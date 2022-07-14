https://ria.ru/20220714/podrabotka-1802378957.html

Накопить на мечту: где подработать подростку летом

Работа на лето для подростков: как школьнику на каникулах найти работу в 14-16 лет

Накопить на мечту: где подработать подростку летом

Работа на лето для подростков - это возможность развить те или иные навыки, понять, чем хочется заниматься в будущем, заработать карманные деньги. С какого... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T14:56

2022-07-14T14:56

2022-07-14T15:01

россия

общество

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работа

социальный навигатор

детские вопросы

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Работа на лето для подростков - это возможность развить те или иные навыки, понять, чем хочется заниматься в будущем, заработать карманные деньги. С какого возраста школьники могут официально трудоустроиться, какие вакансии подходят подросткам с 14 лет, как найти подработку на каникулах и не попасть к мошенникам, советы экспертов - в материале РИА Новости.Работа для подростковНа летних каникулах у подростков есть возможность не просто отдохнуть, но и заработать на карманные расходы, желанную вещь или просто стать независимее от родителей и получить полезный опыт.По данным “Авито-работы”, среди сотен тысяч вакансий школьники чаще откликаются на промоутера, курьера и уборщика. Соискательная активность по всей стране в апреле-мае 2022 года увеличилась на 86% по сравнению с прошлым годом. В среднем, медианная зарплата для юных работников составляет 29 000 рублей. По результатам исследования экспертов этого портала, более половины россиян начинают работать именно в возрасте от 14 до 17 лет. Из них 64% опрошенных заявляют, что поиск первой работы прошел без каких-либо сложностей. При этом почти треть москвичей получили свой первый опыт работы в возрасте 16-17 лет. А больше трети жителей малых городов России начинают зарабатывать еще раньше — в возрасте 14-15 лет.Законодательная базаПо словам Татьяны Нечаевой, юриста hh.ru, эксперта по трудовому праву, российское законодательство разрешает заключать трудовой договор с ребенком по достижении им 14 лет, но только с письменного согласия родителей или опекунов и разрешения муниципального органа опеки. Исключением является работа в шоу-бизнесе: кино, театр, моделинг. В данном случае право подписывать договор за ребенка имеет его законный представитель, а участвовать в подобных активностях могут даже дошкольники.По достижении 16 лет (для учащихся вечерних школ с 15+) заключают договор на общих основаниях. Если подросток впервые устраивается на работу, то организация обязана оформить ему свидетельство государственного пенсионного страхования. В данном случае необязательно покупать трудовую книжку, поскольку запись ведется в электронной системе.Мария Качуровская, эксперт по финансовой грамотности домашней школы "ИнтернетУрок" объясняет, что для получения разрешения службы опеки необходимо предоставить согласие родителя, проект трудового договора, паспорт ребенка или свидетельство о рождении, трудовую книжку (при наличии) и СНИЛС. Разрешение выдадут на посильную школьнику работу при отсутствии нарушений в документации и противопоказаний по здоровью.ОсобенностиЕсли работодатель предоставляет вакансию подростку, он обязан соблюдать определенные требования. Какие именно, рассказывает Татьяна Нечаева:Длительность рабочего дняПродолжительность рабочего дня у подростков строго регламентирована статьями 92, 94 Трудового кодекса РФ. Во время каникул это время не должно превышать:Во время учебы допустимым является:"При выборе уровня нагрузки, в первую очередь, стоит ориентироваться на пожелания и возможности ребенка, а также вид деятельности, которым он планирует заниматься. Лучший вариант — начать с пары часов в день, а позже оценить, готов ли ребенок работать больше. Важно помнить, что нормы — это верхняя рекомендательная граница, которая не подходит для всех видов работ", - говорит Мария Качуровская.Как найти работу на каникулах летомОбычно молодые люди предпочитают искать вакансии на специализированных онлайн-сервисах и в социальных сетях. Однако можно воспользоваться разными способами: спросить у знакомых, обратиться в интересующую компанию напрямую и т.д."Есть несколько наиболее удобных способов поиска работы несовершеннолетним. Во-первых, подросток может найти занятость с помощью специальных муниципальных программ по трудоустройству молодежи, а также портала “Госуслуги”. Во-вторых, возможность найти работу предоставляют лагеря труда и отдыха", - отмечает Александр Ветерков.Центр занятостиДля трудоустройства через центр занятости необходимо посетить ближайший из них или прийти в МФЦ по месту жительства."В центрах занятости помогают с поиском работы и способствуют официальному трудоустройству. Зарплата у подростков небольшая, зато ее гарантированно выплачивают за выполнение несложных трудовых обязанностей”, - рассказывает Анна Емельянова, руководитель отдела профориентации онлайн-школы "Коалиция".В социальных сетяхМожно найти работу в тематических группах в социальных сетях. К примеру, "В контакте" есть сообщества с вакансиями для подростков. Такие предложения редко проходят жесткую модерацию, родителям лучше проконтролировать процесс: проверить, оформляется ли договор и пообщаться с работодателем.На специальных сайтахТакже искать работу можно через привычные сайты с вакансиями. Можно разместить резюме с указанием возраста и желаемого графика и найти предложение по ключевым словам, уточнив детали в своем отклике на вакансию.Через знакомыхПри трудоустройстве по знакомству гораздо ниже риски разногласий с начальством по поводу обязанностей и оплаты. А родителям спокойнее, что ребенок под присмотром."В случае если у вас или ваших друзей есть семейный бизнес, приобщение к нему подростка станет отличным вариантом первой подработки", - говорит Мария Качуровская.“Лето – пора отпусков и отъезда многих людей на отдых. Когда люди отправляются в путешествие, возникает необходимость ухода за комнатными растениями и животными. Как правило, в таких ситуациях обращаются за помощью к друзьям и коллегам, которым можно доверить ключи от квартиры. Без особых усилий подросток может заработать карманные деньги, если несколько раз навестит питомцев, обеспечит их кормом и свежей водой, сделает небольшую уборку. Ответственные подростки, которые умеют ладить с младшими, могут оставаться на несколько часов в детьми, пока родители тех находятся на работе или уезжают по делам”, - советует Анна Емельянова.Какие вакансии подходят детямШкольников, обычно не имеющих никакого опыта, работодатели готовы принимать на позиции, где не требуются особые умения и знания, а освоить нужные навыки можно за несколько часов или за пару дней.От 12 до 14В таком возрасте не допускается полноценное трудоустройство, но возможно работать в творческих направлениях, например, играть в театре, сниматься в кино или участвовать в концертах."Для несовершеннолетних от 12 до 14 лет обычно подходят вакансии, которые предполагают несложную и быструю для освоения работу: промоутер, выгульщик собак, расклейщик объявлений, помощник по уходу за растениями, уборщик и подобные", - объясняет Александр Ветерков.От 14 до 15Чаще всего работодатели предлагают раздачу флаеров, работу аниматором для детей. Подростки 14-15 лет также часто трудятся операторами колл-центров, копирайтерами или упаковщиками-стикеровщиками.От 16 до 17Ребята от 16 до 17 лет могут рассмотреть для себя вакансии бариста, официанта, аниматора, автомойщика, продавца-консультанта или администратора, промоутера, няни.Фриланс для подростковЕсли ребенок умеет программировать, рисовать или работать в графическом редакторе - можно попробовать поработать на фрилансе. Для этого необходимо создать портфолио (описать навыки, приложить примеры работ) и на различных биржах фриланса поискать первые заказы. Камиля Тазеева, молодой владелец Женского продюсерского центра, рассказывает, что заработала свои первые 100 тыс. рублей, работая таким образом: "Телефон - неотъемлемая часть жизни каждого подростка, который часто проводит в нем не менее 10 часов в день. Это время ребенок может уделять или скроллингу ленты и видео, или собственному развитию, проявлению своих талантов и заработку. Любой подросток может освоить дизайн, оформление и упаковку социальных сетей. Также можно рассмотреть копирайтинг, продюсирование, создание и оформление вертикальных видео, обработку и монтаж роликов и даже создание сайтов. Это работа на себя и здесь нет установленного рабочего дня. Ребенок работает столько, сколько ему хочется. Лично я работала по 10 часов в день, чтобы заработать себе на телефон, и купила я его через неделю".Самое важное в этом случае, по словам эксперта, - это портфолио. Создать его самому себе несложно (выложить пример работы, сделать несколько проектов для знакомых и близких, попросив у них отзыв). Искать клиентов можно через аккаунт в любой социальной сети, где следует выставлять примеры работ, писать статьи, которые демонстрируют определенные навыки, или обратиться к родителям и попросить у них контакты людей, которым может быть интересна услуга.Рекомендации экспертовПодработка - отличная возможность понять, чем интересно заниматься в жизни, развить свои навыки."Обратите внимание на свои сильные и слабые стороны: возможно вы отлично ладите с людьми, или наоборот, вам не хватает этого качества. Попытайтесь учесть это при выборе постоянной работы. Поработайте в сфере, которая вам всегда была интересна, и попробуйте разобраться, хотели ли бы вы заниматься этим в будущем. Извлекайте максимальную пользу из такого опыта вместо того, чтобы гнаться за возможностью заработать", - советует Мария Качуровская.При трудоустройстве несовершеннолетнего важно, чтобы все его трудовые права были соблюдены. Не стоит соглашаться на работу без заключения официального договора, это поможет законно защитить свои права в случае возникновения споров с работодателем.Чтобы избежать встречи с недобросовестным работодателем, эксперты “Авито” рекомендуют проявить осторожность, если зарплата в вакансии намного превышает средний размер по региону и отрасли. Также надёжный работодатель не будет просить оплатить обучение, внести деньги за оформление документов или на любые другие цели.“Важный момент – побороть чувство застенчивости. В работе промоутером, курьером, официантом нет ничего постыдного. Чем раньше человек получает опыт, тем скорее он развивается и выходит на высокий заработок. И ни в коем случае не стоит заниматься перепродажей чек-листов, курсов в социальных сетях, как бы убедительно ни звучали слова тех, кто пытается навязать школьникам данную деятельность”, - говорит Анна Емельянова.

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, общество, подростки, работа, социальный навигатор, детские вопросы