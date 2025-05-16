Рейтинг@Mail.ru
Шкала перевода баллов ЕГЭ в 2026 году: из первичных в тестовые по всем предметам для 11 класса
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:56 16.05.2025 (обновлено: 20:15 29.04.2026)
Главная / Образование / ЕГЭ

Шкала перевода баллов ЕГЭ-2026 по всем предметам: первичные, тестовые баллы

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПеревод баллов ЕГЭ
Перевод баллов ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Перевод баллов ЕГЭ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Юлия Шнайдер, преподаватель литературы
Приглашенный эксперт
Юлия Шнайдер
Преподаватель литературы
Все материалы
Ирина Фазиулина, преподаватель литературы
Приглашенный эксперт
Ирина Фазиулина
Кандидат филологических наук, преподаватель литературы
Все материалы
Оглавление
Оценка за единый государственный экзамен выставляется в виде первичных и тестовых баллов. Их значения определяет Рособрнадзор при поддержке ФГБУ "ФИПИ" и публикует каждый год в специальной таблице. Новая шкала перевода баллов ЕГЭ по всем предметам в 2026 году, — в материале РИА Новости.

Что такое первичные и тестовые баллы ЕГЭ

Для оценки результатов ЕГЭ существует два формата: первичные и тестовые баллы.

Первичные баллы: как начисляются и зачем нужны

Первичные баллы – это предварительные баллы ЕГЭ, которые получают путем прямого суммирования числа правильных ответов, каждый из которых имеет определенный коэффициент. После того, как результаты экзаменов по всем предметам сводятся к единому показателю (переводятся в стобалльную систему), получаются тестовые (вторичные, итоговые) баллы. Именно последние указываются как результат ЕГЭ.
Важно! Первичные баллы нужны проверяющим для внутренней оценки работы. При поступлении в вуз они не учитываются – в приемную комиссию поступают только тестовые баллы.
"Потеря даже одного первичного балла может существенно повлиять на итоговый тестовый результат. Именно поэтому стратегия подготовки должна быть направлена не на общий "рост уровня", а на минимизацию конкретных ошибок", – отмечает преподаватель литературы в онлайн-школе ЕГЭland и эксперт по подготовке к экзаменам Юлия Шнайдер.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкУчитель вскрывает пакет с диском, на котором содержатся задания для ЕГЭ
Учитель вскрывает пакет с диском, на котором содержатся задания для ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Учитель вскрывает пакет с диском, на котором содержатся задания для ЕГЭ

Тестовые баллы: окончательный результат и роль при поступлении в вуз

Тестовые баллы – итоговый результат перевода первичных баллов. Именно они указываются в свидетельстве ЕГЭ и влияют на итоги конкурса на поступление в вуз.
Процесс перевода первичных баллов называется шкалированием. Согласно ей, результат 100 баллов – не процент правильно выполненных заданий, а показатель, рассчитанный по утвержденной Рособрнадзором шкале. Обновляется она ежегодно, привязывая ее к актуальным контрольно-измерительным материалам (КИМ).
Важно! Официальная шкала соответствия первичных и тестовых баллов утверждается Рособрнадзором после досрочного этапа ЕГЭ и публикуется весной, обычно, в конце апреля.
Шкала переводов баллов ЕГЭ по предметам в 2026 году

Для того, чтобы самостоятельно перевести первичные баллы во вторичные, потребуется специальная таблица "Соответствие между первичными баллами и тестовыми баллами ЕГЭ по стобалльной системе оценивания по всем учебным предметам".
Ниже – актуальные данные, которые помогут определить результаты ЕГЭ по определенному предмету.

Математика: базовый и профильный уровень

Математика делится на базовый и профильный уровень. В первом случае оценка выставляется в первичных баллах и переводится в пятибалльную систему, а не стобалльную.
Соответствие между первичными баллами и отметками по пятибалльной системе оценивания по математике базового уровня.

Первичный балл (базовый уровень)

Оценка

0–6

2

7–11

3

12–16

4

17–21 (21 – макс. балл)

5

Шкала перевода баллов ЕГЭ по математике профильного уровня

Первичные баллы

Тестовые баллы

Первичные баллы

Тестовые баллы

0

0

17

80

1

6

18

82

2

11

19

84

3

17

20

86

4

22

21

88

5 (мин. для поступления)

27

22

90

6

34

23

92

7

40

24

94

8

46

25

95

9

52

26

96

10

58

27

97

11

64

28

98

12

70

29

99

13

72

30

100

14

74

31

100

15

76

32 (макс.)

100

16

78

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкШкольники перед началом единого государственного экзамена
Школьники перед началом единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Школьники перед началом единого государственного экзамена

Русский язык

Шкала перевода баллов ЕГЭ по русскому языку:

Первичные баллы

Тестовые баллы

Первичные баллы

Тестовые баллы

0

0

17

39

1

3

18

40

2

5

19

42

3

8

20

43

4

10

21

45

5

12

22

46

6

15

23

48

7

17

24

49

8

20

25

51

9

22

26

52

10 (мин. для аттестата)

24

27

54

11

27

28

55

12

29

29

57

13

32

30

58

14

34

31

60

15 (мин. для вуза)

36

32

61

16

37

33

63

Первичные баллы

Тестовые баллы

34

64

35

66

36

67

37

69

38

70

39

72

40

73

41

75

42

78

43

81

44

83

45

86

46

89

47

91

48

94

49

97

50 (макс.)

100

Литература

Шкала перевода баллов ЕГЭ по литературе:

Первичные баллы

Тестовые баллы

Первичные баллы

Тестовые баллы

0

0

17

37

1

3

18

38

2

5

19

39

3

8

20

40

4

10

21

41

5

13

22

42

6

15

23

43

7

18

24

44

8

20

25

45

9

23

26

46

10

25

27

47

11

28

28

49

12

30

29

50

13 (мин. для поступления)

32

30

51

14

34

31

52

15

35

32

53

16

36

33

54

Первичные баллы

Тестовые баллы

34

55

35

56

36

57

37

58

38

59

39

60

40

61

41

63

42

68

43

73

44

78

45

84

46

89

47

94

48 (макс.)

100

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУчащиеся перед началом сдачи единого государственного экзамена
Учащиеся перед началом сдачи единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Учащиеся перед началом сдачи единого государственного экзамена

Биология

Шкала перевода баллов ЕГЭ по биологии:

Первичные баллы

Тестовые баллы

Первичные баллы

Тестовые баллы

0

0

20

45

1

3

21

46

2

5

22

48

3

7

23

50

4

10

24

51

5

12

25

53

6

14

26

55

7

17

27

56

8

19

28

58

9

21

29

60

10

24

30

61

11

26

31

63

12

28

32

65

13

31

33

66

14

33

34

68

15 (мин. для поступления)

36

35

70

16

38

36

71

17

40

37

72

18

41

38

73

19

43

39

74

Первичные баллы

Тестовые баллы

40

75

41

76

42

77

43

78

44

79

45

80

46

81

47

83

48

85

49

86

50

88

51

90

52

91

53

93

54

95

55

96

56

98

57

100

История

Шкала перевода баллов ЕГЭ по истории:

Первичные баллы

Тестовые баллы

Первичные баллы

Тестовые баллы

0

0

22

58

1

4

23

60

2

8

24

62

3

12

25

64

4

16

26

66

5

20

27

68

6

24

28

70

7

28

29

72

8 (мин. для поступления)

32

30

74

9

34

31

76

10

36

32

78

11

38

33

80

12

40

34

82

13

42

35

84

14

44

36

87

15

45

37

89

16

47

38

91

17

49

39

93

18

51

40

95

19

53

41

97

20

55

42 (макс.)

100

21

57

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСдача единого государственного экзамена
Сдача единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сдача единого государственного экзамена

Информатика

Шкала перевода баллов ЕГЭ по информатике и ИКТ:

Первичные баллы

Тестовые баллы

Первичные баллы

Тестовые баллы

0

0

15

64

1

7

16

67

2

14

17

70

3

20

18

72

4

27

19

75

5

34

20

78

6 (мин. для поступления)

40

21

80

7

43

22

83

8

46

23

85

9

48

24

88

10

51

25

90

11

54

26

93

12

56

27

95

13

59

28

98

14

62

29 (макс.)

100

Химия

Шкала перевода баллов ЕГЭ по химии:

Первичные баллы

Тестовые баллы

Первичные баллы

Тестовые баллы

0

0

19

47

1

4

20

48

2

7

21

49

3

10

22

51

4

14

23

52

5

17

24

53

6

20

25

55

7

23

26

56

8

27

27

57

9

30

28

58

10

33

29

60

11 (мин. для поступления)

36

30

61

12

38

31

62

13

39

32

64

14

40

33

65

15

42

34

66

16

43

35

68

17

44

36

69

18

46

37

70

Первичные баллы

Тестовые баллы

38

71

39

73

40

74

41

75

42

77

43

78

44

79

45

80

46

82

47

84

48

86

49

88

50

90

51

91

52

93

53

95

54

97

55

99

56 (макс.)

100

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСдача единого государственного экзамена
Сдача единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сдача единого государственного экзамена

Обществознание

Шкала перевода баллов ЕГЭ по обществознанию:

Первичные баллы

Тестовые баллы

Первичные баллы

Тестовые баллы

0

0

20

40

1

2

21 (мин. для поступления)

42

2

4

22

44

3

6

23

45

4

8

24

47

5

10

25

48

6

12

26

49

7

14

27

51

8

16

28

52

9

18

29

53

10

20

30

55

11

22

31

56

12

24

32

57

13

26

33

59

14

28

34

60

15

30

35

62

16

32

36

63

17

34

37

64

18

36

38

66

19

38

39

67

Первичные баллы

Тестовые баллы

40

68

41

70

42

71

43

72

44

73

45

75

46

77

47

79

48

81

49

83

50

85

51

86

52

88

53

90

54

92

55

94

56

96

57

98

58 (макс.)

100

Физика

Шкала перевода баллов ЕГЭ по физике:

Первичные баллы

Тестовые баллы

Первичные баллы

Тестовые баллы

0

0

23

62

1

5

24

64

2

9

25

65

3

14

26

67

4

18

27

68

5

23

28

70

6

27

29

71

7

32

30

73

8 (мин. для поступления)

36

31

74

9

39

32

76

10

41

33

77

11

43

34

79

12

44

35

80

13

46

36

82

14

48

37

84

15

49

38

86

16

51

39

88

17

53

40

90

18

54

41

92

19

56

42

94

20

58

43

96

21

59

44

98

22

61

45 (макс.)

100

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкСдача досрочного ЕГЭ по русскому языку
Сдача досрочного ЕГЭ по русскому языку - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Сдача досрочного ЕГЭ по русскому языку

География

Шкала перевода баллов ЕГЭ по географии:

Первичные баллы

Тестовые баллы

Первичные баллы

Тестовые баллы

0

0

20

53

1

5

21

54

2

9

22

55

3

13

23

57

4

17

24

58

5

21

25

59

6

25

26

61

7

29

27

62

8

33

28

63

9 (мин. для поступления)

37

29

65

10

39

30

66

11

40

31

68

12

41

32

72

13

43

33

77

14

44

34

81

15

45

35

86

16

47

36

90

17

48

37

95

18

49

38 (макс.)

100

19

51

Иностранные языки: английский, немецкий, французский, испанский

Шкала перевода баллов ЕГЭ по иностранным языкам: английскому, испанскому, немецкому и французскому:

Первичные баллы

Тестовые баллы

Первичные баллы

Тестовые баллы

0

0

28

33

1

2

29

34

2

3

30

36

3

4

31

37

4

5

32

38

5

7

33

39

6

8

34

40

7

9

35

41

8

10

36

42

9

11

37

43

10

13

38

44

11

14

39

45

12

15

40

46

13

16

41

48

14

18

42

49

15

19

43

50

16

20

44

51

17

21

45

52

18 (мин. для поступления)

22

46

53

19

24

47

54

20

25

48

55

21

26

49

56

22

27

50

57

23

28

51

58

24

29

52

60

25

30

53

61

26

31

54

62

27

32

55

63

Первичные баллы

Тестовые баллы

56

64

57

65

58

66

59

67

60

68

61

69

62

70

63

71

64

73

65

74

66

75

67

76

68

77

69

78

70

79

71

80

72

81

73

82

74

84

75

86

76

88

77

90

78

92

79

94

80

96

81

98

82 (макс.)

100

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкУчащиеся Екатеринбургского суворовского военного училища и ученики общеобразовательной школы перед началом ЕГЭ по русскому языку
Учащиеся Екатеринбургского суворовского военного училища и ученики общеобразовательной школы перед началом ЕГЭ по русскому языку - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Учащиеся Екатеринбургского суворовского военного училища и ученики общеобразовательной школы перед началом ЕГЭ по русскому языку

Китайский язык

Шкала перевода баллов ЕГЭ по китайскому языку:

Первичные баллы

Тестовые баллы

Первичные баллы

Тестовые баллы

0

0

29

37

1

2

30

38

2

3

31

39

3

4

32

40

4

5

33

42

5

7

34

43

6

8

35

44

7

9

36

45

8

10

37

47

9

12

38

48

10

13

39

49

11

14

40

50

12

15

41

52

13

17

42

53

14

18

43

54

15

19

44

55

16

20

45

57

17 (мин. для поступления)

22

46

58

18

23

47

59

19

24

48

60

20

25

49

62

21

27

50

63

22

28

51

64

23

29

52

65

24

30

53

67

25

32

54

68

26

33

55

69

27

34

56

70

28

35

57

72

Первичные баллы

Тестовые баллы

58

73

59

74

60

75

61

77

62

78

63

79

64

80

65

82

66

83

67

84

68

85

69

87

70

88

71

89

72

90

73

92

74

93

75

94

76

95

77

97

78

98

79

99

80 (макс.)

100

Минимальные баллы ЕГЭ в 2026 году

Рособрнадзор и Минобрнауки ежегодно устанавливает минимальные пороги по каждому предмету. Они делятся на две категории: для получения аттестата и для поступления в вуз.

Для получения аттестата

Чтобы подтвердить освоение школьной программы среднего общего образования, необходимо сдать обязательные предметы – русский язык и математику – с результатом не ниже установленного порога. По остальным предметам минимальный балл важен лишь в случае их обязательной сдачи.
Минимальный порог по предметам

Минимальный первичный балл

Минимальный тестовый балл / оценка

Русский язык

10

24

Математика (профиль)

5

27

Математика (база)

7-11

"3" (удовлетворительно)

Для поступления в ВУЗ

Для поступления в вузы, подведомственные Минобрнауки, в 2026/2027 учебном году абитуриенту необходимо будет получить следующее минимальное количество баллов:

Русский язык

40

Математика (профиль)

40

Биология

40

География

40

Иностранные языки

40

Информатика и ИКТ

46

История

40

Литература

40

Обществознание

45

Физика

41

Химия

40

Минимальный порог по предметам от Рособрнадзора
Минимальный порог от Рособрнадзора для поступления в вуз по программе бакалавриата или специалитета в 2026/2027 учебному году:

Русский язык

36

Математика (профиль)

27

Биология

36

География

37

Иностранные языки

22

Информатика и ИКТ

40

История

32

Китайский язык

22

Литература

32

Обществознание

42

Физика

36

Химия

36

Полезная информация и советы экспертов

По словам Юлии Шнайдер, главная проблема большинства учеников – это не отсутствие знаний, а неэффективная работа с ошибками. Ученики решают большое количество заданий, но не фиксируют слабые места и не возвращаются к ним системно. По ее мнению, без анализа ошибок рост результатов практически останавливается, даже при высокой нагрузке.
Эксперт выделяет несколько практических рекомендаций, которые позволяют набрать максимальные баллы:
  1. Фиксируйте ошибки. Записывайте формулировку задания, неправильный ответ и объяснение, почему он оказался неверным. Регулярное возвращение к этим записям позволяет выстроить системную работу над пробелами.
  2. Интервальная подготовка вместо перегрузки. Эффективнее работать короткими блоками: 25–30 минут концентрации и 5 минут отдыха. Такой формат снижает усталость и позволяет дольше удерживать внимание.
  3. Расставьте приоритеты. За последние недели перед экзаменом 2–3 повторения тем дают больший эффект, чем попытка освоить новый объем информации.
  4. Контролируйте психологическое состояние. Визуализация результата, фиксация даже небольших успехов и работа со сложными задачами через "шаг назад" — к более простым аналогам — помогают снизить тревожность и удержать мотивацию.
  5. Тренируйте гибкость в ответах. Умение формулировать как краткие, так и развернутые ответы помогает адаптироваться к разным форматам заданий.
«
"Волнение гасится движением. Каждый раз, когда появляется тревога по поводу экзамена, можно попробовать уделить 15 минут решению тестов или 20–25 минут написанию плана сочинения. Это помогает не только закрепить нужную информацию, но и отвлечься от беспокойных мыслей накануне экзаменационного периода", – делится советом преподаватель литературы в онлайн-школе "Фоксфорд", автор методики подготовки к ЕГЭ по литературе Ирина Фазиулина.
Дополнительные базовые рекомендации преподавателя:
  1. Изучайте демоверсии и кодификаторы на сайте ФИПИ: именно там опубликован актуальный формат заданий и список необходимых для подготовки материалов.
  2. Решайте пробные варианты: практика помогает привыкнуть к формату, довести до автоматизма заполнение бланков и запомнить оптимальную структуру развернутых ответов.
  3. Пишите пробные экзамены в условиях, приближенных к реальным: это формирует чувство времени и снижает риск ошибок из-за волнения.
«
"В конечном счете главное – вовремя напомнить себе, что вы сделали все, чтобы сдать экзамен максимально успешно для себя. Даже если что-то пойдет не так, у каждого есть возможность пересдать, и в этом нет ничего зазорного. Экзамен – это не цель, а лишь средство достижения цели – получения профессии", – подчеркивает Ирина Фазиулина.

Источники

Шкала соответствия баллов в 2026 году
ФИПИ: демоверсии, спецификации, кодификаторы ЕГЭ 2026
Приказ Минобрнауки России от 14 ноября 2025 № 811
 
Образование в РоссииЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)РоссияФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала