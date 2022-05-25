https://ria.ru/20220525/ekoproekt-1790646641.html

Ленобласть просит Совет Федерации РФ поддержать масштабный экопроект

Ленобласть просит Совет Федерации РФ поддержать масштабный экопроект - РИА Новости, 25.05.2022

Ленобласть просит Совет Федерации РФ поддержать масштабный экопроект

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе "Часа субъекта" в Совете Федерации РФ обратился к сенаторам с просьбой поддержать инициативу о... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T16:00

2022-05-25T16:00

2022-05-25T16:47

ленинградская область

валентина матвиенко

кировск

юнеско

экология

александр дрозденко

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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе "Часа субъекта" в Совете Федерации РФ обратился к сенаторам с просьбой поддержать инициативу о разработке федерального проекта по экологическому оздоровлению и защите восточной части Финского залива и Ладожского озера.В рамках Дней Ленинградской области Дрозденко выступил перед сенаторами с докладом о социально-экономическом развитии региона за последние десять лет, а перед заседанием в фойе верхней палаты открылась интерактивная выставка "Команды 47", посвященная достижениям Ленобласти и ее ключевым инвестиционным проектам в сфере промышленности и АПК, транспорта, грузоперевозок, экологии и туризма."Современная область и современная выставка", - отозвалась об экспозиции спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По словам губернатора Ленинградской области, его команда к этому и стремилась – показать, насколько интересен и современен регион, и, вместе с тем, продемонстрировать значимость ряда масштабных проектов, которым требуется федеральная поддержка."Мы рады, что Валентине Ивановне выставка очень понравилась. Здесь много интерактива, интересно всё подано, а главное, обозначена сквозная, очень важная для нас тема – экология, чистая вода, поскольку мы предложили сенаторам поддержать нас на уровне РФ в большом проекте, который требует федеральных средств. Я говорю о программе по сохранению Ладожского озера и реки Нева. Ладожское озеро – это самый крупный водоем пресной воды в Европе. И вода до сих пор, несмотря на развитие экономики, настолько чистая, что для некоторых наших поселков водозабор идет открыто, практически без доочистки. И сегодня очень важно сохранить Ладожское озеро, сохранить реку Нева, потому что Нева – это водозабор для Санкт-Петербурга, и в целом сохранить бассейн Балтийского моря. Вот такая естественная история чистой воды – центральная тема нашей выставки, через которую мы показываем красоту нашей области и логично призываем поддержать наш проект", - рассказал Дрозденко РИА Новости.Он также отметил, что Ленинградская область уникальна не только своей красотой, но и многообразием туристических возможностей.В своем выступлении на "Часе субъекта" в верхней палате парламента Дрозденко подчеркнул, что Ленинградскую область отличает и богатое культурно-историческое наследие. Ведь на ее территории находятся более пяти тысяч памятников различных эпох. Это объекты ЮНЕСКО, дворцово-парковые ансамбли, усадебные комплексы, средневековые крепости, памятники боевой славы, объекты религиозного паломничества."За десять лет в области отреставрированы более ста памятников истории и культуры, появились новые музеи, в том числе интерактивные – панорама "Прорыв" в Кировске и Дом авиаторов во Всеволожске, создана модельная библиотека в Тосно, открыт социокультурный центр "ТЭФФИ" в Тихвине и первый виртуальный концертный зал в Выборге", - поделился достижениями глава региона.В беседе с журналистами он рассказал, что область активно субсидирует туристическую сферу, помогает строить кемпинги, турбазы, отели. "В прошлом году у нас был очень хороший прирост туристов – в 28 процентов. И в этом году мы тоже рассчитываем, что примерно на 25 процентов турпоток вырастет. Мы все делаем для того, чтобы к нам ехали туристы. И не только на день, из Петербурга, но и с проживанием в Ленинградской области, богатой на красоты и достопримечательности", - подытожил Дрозденко.

https://ria.ru/20220524/lenoblast-1790381856.html

https://ria.ru/20220516/lenoblast-1788818723.html

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Артем Смирнов

валентина матвиенко, кировск, юнеско, экология, александр дрозденко