https://ria.ru/20220524/rossiya-1790435153.html

В СФ предложили распространить нормы УК за нанесение вреда России на всех

В СФ предложили распространить нормы УК за нанесение вреда России на всех - РИА Новости, 24.05.2022

В СФ предложили распространить нормы УК за нанесение вреда России на всех

Нанесение вреда территориальной целостности России, организация массовых беспорядков, призывы к насильственной смене власти должны приводить к уголовной... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T16:12

2022-05-24T16:12

2022-05-24T16:12

общество

россия

совет федерации рф

андрей климов

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Нанесение вреда территориальной целостности России, организация массовых беспорядков, призывы к насильственной смене власти должны приводить к уголовной ответственности не только для граждан РФ, где бы они ни находились, но и для зарубежных политиков, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов."События, прошедшие с момента начала специальной военной операции России, в рамках статьи 51 Устава ООН, на основе Конституции РФ и наших международных обязательств, выявили необходимость ещё раз задаться вопросом: в полной ли мере реализуются сегодня положения целого ряда уже действующих правовых норм. В том числе статей Уголовного кодекса России", - сказал политик на заседании комиссии во вторник.По его словам, эти вопросы возникают не на пустом месте. Парламентарий отметил, что их не без оснований задают наши граждане, встречаясь с фактами, которые трудно не назвать государственной изменой, шпионажем, разжиганием против России агрессивной войны, провокацией в стране массовых беспорядков и действий, направленных на насильственный захват власти, призывами к нарушению территориальной целостности России, возбуждением ненависти либо вражды на национальной, религиозной почве, реабилитации нацизма. "Мной названы не абстрактные понятия, а вполне конкретные составы таких статей Уголовного кодекса РФ, как 275, 276, 354, 212, 278, 280.1, 282, 354.1", - добавил законодатель.Климов подчеркнул, что для закона не важно, где именно находится потенциальный фигурант и какую должность он занимает. "Строго говоря, в этом смысле житель России, вставший на преступный путь, не отличается от нарушающего эти и иные статьи законов гражданина России, переехавшего за рубеж, либо натовского политика, никогда ранее не посещавшего нашу страну", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20210928/delo-1752171865.html

https://ria.ru/20220416/propaganda-1783798174.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, совет федерации рф, андрей климов