 40 46 13 16 41 48 14 18 42 49 15 19 43 50 16 20 44 51 17 21 45 52 18 (мин. для поступления) 22 46 53 19 24 47 54 20 25 48 55 21 26 49 56 22 27 50 57 23 28 51 58 24 29 52 60 25 30 53 61 26 31 54 62 27 32 55 63

Первичные баллы Тестовые баллы 56 64 57 65 58 66 59 67 60 68 61 69 62 70 63 71 64 73 65 74 66 75 67 76 68 77 69 78 70 79 71 80 72 81 73 82 74 84 75 86 76 88 77 90 78 92 79 94 80 96 81 98 82 (макс.) 100

Китайский язык

Шкала перевода баллов ЕГЭ по китайскому языку:

Первичные баллы Тестовые баллы Первичные баллы Тестовые баллы 0 0 29 37 1 2 30 38 2 3 31 39 3 4 32 40 4 5 33 42 5 7 34 43 6 8 35 44 7 9 36 45 8 10 37 47 9 12 38 48 10 13 39 49 11 14 40 50 12 15 41 52 13 17 42 53 14 18 43 54 15 19 44 55 16 20 45 57 17 (мин. для поступления) 22 46 58 18 23 47 59 19 24 48 60 20 25 49 62 21 27 50 63 22 28 51 64 23 29 52 65 24 30 53 67 25 32 54 68 26 33 55 69 27 34 56 70 28 35 57 72

Первичные баллы Тестовые баллы 58 73 59 74 60 75 61 77 62 78 63 79 64 80 65 82 66 83 67 84 68 85 69 87 70 88 71 89 72 90 73 92 74 93 75 94 76 95 77 97 78 98 79 99 80 (макс.) 100

Минимальные баллы ЕГЭ в 2026 году

Рособрнадзор и Минобрнауки ежегодно устанавливает минимальные пороги по каждому предмету. Они делятся на две категории: для получения аттестата и для поступления в вуз.

Для получения аттестата

Чтобы подтвердить освоение школьной программы среднего общего образования, необходимо сдать обязательные предметы – русский язык и математику – с результатом не ниже установленного порога. По остальным предметам минимальный балл важен лишь в случае их обязательной сдачи.

Минимальный порог по предметам Минимальный первичный балл Минимальный тестовый балл / оценка Русский язык 10 24 Математика (профиль) 5 27 Математика (база) 7-11 "3" (удовлетворительно)

Для поступления в ВУЗ

Для поступления в вузы, подведомственные Минобрнауки, в 2026/2027 учебном году абитуриенту необходимо будет получить следующее минимальное количество баллов:

Русский язык 40 Математика (профиль) 40 Биология 40 География 40 Иностранные языки 40 Информатика и ИКТ 46 История 40 Литература 40 Обществознание 45 Физика 41 Химия 40

Минимальный порог по предметам от Рособрнадзора

Минимальный порог от Рособрнадзора для поступления в вуз по программе бакалавриата или специалитета в 2026/2027 учебному году:

Русский язык 36 Математика (профиль) 27 Биология 36 География 37 Иностранные языки 22 Информатика и ИКТ 40 История 32 Китайский язык 22 Литература 32 Обществознание 42 Физика 36 Химия 36

Полезная информация и советы экспертов

По словам Юлии Шнайдер, главная проблема большинства учеников – это не отсутствие знаний, а неэффективная работа с ошибками. Ученики решают большое количество заданий, но не фиксируют слабые места и не возвращаются к ним системно. По ее мнению, без анализа ошибок рост результатов практически останавливается, даже при высокой нагрузке.

Эксперт выделяет несколько практических рекомендаций, которые позволяют набрать максимальные баллы:

Фиксируйте ошибки. Записывайте формулировку задания, неправильный ответ и объяснение, почему он оказался неверным. Регулярное возвращение к этим записям позволяет выстроить системную работу над пробелами. Интервальная подготовка вместо перегрузки. Эффективнее работать короткими блоками: 25–30 минут концентрации и 5 минут отдыха. Такой формат снижает усталость и позволяет дольше удерживать внимание. Расставьте приоритеты. За последние недели перед экзаменом 2–3 повторения тем дают больший эффект, чем попытка освоить новый объем информации. Контролируйте психологическое состояние. Визуализация результата, фиксация даже небольших успехов и работа со сложными задачами через "шаг назад" — к более простым аналогам — помогают снизить тревожность и удержать мотивацию. Тренируйте гибкость в ответах. Умение формулировать как краткие, так и развернутые ответы помогает адаптироваться к разным форматам заданий.

« "Волнение гасится движением. Каждый раз, когда появляется тревога по поводу экзамена, можно попробовать уделить 15 минут решению тестов или 20–25 минут написанию плана сочинения. Это помогает не только закрепить нужную информацию, но и отвлечься от беспокойных мыслей накануне экзаменационного периода", – делится советом преподаватель литературы в онлайн-школе "Фоксфорд", автор методики подготовки к ЕГЭ по литературе Ирина Фазиулина.

Дополнительные базовые рекомендации преподавателя:

Изучайте демоверсии и кодификаторы на сайте ФИПИ: именно там опубликован актуальный формат заданий и список необходимых для подготовки материалов. Решайте пробные варианты: практика помогает привыкнуть к формату, довести до автоматизма заполнение бланков и запомнить оптимальную структуру развернутых ответов. Пишите пробные экзамены в условиях, приближенных к реальным: это формирует чувство времени и снижает риск ошибок из-за волнения.

« "В конечном счете главное – вовремя напомнить себе, что вы сделали все, чтобы сдать экзамен максимально успешно для себя. Даже если что-то пойдет не так, у каждого есть возможность пересдать, и в этом нет ничего зазорного. Экзамен – это не цель, а лишь средство достижения цели – получения профессии", – подчеркивает Ирина Фазиулина.