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Отказ от Болонской системы не повлияет на сдачу ЕГЭ, заявил Рособрнадзор - РИА Новости, 25.05.2022
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Отказ от Болонской системы не повлияет на сдачу ЕГЭ, заявил Рособрнадзор
Отказ от Болонской системы не повлияет на сдачу ЕГЭ, заявил Рособрнадзор - РИА Новости, 25.05.2022
Отказ от Болонской системы не повлияет на сдачу ЕГЭ, заявил Рособрнадзор
Отказ от Болонской системы никак не повлияет на сдачу ЕГЭ, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T11:58
2022-05-25T12:33
общество
единый государственный экзамен (егэ)
анзор музаев
россия
экзамены
школа
дети
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Отказ от Болонской системы никак не повлияет на сдачу ЕГЭ, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев."На систему сдачи единого государственного экзамена, я думаю, он практически никак не повлияет, потому что здесь речь идет о поступлении в высшее учебное заведение. Это уже следующая ступень", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о том, как отказ от Болонской системы повлияет на сдачу экзаменов.Он подчеркнул, что переход на специалитет по ряду специальностей уже идет. При этом Музаев отметил, что переход с Болонской системы должен быть плавным, а не стресс-тестом для системы, студентов, выпускников и их родителей.Ранее в Минобрнауки заявили, что Россия откажется от Болонской системы и будет разрабатывать собственную "уникальную" модель высшего образования.
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общество, единый государственный экзамен (егэ), анзор музаев, россия, экзамены, школа, дети, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование
11:58 25.05.2022 (обновлено: 12:33 25.05.2022)
 
Отказ от Болонской системы не повлияет на сдачу ЕГЭ, заявил Рособрнадзор

Глава Рособрнадзора Музаев: отказ от Болонской системы никак не повлияет на сдачу ЕГЭ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЕдиный госэкзамен
Единый госэкзамен - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Отказ от Болонской системы никак не повлияет на сдачу ЕГЭ, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"На систему сдачи единого государственного экзамена, я думаю, он практически никак не повлияет, потому что здесь речь идет о поступлении в высшее учебное заведение. Это уже следующая ступень", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о том, как отказ от Болонской системы повлияет на сдачу экзаменов.
Он подчеркнул, что переход на специалитет по ряду специальностей уже идет. При этом Музаев отметил, что переход с Болонской системы должен быть плавным, а не стресс-тестом для системы, студентов, выпускников и их родителей.
Ранее в Минобрнауки заявили, что Россия откажется от Болонской системы и будет разрабатывать собственную "уникальную" модель высшего образования.
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ОбществоЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Анзор МузаевРоссияЭкзаменыШколаДетиФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
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