https://ria.ru/20220524/moldaviya-1790456029.html

Акция в поддержку Додона завершилась требованиями об отставке Санду

Акция в поддержку Додона завершилась требованиями об отставке Санду - РИА Новости, 24.05.2022

Акция в поддержку Додона завершилась требованиями об отставке Санду

Митинг в поддержку экс-президента Молдавии, бывшего лидера Партии социалистов (ПСРМ) Игоря Додона завершился во вторник в Кишиневе, его участники потребовали... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T17:34

2022-05-24T17:34

2022-05-24T17:34

в мире

майя санду

владимир плахотнюк

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КИШИНЕВ, 24 мая – РИА Новости. Митинг в поддержку экс-президента Молдавии, бывшего лидера Партии социалистов (ПСРМ) Игоря Додона завершился во вторник в Кишиневе, его участники потребовали отставки главы государства Майи Санду, передает корреспондент РИА Новости.Во вторник утром стало известно, что в доме Додона сотрудники антикоррупционной прокуратуры и службы информации и безопасности проводят обыски. Его подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и измене родине. Решение о проведении акции в поддержку Додона было принято на совещании руководства ПСРМ.Против диктатуры и преследования оппозицииАкция в поддержку экс-президента собрала во вторник порядка 600-700 человек. Организаторы митинга отметили, что многие желающие не смогли добраться в Кишинев, было заблокировано движение транспорта в селах и районах. Протестующие пришли с лозунгами: "Руки прочь от оппозиции", "Нет беззаконию!", "За честную юстицию!", "Нет политическим заключенным!".Открывший митинг исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча заявил, что люди выступают против установления диктатуры и подавления инакомыслия, а представители правящего большинства запугивают сторонников оппозиции. Обыски в доме Додона лидер ПСРМ назвал спланированным шоу. "Это заранее спланированное шоу, которое согласовано с властями. Был выбран день, когда президента Майи Санду нет в стране. Вся страна заметила, что эти шоу устраивают в день ее рождения", - сказал он.Батрынча пообещал, что по всей стране пройдут антиправительственные акции, организуемые оппозицией. "Где хорошая жизнь, дорогие власти? Спросите людей, живут ли они лучше? Это попытка посеять раскол и панику в обществе. В стране самая высокая инфляция, цены на продовольствие и энергоресурсы выросли в разы. Эта власть должна уйти", - негодует оппозиционер.Другие выступавшие также отметили, что жители республики, несогласные с политикой правящего большинства, протестуют против установления диктатуры и подавления инакомыслия.Санду — в отставку!Помитинговав у парламента, участники акции перешли через дорогу и собрались у здания администрации президента. Здесь пикет также прошел мирно. Полиция в действия протестующих не вмешивалась.Протестующие потребовали отставки Санду и раскритиковали ее внешнюю политику. Акция завершилась заявлением руководства ПСРМ о продолжении протеста в среду."Будем защищать демократию, свободу и права человека", - заявили они.Провокация "унионистов"Несмотря на то, что в целом акция прошла мирно, небольшой потасовки избежать не удалось. На протест оппозиции пришли представители унионистской партии "Альянс за объединение румын" (AUR), они появились с бутылкой вина, которую тут же распили. Полиция попросила их покинуть митинг, на что лидер AUR Влад Билецкий отреагировал репликой, что "они находятся на массовом мероприятии и празднуют победу над коррупцией ради Румынии".Полиция не стала штрафовать на месте нарушителей порядка. Согласно молдавскому законодательству, за распитие спиртных напитков в общественном месте предусмотрен штраф в размере от 40 до 80 долларов.Реакция властейМинистр юстиции Молдавии Сергей Литвиненко, комментируя обыски у экс-президента страны, заявил в соцсетях, что ведомство будет внимательно следить за ходом расследования.Литвиненко заявил, что ему неизвестны ни подробности дела в отношении бывшего главы государства, ни то, как будут развиваться события в дальнейшем.История вопросаВ 2020 году бывший депутат Юрий Реницэ опубликовал видеозапись, на которой занимавший тогда пост президента Додон в встречался с лидером Демпартии Владимиром Плахотнюком и его заместителем Сергеем Яраловым. На видео Додон получил от Плахотнюка пакет, в котором, по словам депутата, находилась крупная сумма денег. Встреча проходила в июне 2019 года, через несколько дней Плахотнюк покинул страну.В июне 2020 года Антикоррупционная прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело против Додона, поскольку не выявила признаков преступления. Это решение поддержал суд Кишинева, но 17 мая Апелляционная палата Кишинева отменила решение суда первой инстанции.Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с олигархом Владимиром Плахотнюком 500 миллиардов рублей. На родине Плахотнюка обвиняют в отмывании денег и незаконном обогащении, а также выводе миллиарда долларов из банковской системы страны, олигарх незаконно покинул Молдавию в июне 2019 года. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.

https://ria.ru/20220524/obyski-1790299817.html

https://ria.ru/20220524/obyski-1790316524.html

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Дарья Буймова

в мире, майя санду, владимир плахотнюк, сергей литвиненко, россия, молдавия, кишинев, псрм, игорь додон