04:32 25.05.2022 (обновлено: 04:41 25.05.2022)
Блинкен предложил Армении помощь США в демаркации границы с Азербайджаном
Госсекретарь США Блинкен предложил Армении помощь в демаркации границы с Азербайджаном
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном предложил помощь Вашингтона в делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, говорится в релизе госдепа США.
"Госсекретарь (США Блинкен) и премьер-министр (Армении Пашинян) обсудили положительный импульс к миру на Южном Кавказе. Госсекретарь Блинкен предложил помощь США в усилиях по делимитации и демаркации границы и призвал к прогрессу в развитии региональных связей в области транспорта и коммуникаций", - говорится в релизе.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего армяно-азербайджанского конфликта и привели к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Помимо территорий, утраченных в ходе боевых действий, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.