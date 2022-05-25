https://ria.ru/20220525/ege-1790585462.html

Отказ от Болонской системы не повлияет на сдачу ЕГЭ, заявил Рособрнадзор

Отказ от Болонской системы не повлияет на сдачу ЕГЭ, заявил Рособрнадзор - РИА Новости, 25.05.2022

Отказ от Болонской системы не повлияет на сдачу ЕГЭ, заявил Рособрнадзор

Отказ от Болонской системы никак не повлияет на сдачу ЕГЭ, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T11:58

2022-05-25T11:58

2022-05-25T12:33

общество

единый государственный экзамен (егэ)

анзор музаев

россия

экзамены

школа

дети

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763665722_0:93:3079:1824_1920x0_80_0_0_061c95451b1e2bc51295c43c26e1c30b.jpg

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Отказ от Болонской системы никак не повлияет на сдачу ЕГЭ, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев."На систему сдачи единого государственного экзамена, я думаю, он практически никак не повлияет, потому что здесь речь идет о поступлении в высшее учебное заведение. Это уже следующая ступень", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о том, как отказ от Болонской системы повлияет на сдачу экзаменов.Он подчеркнул, что переход на специалитет по ряду специальностей уже идет. При этом Музаев отметил, что переход с Болонской системы должен быть плавным, а не стресс-тестом для системы, студентов, выпускников и их родителей.Ранее в Минобрнауки заявили, что Россия откажется от Болонской системы и будет разрабатывать собственную "уникальную" модель высшего образования.

https://sn.ria.ru/20220525/ege-1790587709.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, единый государственный экзамен (егэ), анзор музаев, россия, экзамены, школа, дети, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование