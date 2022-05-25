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Геноцид мирного населения Донбасса. Фотосвидетельства Максима Блинова - РИА Новости, 25.05.2022
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Геноцид мирного населения Донбасса. Фотосвидетельства Максима Блинова
Геноцид мирного населения Донбасса. Фотосвидетельства Максима Блинова - РИА Новости, 25.05.2022
Геноцид мирного населения Донбасса. Фотосвидетельства Максима Блинова
Смерть, дети, старики и женщины в подвалах, руины на месте домов, люди, бегущие в неизвестность от войны и бомбежек — в этой фотоленте собрана часть фотосвидетельств геноцида мирного населения Донбасса, собранных фотографом РИА Новости Максимом Блиновым.
2022-05-25T18:15
2022-05-25T18:24
донбасс. геноцид. 2014-2022
украина
вооруженные силы украины
донбасс
донецк (днр)
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Другие фотосвидетельства представлены в материале: "Геноцид мирного населения Донбасса. Фотодокументы Валерия Мельникова".О том, как украинским детям прививали нацизм и пропагандировали ненависть к России, читайте в материале Техника зомбирования: как украинских детей учили ненавидеть "москалей"."Горловская мадонна", дети, старики, женщины, истекающие кровью на улицах своих городов: фотосвидетельства геноцида мирного населения Донбасса.
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донецк (днр)
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украина, вооруженные силы украины, донбасс, донецк (днр), геноцид в донбассе, донецкая народная республика, фото
18:15 25.05.2022 (обновлено: 18:24 25.05.2022)
 

Геноцид мирного населения Донбасса. Фотосвидетельства Максима Блинова

Читать ria.ru в
Смерть, дети, старики и женщины в подвалах, руины на месте домов, люди, бегущие в неизвестность от войны и бомбежек — в этой фотоленте собрана часть фотосвидетельств геноцида мирного населения Донбасса, собранных фотографом РИА Новости Максимом Блиновым.
© РИА Новости / Максим Блинов

Первые гробы, первые жертвы "антитеррористической" операции Украины в Донбассе, начатой в 2014 году. "Борьбой с террористами" украинская постмайданная власть назвала войну против населения собственной страны.

На фотографии: гробы с телами защитников Донбасса, погибших в мае 2014 года в аэропорту Донецка, где украинская армия применила боевую авиацию против малочисленной и слабо вооруженной группы ополченцев.

Отправка к местам захоронения тел ополченцев ДНР и местных жителей, погибших в ходе штурма аэропорта Донецка войсками национальной гвардии 26 мая.
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Первые гробы, первые жертвы "антитеррористической" операции Украины в Донбассе, начатой в 2014 году. "Борьбой с террористами" украинская постмайданная власть назвала войну против населения собственной страны.

На фотографии: гробы с телами защитников Донбасса, погибших в мае 2014 года в аэропорту Донецка, где украинская армия применила боевую авиацию против малочисленной и слабо вооруженной группы ополченцев.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

Это мальчик-беженец из Славянска в профилактории шахты "Заря" в донецком Снежном. В руках у ребенка — игрушечный автомат. Тогда, летом 2014 года, украинская армия пришла в его родной город не с игрушечным, а с настоящим оружием и по приказу украинской власти начала войну против местного населения.

Ребенок в профилактории от шахты Заря в городе Снежное Донецкой области, где разместились беженцы из Славянска в 2014 году.
2 из 7

Это мальчик-беженец из Славянска в профилактории шахты "Заря" в донецком Снежном. В руках у ребенка — игрушечный автомат. Тогда, летом 2014 года, украинская армия пришла в его родной город не с игрушечным, а с настоящим оружием и по приказу украинской власти начала войну против местного населения.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

Беженцы из украинского Славянска, ставшего в 2014 году символом донбасского сопротивления. Они покинули свои дома, спасаясь от бомбежек и обстрелов украинской Нацгвардии. Вот так люди бежали от войны – без вещей, теряя имущество, жилье, близких.

 Беженцы с детьми из города Славянск перед отправкой на автобусах из пригорода Донецка на территорию России
3 из 7

Беженцы из украинского Славянска, ставшего в 2014 году символом донбасского сопротивления. Они покинули свои дома, спасаясь от бомбежек и обстрелов украинской Нацгвардии. Вот так люди бежали от войны – без вещей, теряя имущество, жилье, близких.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

Старики и дети — самые незащищенные, самые беспомощные на войне. Те, кто был в силах, эвакуировались, в том числе и на территорию России. На фотографии: старик и девочка в лагере донбасских беженцев в Ростовской области, 2014 год.

Лагерь украинских беженцев в Ростовской области, 2014 год.
4 из 7

Старики и дети — самые незащищенные, самые беспомощные на войне. Те, кто был в силах, эвакуировались, в том числе и на территорию России. На фотографии: старик и девочка в лагере донбасских беженцев в Ростовской области, 2014 год.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

Украинская армия регулярно обстреливала и школы, гибли родители, дети, учителя.

На фотографии: воронка от снаряда во дворе школы в Краматорске, июль 2014 года.

Местные жители у воронки от снаряда, разорвавшегося рядом с одной из школ в Краматорске, 2014 год.
5 из 7

Украинская армия регулярно обстреливала и школы, гибли родители, дети, учителя.

На фотографии: воронка от снаряда во дворе школы в Краматорске, июль 2014 года.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

Пережидать обстрелы в подвалах и вслушиваться в звуки "прилетов" местные жители привыкли за восемь лет. Донецкие дети умеют различать снаряды по из "свисту", многие из них родились и уже успели повзрослеть на этой войне. На фотографии: женщины с детьми прячутся от обстрела в подвале одного из домов Краматорска, 2014 год.

Местные жители прячутся в бомбоубежище на одном из заводов в Краматорске, 2014 год.
6 из 7

Пережидать обстрелы в подвалах и вслушиваться в звуки "прилетов" местные жители привыкли за восемь лет. Донецкие дети умеют различать снаряды по из "свисту", многие из них родились и уже успели повзрослеть на этой войне. На фотографии: женщины с детьми прячутся от обстрела в подвале одного из домов Краматорска, 2014 год.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

Донецк, июль 2014 года. Это не военный объект. Это одна из квартир в доме, расстрелянном ВСУ. Точнее, это то, что осталось от квартиры. Таких разрушенных обстрелами домов в Донбассе — десятки тысяч.

Одна из квартир в доме, пострадавшем во время артиллерийского обстрела Краматорска, 2014 год.
7 из 7

Донецк, июль 2014 года. Это не военный объект. Это одна из квартир в доме, расстрелянном ВСУ. Точнее, это то, что осталось от квартиры. Таких разрушенных обстрелами домов в Донбассе — десятки тысяч.

© РИА Новости / Максим Блинов
Другие фотосвидетельства представлены в материале: "Геноцид мирного населения Донбасса. Фотодокументы Валерия Мельникова".
О том, как украинским детям прививали нацизм и пропагандировали ненависть к России, читайте в материале Техника зомбирования: как украинских детей учили ненавидеть "москалей".
"Горловская мадонна", дети, старики, женщины, истекающие кровью на улицах своих городов: фотосвидетельства геноцида мирного населения Донбасса.
 
Донбасс. Геноцид. 2014-2022УкраинаВооруженные силы УкраиныДонбассДонецк (ДНР)Геноцид в ДонбассеДонецкая Народная Республика
 
 
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