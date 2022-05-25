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В Минобороны оценили закон об отмене возрастной планки для контрактников - РИА Новости, 25.05.2022
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В Минобороны оценили закон об отмене возрастной планки для контрактников
В Минобороны оценили закон об отмене возрастной планки для контрактников - РИА Новости, 25.05.2022
В Минобороны оценили закон об отмене возрастной планки для контрактников
Принятый в среду Госдумой и одобренный сразу же Советом Федерации закон об отмене верхней возрастной планки для заключения первого контракта на прохождение... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T14:27
2022-05-25T14:28
общество
безопасность
николай панков
совет федерации рф
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Принятый в среду Госдумой и одобренный сразу же Советом Федерации закон об отмене верхней возрастной планки для заключения первого контракта на прохождение военной службы позволит привлечь в армию водителей, фельдшеров и поваров, заявил на заседании Совфеда замминистра обороны Николай Панков.По его словам, такой подход находится в "сегодняшнем тренде"."Что плохого, когда к нам придут водители, повара, фельдшеры? Речь идёт о такой категории военнослужащих. Это на самом деле правильно, это вообще в сегодняшнем тренде", - заявил он, добавив, что "не хотел бы развивать эту мысль дальше".Панков подчеркнул, что десантные войска возрастных контрактников не возьмут, поскольку там существуют особые требования по здоровью.
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общество, безопасность, николай панков, совет федерации рф, россия, вооруженные силы рф
14:27 25.05.2022 (обновлено: 14:28 25.05.2022)
 
В Минобороны оценили закон об отмене возрастной планки для контрактников

Минобороны: закон о возрасте контрактников привлечет в армию водителей и фельдшеров

© РИА Новости / Николай Журавлев / Перейти в фотобанкШевроны вооруженных сил Российской Федерации
Шевроны вооруженных сил Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Николай Журавлев
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Принятый в среду Госдумой и одобренный сразу же Советом Федерации закон об отмене верхней возрастной планки для заключения первого контракта на прохождение военной службы позволит привлечь в армию водителей, фельдшеров и поваров, заявил на заседании Совфеда замминистра обороны Николай Панков.
По его словам, такой подход находится в "сегодняшнем тренде".
"Что плохого, когда к нам придут водители, повара, фельдшеры? Речь идёт о такой категории военнослужащих. Это на самом деле правильно, это вообще в сегодняшнем тренде", - заявил он, добавив, что "не хотел бы развивать эту мысль дальше".
Панков подчеркнул, что десантные войска возрастных контрактников не возьмут, поскольку там существуют особые требования по здоровью.
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 19:08
Минтруд утвердил перечень профессий для альтернативной гражданской службы
 
ОбществоБезопасностьНиколай ПанковСовет Федерации РФРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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