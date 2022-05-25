https://ria.ru/20220525/brend-1790570369.html

Совфед одобрил закон о запрете регистрации фейковых региональных брендов

Совфед одобрил закон о запрете регистрации фейковых региональных брендов - РИА Новости, 25.05.2022

Совфед одобрил закон о запрете регистрации фейковых региональных брендов

Совфед на заседании в среду одобрил закон об отказе в регистрации товарных знаков, которые могут ввести в заблуждение потребителя относительно места... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T11:17

2022-05-25T11:17

2022-05-25T11:18

совет федерации рф

россия

валентина матвиенко

лилия гумерова

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон об отказе в регистрации товарных знаков, которые могут ввести в заблуждение потребителя относительно места производства товара.Поправки в Гражданский кодекс внесли спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.Согласно закону, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, включающие, воспроизводящие или имитирующие географические указания или наименования мест происхождения товаров, если использование такого знака будет ассоциироваться у потребителей с конкретным местом и если это может "ущемить законные интересы правообладателя исключительного права на географическое указание или наименование места происхождения товара".

https://ria.ru/20220523/makdonalds-1790146836.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

совет федерации рф, россия, валентина матвиенко, лилия гумерова