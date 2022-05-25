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Бурков предложил удешевить перевозку сельхозпродукции через Казахстан - РИА Новости, 25.05.2022
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Омская область
https://ria.ru/20220525/burkov-1790728372.html
Бурков предложил удешевить перевозку сельхозпродукции через Казахстан
Бурков предложил удешевить перевозку сельхозпродукции через Казахстан - РИА Новости, 25.05.2022
Бурков предложил удешевить перевозку сельхозпродукции через Казахстан
Губернатор Омской области Александр Бурков предложил пересмотреть в сторону снижения тарифы на транзитные перевозки сельскохозяйственной продукции через... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T20:30
2022-05-25T20:30
омская область
экономика
алексей оверчук
казахстан
омская область
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
евразийский экономический союз
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ОМСК, 25 мая – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков предложил пересмотреть в сторону снижения тарифы на транзитные перевозки сельскохозяйственной продукции через территорию Казахстана, сообщает в среду облправительство.Вопрос о тарифах глава региона обсудил на встрече с заместителем председателя правительства РФ Алексеем Оверчуком. Речь идет о повышении эффективности транзитных перевозок агропромышленной продукции через территорию республики Казахстан."В условиях новой экономической реальности приоритетной задачей для регионов России становится выстраивание новых логистических цепочек с дружественными государствами. Для Омской области как приграничной геостратегической территории важна оптимальная тарифная политика. В этом смысле наше предложение призвано снизить финансовую нагрузку на российских сельхозпроизводителей и грузоперевозчиков", - сказал губернатор.Бурков отметил, что эту инициативу уже поддержали в федеральном Минтрансе и Минсельхозе России."Теперь необходимо проработать вопрос на межгосударственном уровне", - отметил глава Омской области. По словам губернатора, предлагаемая мера будет способствовать развитию торговли между государствами-членами ЕАЭС.
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экономика, алексей оверчук, казахстан, омская область, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), евразийский экономический союз, александр бурков
20:30 25.05.2022
 

Бурков предложил удешевить перевозку сельхозпродукции через Казахстан

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков
Губернатор Омской области Александр Бурков - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской области
Губернатор Омской области Александр Бурков. Архивное фото
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ОМСК, 25 мая – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков предложил пересмотреть в сторону снижения тарифы на транзитные перевозки сельскохозяйственной продукции через территорию Казахстана, сообщает в среду облправительство.
Вопрос о тарифах глава региона обсудил на встрече с заместителем председателя правительства РФ Алексеем Оверчуком. Речь идет о повышении эффективности транзитных перевозок агропромышленной продукции через территорию республики Казахстан.
"В условиях новой экономической реальности приоритетной задачей для регионов России становится выстраивание новых логистических цепочек с дружественными государствами. Для Омской области как приграничной геостратегической территории важна оптимальная тарифная политика. В этом смысле наше предложение призвано снизить финансовую нагрузку на российских сельхозпроизводителей и грузоперевозчиков", - сказал губернатор.
Бурков отметил, что эту инициативу уже поддержали в федеральном Минтрансе и Минсельхозе России.
"Теперь необходимо проработать вопрос на межгосударственном уровне", - отметил глава Омской области. По словам губернатора, предлагаемая мера будет способствовать развитию торговли между государствами-членами ЕАЭС.

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Омская областьЭкономикаАлексей ОверчукКазахстанОмская областьРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Евразийский экономический союзАлександр Бурков
 
 
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