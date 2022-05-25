Геноцид мирного населения Донбасса. Фотосвидетельства Максима Блинова

Пережидать обстрелы в подвалах и вслушиваться в звуки "прилетов" местные жители привыкли за восемь лет. Донецкие дети умеют различать снаряды по из "свисту", многие из них родились и уже успели повзрослеть на этой войне. На фотографии: женщины с детьми прячутся от обстрела в подвале одного из домов Краматорска, 2014 год.