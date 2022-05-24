https://ria.ru/20220524/spetsoperatsiya-1790372591.html
Россия замедляет темп спецоперации ради эвакуации населения, заявил Шойгу
Россия замедляет темп спецоперации ради эвакуации населения, заявил Шойгу - РИА Новости, 24.05.2022
Россия замедляет темп спецоперации ради эвакуации населения, заявил Шойгу
Россия сознательно замедляет темпы проведения спецоперации на Украине, чтобы позволить эвакуироваться и избежать жертв среди мирного населения, заявил министр... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T13:06
2022-05-24T13:06
2022-05-24T14:08
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
одкб
в мире
здоровье - общество
россия
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Россия сознательно замедляет темпы проведения спецоперации на Украине, чтобы позволить эвакуироваться и избежать жертв среди мирного населения, заявил министр обороны Сергей Шойгу.Российские войска, в отличие от ВСУ, не наносят удары по гражданской инфраструктуре, где могут находиться мирные жители. Огневые позиции и военные объекты противника поражают с помощью высокоточного оружия, подчеркнул генерал.Он также обратил внимание, что западные страны, опасаясь поражения украинских войск, в экстренном порядке организовали поставки в страну летального оружия. По его словам, туда направляют военных советников и сотрудников частных военных компаний, а число иностранных наемников на Украине уже превысило шесть тысяч человек.Тем не менее, несмотря на санкционное давление и масштабную помощь Запада киевскому режиму, Россия продолжит проводить операцию до выполнения всех поставленных задач, заключил Шойгу.На прошлой неделе министр иностранных дел Сергей Лавров обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с просьбой призвать Киев не препятствовать эвакуации мирных жителей. Москва заинтересована в том, чтобы все гражданские лица покинули зоны военных действий на Украине, и поэтому продолжит открывать гуманитарные коридоры, добавил глава МИД,Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские войска наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта им удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220512/koridory-1788222162.html
https://ria.ru/20220524/donbass-1790342899.html
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вооруженные силы рф, одкб, в мире, здоровье - общество, россия, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)
13:06 24.05.2022 (обновлено: 14:08 24.05.2022)
Россия замедляет темп спецоперации ради эвакуации населения, заявил Шойгу
Глава Минобороны Шойгу: Россия замедляет темпы спецоперации ради эвакуации населения
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Россия сознательно замедляет темпы проведения спецоперации на Украине, чтобы позволить эвакуироваться и избежать жертв среди мирного населения, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
"Для выхода жителей из окруженных населенных пунктов объявляются режимы тишины и создаются гуманитарные коридоры", — сообщил он на заседании совета глав Минобороны ОДКБ.
Российские войска, в отличие от ВСУ
, не наносят удары по гражданской инфраструктуре, где могут находиться мирные жители. Огневые позиции и военные объекты противника поражают с помощью высокоточного оружия, подчеркнул генерал.
Он также обратил внимание, что западные страны, опасаясь поражения украинских войск, в экстренном порядке организовали поставки в страну летального оружия. По его словам, туда направляют военных советников и сотрудников частных военных компаний, а число иностранных наемников на Украине уже превысило шесть тысяч человек.
Тем не менее, несмотря на санкционное давление и масштабную помощь Запада киевскому режиму, Россия продолжит проводить операцию до выполнения всех поставленных задач, заключил Шойгу.
На прошлой неделе министр иностранных дел Сергей Лавров обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с просьбой призвать Киев не препятствовать эвакуации мирных жителей. Москва заинтересована в том, чтобы все гражданские лица покинули зоны военных действий на Украине, и поэтому продолжит открывать гуманитарные коридоры, добавил глава МИД,
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин
, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские войска наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта им удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса
.