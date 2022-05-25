https://ria.ru/20220525/granitsa-1790524274.html

Блинкен предложил Армении помощь США в демаркации границы с Азербайджаном

Блинкен предложил Армении помощь США в демаркации границы с Азербайджаном - РИА Новости, 25.05.2022

Блинкен предложил Армении помощь США в демаркации границы с Азербайджаном

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном предложил помощь Вашингтона в делимитации и... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T04:32

2022-05-25T04:32

2022-05-25T04:41

в мире

армения

сша

нагорный карабах

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ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном предложил помощь Вашингтона в делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, говорится в релизе госдепа США.Кроме того, Блинкен подтвердил готовность США помогать на двусторонней основе, а также совместно с партнерами-единомышленниками, чтобы "способствовать достижению долгосрочного всеобъемлющего мира между Арменией и Азербайджаном".В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего армяно-азербайджанского конфликта и привели к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Помимо территорий, утраченных в ходе боевых действий, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20220524/vstrecha-1790472653.html

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сша

нагорный карабах

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, армения, сша, нагорный карабах