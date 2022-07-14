14:56 14.07.2022 (обновлено: 15:01 14.07.2022)
Накопить на мечту: где подработать подростку летом
Работа на лето для подростков
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Работа на лето для подростков - это возможность развить те или иные навыки, понять, чем хочется заниматься в будущем, заработать карманные деньги. С какого возраста школьники могут официально трудоустроиться, какие вакансии подходят подросткам с 14 лет, как найти подработку на каникулах и не попасть к мошенникам, советы экспертов - в материале РИА Новости.
Работа для подростков
На летних каникулах у подростков есть возможность не просто отдохнуть, но и заработать на карманные расходы, желанную вещь или просто стать независимее от родителей и получить полезный опыт.
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По данным “Авито-работы”, среди сотен тысяч вакансий школьники чаще откликаются на промоутера, курьера и уборщика. Соискательная активность по всей стране в апреле-мае 2022 года увеличилась на 86% по сравнению с прошлым годом. В среднем, медианная зарплата для юных работников составляет 29 000 рублей. По результатам исследования экспертов этого портала, более половины россиян начинают работать именно в возрасте от 14 до 17 лет. Из них 64% опрошенных заявляют, что поиск первой работы прошел без каких-либо сложностей. При этом почти треть москвичей получили свой первый опыт работы в возрасте 16-17 лет. А больше трети жителей малых городов России начинают зарабатывать еще раньше — в возрасте 14-15 лет.
Законодательная база
По словам Татьяны Нечаевой, юриста hh.ru, эксперта по трудовому праву, российское законодательство разрешает заключать трудовой договор с ребенком по достижении им 14 лет, но только с письменного согласия родителей или опекунов и разрешения муниципального органа опеки. Исключением является работа в шоу-бизнесе: кино, театр, моделинг. В данном случае право подписывать договор за ребенка имеет его законный представитель, а участвовать в подобных активностях могут даже дошкольники.
По достижении 16 лет (для учащихся вечерних школ с 15+) заключают договор на общих основаниях. Если подросток впервые устраивается на работу, то организация обязана оформить ему свидетельство государственного пенсионного страхования. В данном случае необязательно покупать трудовую книжку, поскольку запись ведется в электронной системе.
"Сейчас все большую популярность набирает работа по гражданско-правовому договору (ГПД). Заключить его с детьми до 14 лет нельзя, а с подростками с 14 до 18 лет оформление такого документа возможно только с письменного согласия одного из родителей и органа опеки и попечительства. Исключением являются несовершеннолетние, которые были признаны дееспособными в связи со вступлением в брак или по решению суда", - уточняет Александр Ветерков, заместитель генерального директора “Работа.ру”.
Мария Качуровская, эксперт по финансовой грамотности домашней школы "ИнтернетУрок" объясняет, что для получения разрешения службы опеки необходимо предоставить согласие родителя, проект трудового договора, паспорт ребенка или свидетельство о рождении, трудовую книжку (при наличии) и СНИЛС. Разрешение выдадут на посильную школьнику работу при отсутствии нарушений в документации и противопоказаний по здоровью.
Особенности
Если работодатель предоставляет вакансию подростку, он обязан соблюдать определенные требования. Какие именно, рассказывает Татьяна Нечаева:
- 1Нельзя устанавливать подросткам испытательный срок (ст. 70 ТК РФ).
- 2Работа должна быть легкой и не мешать учебе, не оказывать влияние на здоровье и нравственное развитие. Категорически запрещено использовать юных работников в гэмблинге, ночных заведениях и там, где существует риск для здоровья (ст. 63, 265 ТК РФ).
- 3Все несовершеннолетние перед приемом на работу обязаны пройти предварительный обязательный медосмотр. Цель — выяснить, может ли подросток выполнять работу без нарушения процессов роста и развития, ухудшения состояния здоровья. В дальнейшем до достижения 18-летнего возраста медосмотры должны проводиться ежегодно за счет работодателя (ст. 69, 266 ТК РФ).
- 4Нельзя привлекать подростков к работе: сверхурочной, в выходные и праздничные дни, в ночное время (с 22:00 до 6:00 утра, вне зависимости от того, вся смена приходится на этот временной промежуток или только ее часть). Также запрещено направлять их в служебные командировки. Исключения составляют работники творческих специальностей, а именно: средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков — тех, кто участвует в создании и/или исполнении произведений (ст. 268 ТК РФ).
- 5Запрещаются перенос и передвижение работниками в возрасте до 18 лет тяжестей, превышающих установленные для них предельные нормы (ст. 265 ТК РФ).
- 6Подросток вправе распоряжаться своим заработком самостоятельно (ст. 26 ГК РФ).
- 7Ежегодный оплачиваемый отпуск для несовершеннолетних составляет 31 календарный день. Предоставляется в удобное для них время, не переносится на следующий год и не заменяется денежной компенсацией (ст. 267 ТК РФ). Если подросток учится, то еще ему положен дополнительный учебный отпуск во время сессии.
- 8Расторжение трудового договора с несовершеннолетним работником по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации или прекращения деятельности ИП) допустимо только с согласия государственной инспекции руда и комиссии по делам несовершеннолетних (ст. 269 ТК РФ).
- 9Нельзя заключить договор о полной материальной ответственности с несовершеннолетним. Он несет ее лишь в случаях, если ущерб причинен умышленно, в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, в результате совершения преступления или административного правонарушения (ст. 242 ТК РФ).
Длительность рабочего дня
- —4 часов (для детей от 14 до 15 лет);
- —5 часов (от 15 до 16 лет);
- —7 часов (от 16 до 18 лет).
Во время учебы допустимым является:
- —2,5 часа (для детей от 14 до 16 лет);
- —4 часа (от 16 до 18 лет).
"При выборе уровня нагрузки, в первую очередь, стоит ориентироваться на пожелания и возможности ребенка, а также вид деятельности, которым он планирует заниматься. Лучший вариант — начать с пары часов в день, а позже оценить, готов ли ребенок работать больше. Важно помнить, что нормы — это верхняя рекомендательная граница, которая не подходит для всех видов работ", - говорит Мария Качуровская.
Как найти работу на каникулах летом
Обычно молодые люди предпочитают искать вакансии на специализированных онлайн-сервисах и в социальных сетях. Однако можно воспользоваться разными способами: спросить у знакомых, обратиться в интересующую компанию напрямую и т.д.
"Есть несколько наиболее удобных способов поиска работы несовершеннолетним. Во-первых, подросток может найти занятость с помощью специальных муниципальных программ по трудоустройству молодежи, а также портала “Госуслуги”. Во-вторых, возможность найти работу предоставляют лагеря труда и отдыха", - отмечает Александр Ветерков.
Центр занятости
Для трудоустройства через центр занятости необходимо посетить ближайший из них или прийти в МФЦ по месту жительства.
Специалисты филиала МФЦ во время работы
"В центрах занятости помогают с поиском работы и способствуют официальному трудоустройству. Зарплата у подростков небольшая, зато ее гарантированно выплачивают за выполнение несложных трудовых обязанностей”, - рассказывает Анна Емельянова, руководитель отдела профориентации онлайн-школы "Коалиция".
В социальных сетях
Можно найти работу в тематических группах в социальных сетях. К примеру, "В контакте" есть сообщества с вакансиями для подростков. Такие предложения редко проходят жесткую модерацию, родителям лучше проконтролировать процесс: проверить, оформляется ли договор и пообщаться с работодателем.
На специальных сайтах
Также искать работу можно через привычные сайты с вакансиями. Можно разместить резюме с указанием возраста и желаемого графика и найти предложение по ключевым словам, уточнив детали в своем отклике на вакансию.
Через знакомых
При трудоустройстве по знакомству гораздо ниже риски разногласий с начальством по поводу обязанностей и оплаты. А родителям спокойнее, что ребенок под присмотром.
"В случае если у вас или ваших друзей есть семейный бизнес, приобщение к нему подростка станет отличным вариантом первой подработки", - говорит Мария Качуровская.
“Лето – пора отпусков и отъезда многих людей на отдых. Когда люди отправляются в путешествие, возникает необходимость ухода за комнатными растениями и животными. Как правило, в таких ситуациях обращаются за помощью к друзьям и коллегам, которым можно доверить ключи от квартиры. Без особых усилий подросток может заработать карманные деньги, если несколько раз навестит питомцев, обеспечит их кормом и свежей водой, сделает небольшую уборку. Ответственные подростки, которые умеют ладить с младшими, могут оставаться на несколько часов в детьми, пока родители тех находятся на работе или уезжают по делам”, - советует Анна Емельянова.
Какие вакансии подходят детям
Школьников, обычно не имеющих никакого опыта, работодатели готовы принимать на позиции, где не требуются особые умения и знания, а освоить нужные навыки можно за несколько часов или за пару дней.
"Для временной подработки и быстрого заработка молодым людям подойдут вакансии с ежедневной или еженедельной оплатой. Чтобы иметь постоянный доход и обеспечить финансовую независимость, стоит рассмотреть варианты с полным рабочим днём. Если же главная цель подработки — это получение опыта по будущей специальности, то искать её нужно в профильной сфере, где, скорее всего, придётся начинать с самых простых позиций с небольшой зарплатой", - советуют эксперты “Авито-работа”.
От 12 до 14
В таком возрасте не допускается полноценное трудоустройство, но возможно работать в творческих направлениях, например, играть в театре, сниматься в кино или участвовать в концертах.
"Для несовершеннолетних от 12 до 14 лет обычно подходят вакансии, которые предполагают несложную и быструю для освоения работу: промоутер, выгульщик собак, расклейщик объявлений, помощник по уходу за растениями, уборщик и подобные", - объясняет Александр Ветерков.
Подросток выгуливает собаку
От 14 до 15
Чаще всего работодатели предлагают раздачу флаеров, работу аниматором для детей. Подростки 14-15 лет также часто трудятся операторами колл-центров, копирайтерами или упаковщиками-стикеровщиками.
От 16 до 17
Ребята от 16 до 17 лет могут рассмотреть для себя вакансии бариста, официанта, аниматора, автомойщика, продавца-консультанта или администратора, промоутера, няни.
Фриланс для подростков
Если ребенок умеет программировать, рисовать или работать в графическом редакторе - можно попробовать поработать на фрилансе. Для этого необходимо создать портфолио (описать навыки, приложить примеры работ) и на различных биржах фриланса поискать первые заказы. Камиля Тазеева, молодой владелец Женского продюсерского центра, рассказывает, что заработала свои первые 100 тыс. рублей, работая таким образом: "Телефон - неотъемлемая часть жизни каждого подростка, который часто проводит в нем не менее 10 часов в день. Это время ребенок может уделять или скроллингу ленты и видео, или собственному развитию, проявлению своих талантов и заработку. Любой подросток может освоить дизайн, оформление и упаковку социальных сетей. Также можно рассмотреть копирайтинг, продюсирование, создание и оформление вертикальных видео, обработку и монтаж роликов и даже создание сайтов. Это работа на себя и здесь нет установленного рабочего дня. Ребенок работает столько, сколько ему хочется. Лично я работала по 10 часов в день, чтобы заработать себе на телефон, и купила я его через неделю".
Самое важное в этом случае, по словам эксперта, - это портфолио. Создать его самому себе несложно (выложить пример работы, сделать несколько проектов для знакомых и близких, попросив у них отзыв). Искать клиентов можно через аккаунт в любой социальной сети, где следует выставлять примеры работ, писать статьи, которые демонстрируют определенные навыки, или обратиться к родителям и попросить у них контакты людей, которым может быть интересна услуга.
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Рекомендации экспертов
Подработка - отличная возможность понять, чем интересно заниматься в жизни, развить свои навыки.
"Обратите внимание на свои сильные и слабые стороны: возможно вы отлично ладите с людьми, или наоборот, вам не хватает этого качества. Попытайтесь учесть это при выборе постоянной работы. Поработайте в сфере, которая вам всегда была интересна, и попробуйте разобраться, хотели ли бы вы заниматься этим в будущем. Извлекайте максимальную пользу из такого опыта вместо того, чтобы гнаться за возможностью заработать", - советует Мария Качуровская.
При трудоустройстве несовершеннолетнего важно, чтобы все его трудовые права были соблюдены. Не стоит соглашаться на работу без заключения официального договора, это поможет законно защитить свои права в случае возникновения споров с работодателем.
"Один из важных факторов, на который стоит обратить внимание при поиске, — работа не должна мешать обучению. Возможность трудиться и самостоятельно зарабатывать деньги является важным моментом для многих подростков, но при этом не стоит забывать об образовании", - предупреждает Александр Ветерков.
Чтобы избежать встречи с недобросовестным работодателем, эксперты “Авито” рекомендуют проявить осторожность, если зарплата в вакансии намного превышает средний размер по региону и отрасли. Также надёжный работодатель не будет просить оплатить обучение, внести деньги за оформление документов или на любые другие цели.
“Важный момент – побороть чувство застенчивости. В работе промоутером, курьером, официантом нет ничего постыдного. Чем раньше человек получает опыт, тем скорее он развивается и выходит на высокий заработок. И ни в коем случае не стоит заниматься перепродажей чек-листов, курсов в социальных сетях, как бы убедительно ни звучали слова тех, кто пытается навязать школьникам данную деятельность”, - говорит Анна Емельянова.