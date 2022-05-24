https://ria.ru/20220524/podrostki-1790449219.html
В Тверской области в этом году трудоустроят около восьми тысяч подростков
В Тверской области в этом году трудоустроят около восьми тысяч подростков - РИА Новости, 24.05.2022
В Тверской области в этом году трудоустроят около восьми тысяч подростков
В Тверской области в этом году планируется трудоустроить в свободное от учебы время порядка 8 тысяч подростков, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T17:12
2022-05-24T17:12
2022-05-24T18:42
тверская область
игорь руденя
общество
работа
подростки
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ТВЕРЬ, 24 мая – РИА Новости. В Тверской области в этом году планируется трудоустроить в свободное от учебы время порядка 8 тысяч подростков, сообщает пресс-служба регионального правительства.Планы по трудовой занятости подростков в 2022 году рассмотрены на заседании областного правительства."За пять лет, с 2016 по 2021 годы, число подростков, которые смогли поработать в свободное от учёбы время, увеличилось на 20%. При этом количество временных вакансий, созданных для несовершеннолетних на предприятиях внебюджетной сферы, выросло более чем в два раза", – сказал глава региона Игорь Руденя.Он отметил, что летняя занятость позволит школьникам определиться с выбором профессии, получить представление, как работает экономика, видеть перспективы для личного и карьерного роста в регионе и стране.Как отметили в пресс-службе, в летнее время подростки смогут найти подработку по таким специальностям, как медицинский регистратор, швея, помощник повара или официант, культорганизатор, рабочий по благоустройству и озеленению, почтальон, курьер, помощник воспитателя или вожатого, делопроизводитель, помощник дизайнера и другие. Рабочие места для подростков созданы как в бюджетной сфере, так и на крупных региональных предприятиях.Особое внимание в Тверской области будет уделено трудоустройству подростков из групп социального риска, детей-сирот и ребят из многодетных семей. По завершении летней трудовой кампании губернатор поручил отметить особо отличившихся школьников.С 2022 года в Тверской области расширен комплекс мер по стимулированию работодателей реального сектора экономики, которые трудоустраивают подростков. Так, увеличена компенсация заработной платы с 50 до 100% МРОТ, работодателям возмещаются затраты на предоставление подросткам горячего питания (для работающих более 4 часов в день). Кроме того с этого года в регионе предоставляется субсидия на оплату работы наставников, которые закреплены за школьниками в период их работы.По итогам 2021 года в регионе временную работу получили более 6,4 тысячи ребят. Больше всего школьников были трудоустроено в учреждениях образования и культуры, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220513/aktsiya-1788382241.html
https://ria.ru/20220429/blagoustroustroystvo-1786098863.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, общество, работа, подростки
ТВЕРЬ, 24 мая – РИА Новости. В Тверской области в этом году планируется трудоустроить в свободное от учебы время порядка 8 тысяч подростков, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Планы по трудовой занятости подростков в 2022 году рассмотрены на заседании областного правительства.
"За пять лет, с 2016 по 2021 годы, число подростков, которые смогли поработать в свободное от учёбы время, увеличилось на 20%. При этом количество временных вакансий, созданных для несовершеннолетних на предприятиях внебюджетной сферы, выросло более чем в два раза", – сказал глава региона Игорь Руденя
.
Он отметил, что летняя занятость позволит школьникам определиться с выбором профессии, получить представление, как работает экономика, видеть перспективы для личного и карьерного роста в регионе и стране.
Как отметили в пресс-службе, в летнее время подростки смогут найти подработку по таким специальностям, как медицинский регистратор, швея, помощник повара или официант, культорганизатор, рабочий по благоустройству и озеленению, почтальон, курьер, помощник воспитателя или вожатого, делопроизводитель, помощник дизайнера и другие. Рабочие места для подростков созданы как в бюджетной сфере, так и на крупных региональных предприятиях.
Особое внимание в Тверской области будет уделено трудоустройству подростков из групп социального риска, детей-сирот и ребят из многодетных семей. По завершении летней трудовой кампании губернатор поручил отметить особо отличившихся школьников.
С 2022 года в Тверской области расширен комплекс мер по стимулированию работодателей реального сектора экономики, которые трудоустраивают подростков. Так, увеличена компенсация заработной платы с 50 до 100% МРОТ, работодателям возмещаются затраты на предоставление подросткам горячего питания (для работающих более 4 часов в день). Кроме того с этого года в регионе предоставляется субсидия на оплату работы наставников, которые закреплены за школьниками в период их работы.
По итогам 2021 года в регионе временную работу получили более 6,4 тысячи ребят. Больше всего школьников были трудоустроено в учреждениях образования и культуры, отметили в пресс-службе.