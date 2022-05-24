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Петербуржец разрисовал детскую горку националистическими лозунгами - РИА Новости, 24.05.2022
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Петербуржец разрисовал детскую горку националистическими лозунгами
Петербуржец разрисовал детскую горку националистическими лозунгами - РИА Новости, 24.05.2022
Петербуржец разрисовал детскую горку националистическими лозунгами
Приморский районный суд арестовал жителя Петербурга Сергея Васильева, который разрисовал националистическими лозунгами горку на детской площадке, сообщили в... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T17:15
2022-05-24T17:15
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
санкт-петербург
ситуация в днр и лнр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая - РИА Новости. Приморский районный суд арестовал жителя Петербурга Сергея Васильева, который разрисовал националистическими лозунгами горку на детской площадке, сообщили в объединённой пресс-службе судов города."Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея Васильева, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 214 (Вандализм) УК РФ", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы.Васильев подозревается в том, что ночью 2 мая на детской площадке по Ушаковской набережной совершил вандализм: нанес на горку детской площадки, а также иные сооружения для детей провокационные надписи. Отмечается, что, по мнению следствия, сделал он это "по мотивам идеологической, политической и национальной ненависти к военнослужащим, осуществляющим свой долг в рамках специальной военной операции". По информации пресс-службы судов, Васильев против меры возражал. Срок ареста по 18 июня.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что освобождение ЛНР близится к завершению.
https://ria.ru/20220523/natsionalizm-1790124714.html
https://ria.ru/20220413/arest-1783333285.html
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происшествия, россия, санкт-петербург, ситуация в днр и лнр
17:15 24.05.2022
 
Петербуржец разрисовал детскую горку националистическими лозунгами

В Петербурге арестовали мужчину, расписавшего детскую горку националистическими лозунгами

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая - РИА Новости. Приморский районный суд арестовал жителя Петербурга Сергея Васильева, который разрисовал националистическими лозунгами горку на детской площадке, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
"Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея Васильева, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 214 (Вандализм) УК РФ", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы.
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Васильев подозревается в том, что ночью 2 мая на детской площадке по Ушаковской набережной совершил вандализм: нанес на горку детской площадки, а также иные сооружения для детей провокационные надписи. Отмечается, что, по мнению следствия, сделал он это "по мотивам идеологической, политической и национальной ненависти к военнослужащим, осуществляющим свой долг в рамках специальной военной операции". По информации пресс-службы судов, Васильев против меры возражал. Срок ареста по 18 июня.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что освобождение ЛНР близится к завершению.
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