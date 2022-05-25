https://ria.ru/20220525/burkov-1790728372.html

Бурков предложил удешевить перевозку сельхозпродукции через Казахстан

Бурков предложил удешевить перевозку сельхозпродукции через Казахстан - РИА Новости, 25.05.2022

Бурков предложил удешевить перевозку сельхозпродукции через Казахстан

Губернатор Омской области Александр Бурков предложил пересмотреть в сторону снижения тарифы на транзитные перевозки сельскохозяйственной продукции через... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T20:30

2022-05-25T20:30

2022-05-25T20:30

омская область

экономика

алексей оверчук

казахстан

омская область

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

евразийский экономический союз

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ОМСК, 25 мая – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков предложил пересмотреть в сторону снижения тарифы на транзитные перевозки сельскохозяйственной продукции через территорию Казахстана, сообщает в среду облправительство.Вопрос о тарифах глава региона обсудил на встрече с заместителем председателя правительства РФ Алексеем Оверчуком. Речь идет о повышении эффективности транзитных перевозок агропромышленной продукции через территорию республики Казахстан."В условиях новой экономической реальности приоритетной задачей для регионов России становится выстраивание новых логистических цепочек с дружественными государствами. Для Омской области как приграничной геостратегической территории важна оптимальная тарифная политика. В этом смысле наше предложение призвано снизить финансовую нагрузку на российских сельхозпроизводителей и грузоперевозчиков", - сказал губернатор.Бурков отметил, что эту инициативу уже поддержали в федеральном Минтрансе и Минсельхозе России."Теперь необходимо проработать вопрос на межгосударственном уровне", - отметил глава Омской области. По словам губернатора, предлагаемая мера будет способствовать развитию торговли между государствами-членами ЕАЭС.

https://ria.ru/20220511/burkov-1787875906.html

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омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, алексей оверчук, казахстан, омская область, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), евразийский экономический союз, александр бурков