https://ria.ru/20220525/vozrast-1790620568.html

В Минобороны оценили закон об отмене возрастной планки для контрактников

В Минобороны оценили закон об отмене возрастной планки для контрактников - РИА Новости, 25.05.2022

В Минобороны оценили закон об отмене возрастной планки для контрактников

Принятый в среду Госдумой и одобренный сразу же Советом Федерации закон об отмене верхней возрастной планки для заключения первого контракта на прохождение... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T14:27

2022-05-25T14:27

2022-05-25T14:28

общество

безопасность

николай панков

совет федерации рф

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Принятый в среду Госдумой и одобренный сразу же Советом Федерации закон об отмене верхней возрастной планки для заключения первого контракта на прохождение военной службы позволит привлечь в армию водителей, фельдшеров и поваров, заявил на заседании Совфеда замминистра обороны Николай Панков.По его словам, такой подход находится в "сегодняшнем тренде"."Что плохого, когда к нам придут водители, повара, фельдшеры? Речь идёт о такой категории военнослужащих. Это на самом деле правильно, это вообще в сегодняшнем тренде", - заявил он, добавив, что "не хотел бы развивать эту мысль дальше".Панков подчеркнул, что десантные войска возрастных контрактников не возьмут, поскольку там существуют особые требования по здоровью.

https://ria.ru/20220520/sluzhba-1789821370.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, безопасность, николай панков, совет федерации рф, россия, вооруженные силы рф