18:46 24.05.2022 (обновлено: 18:54 24.05.2022)
Нижний Новгород вновь признан "Беговой столицей России"
Марафон. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мая - РИА Новости. Нижний Новгород вновь признан "Беговой столицей России" по итогам прошедшего 22 мая Всероссийского полумарафона "Забег.РФ", сообщает пресс-служба правительства региона.
Нижний Новгород набрал наибольшее количество зачетных баллов - 27,18. Показатель высчитывался, исходя из средней дистанции, преодоленной всеми участниками в Нижегородской области, соотношения количества участников "Забега.РФ" к его населению, а также по средней скорости бега.
"Уже не впервые Нижний Новгород становится "Беговой столицей России", и это абсолютно заслуженно. Мы очень благодарны за поддержку нижегородскому правительству и всем участникам, которые превратили свой родной город в настоящий центр бега и спорта", – цитирует пресс-служба слова руководителя "Лиги Героев" Ксении Шойгу.
В свою очередь, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что полумарафон собрал почти 9 тысяч бегунов из 5 стран и более 40 регионов России. Глава региона поблагодарил всех, кто внес свой вклад в достижение рекордного для Нижнего Новгорода показателя.
"Мы видим огромный интерес к мероприятиям такого формата. В Нижний Новгород приехали люди из самых разных уголков России и гости из других стран. В прошлом году была проведена серьезная работа по приведению в порядок территорий, где проводится полумарафон. Нижний Новгород обязательно будет развиваться как спортивный город. Это в полной мере соответствует задачам федерального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография", - приводятся в сообщении слова Никитина.
Он подчеркнул, что "спорт – это не только хороший способ поддержать свое здоровье и продлить долголетие, но и возможность делать лучше наши города".
Отмечается, что ровно год кубок "Беговой столицы России" будет находиться в Нижнем Новгороде. Второе место завоевал Магадан (26,4), третье место - у Санкт-Петербурга (20,6).
Нижний Новгород уже получал звание "Беговой столицы России" в 2020 году. В 2021 кубок был вручен Санкт-Петербургу, а Нижний Новгород тогда завоевал второе место в российском рейтинге.
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