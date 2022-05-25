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Блинкен предложил Армении помощь США в демаркации границы с Азербайджаном - РИА Новости, 25.05.2022
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Блинкен предложил Армении помощь США в демаркации границы с Азербайджаном
Блинкен предложил Армении помощь США в демаркации границы с Азербайджаном - РИА Новости, 25.05.2022
Блинкен предложил Армении помощь США в демаркации границы с Азербайджаном
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном предложил помощь Вашингтона в делимитации и... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T04:32
2022-05-25T04:41
в мире
армения
сша
нагорный карабах
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ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном предложил помощь Вашингтона в делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, говорится в релизе госдепа США.Кроме того, Блинкен подтвердил готовность США помогать на двусторонней основе, а также совместно с партнерами-единомышленниками, чтобы "способствовать достижению долгосрочного всеобъемлющего мира между Арменией и Азербайджаном".В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего армяно-азербайджанского конфликта и привели к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Помимо территорий, утраченных в ходе боевых действий, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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в мире, армения, сша, нагорный карабах
04:32 25.05.2022 (обновлено: 04:41 25.05.2022)
 
Блинкен предложил Армении помощь США в демаркации границы с Азербайджаном

Госсекретарь США Блинкен предложил Армении помощь в демаркации границы с Азербайджаном

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном предложил помощь Вашингтона в делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, говорится в релизе госдепа США.
"Госсекретарь (США Блинкен) и премьер-министр (Армении Пашинян) обсудили положительный импульс к миру на Южном Кавказе. Госсекретарь Блинкен предложил помощь США в усилиях по делимитации и демаркации границы и призвал к прогрессу в развитии региональных связей в области транспорта и коммуникаций", - говорится в релизе.
Кроме того, Блинкен подтвердил готовность США помогать на двусторонней основе, а также совместно с партнерами-единомышленниками, чтобы "способствовать достижению долгосрочного всеобъемлющего мира между Арменией и Азербайджаном".
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего армяно-азербайджанского конфликта и привели к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Помимо территорий, утраченных в ходе боевых действий, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
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