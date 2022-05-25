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Совфед одобрил закон о запрете регистрации фейковых региональных брендов - РИА Новости, 25.05.2022
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Совфед одобрил закон о запрете регистрации фейковых региональных брендов
Совфед одобрил закон о запрете регистрации фейковых региональных брендов - РИА Новости, 25.05.2022
Совфед одобрил закон о запрете регистрации фейковых региональных брендов
Совфед на заседании в среду одобрил закон об отказе в регистрации товарных знаков, которые могут ввести в заблуждение потребителя относительно места... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T11:17
2022-05-25T11:18
совет федерации рф
россия
валентина матвиенко
лилия гумерова
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон об отказе в регистрации товарных знаков, которые могут ввести в заблуждение потребителя относительно места производства товара.Поправки в Гражданский кодекс внесли спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.Согласно закону, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, включающие, воспроизводящие или имитирующие географические указания или наименования мест происхождения товаров, если использование такого знака будет ассоциироваться у потребителей с конкретным местом и если это может "ущемить законные интересы правообладателя исключительного права на географическое указание или наименование места происхождения товара".
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совет федерации рф, россия, валентина матвиенко, лилия гумерова
11:17 25.05.2022 (обновлено: 11:18 25.05.2022)
 
Совфед одобрил закон о запрете регистрации фейковых региональных брендов

Совфед одобрил закон о запрете регистрации брендов, которые могут ввести в заблуждение

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкСенаторы на заседании Совета Федерации РФ
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон об отказе в регистрации товарных знаков, которые могут ввести в заблуждение потребителя относительно места производства товара.
Поправки в Гражданский кодекс внесли спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.
Согласно закону, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, включающие, воспроизводящие или имитирующие географические указания или наименования мест происхождения товаров, если использование такого знака будет ассоциироваться у потребителей с конкретным местом и если это может "ущемить законные интересы правообладателя исключительного права на географическое указание или наименование места происхождения товара".
Логотип на здании ресторана быстрого питания сети McDonald's - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 13:22
СМИ стало известно новое название McDonald's в России
 
Совет Федерации РФРоссияВалентина МатвиенкоЛилия Гумерова
 
 
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