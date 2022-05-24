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Конфликт на Украине решится путем переговоров, уверен генсек НАТО - РИА Новости, 24.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220524/konflikt-1790480183.html
Конфликт на Украине решится путем переговоров, уверен генсек НАТО
Конфликт на Украине решится путем переговоров, уверен генсек НАТО - РИА Новости, 24.05.2022
Конфликт на Украине решится путем переговоров, уверен генсек НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что нынешняя ситуация на Украине разрешится за столом переговоров, но альянс поможет Украине "достичь результатов на земле, РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T19:03
2022-05-24T19:03
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
нато
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что нынешняя ситуация на Украине разрешится за столом переговоров, но альянс поможет Украине "достичь результатов на земле, что позволит ей договариваться"."Мы должны поддерживать Украину, чтобы помочь ей достичь результатов на земле, что позволит договариваться за столом переговоров. Я абсолютно уверен, что (ситуация на Украине – ред.), скорее всего, разрешится за столом переговоров, но вопрос: как и когда?" - сказал он, выступая на международном экономическом форме в Давосе.Генсек также отметил, что альянс стремится не допустить дальнейшую эскалацию ситуации и ее распространение на территорию стран альянса. "Лучший путь предотвратить эскалацию – быть очень твердыми, дать абсолютно четко понять, что невозможно атаковать любую страну НАТО, не получив немедленный ответ всего альянса", - пояснил Столтенберг.По его словам, НАТО решает "сложную задачу": поддержать Украину, с одной стороны, и не направлять свои силы на украинскую территорию, чтобы предотвратить разрастание конфликта и его распространение на соседние страны – с другой.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220524/nato-1790477640.html
https://ria.ru/20220524/ukraina-1790390119.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, нато, йенс столтенберг, ситуация в днр и лнр
19:03 24.05.2022
 
Конфликт на Украине решится путем переговоров, уверен генсек НАТО

Генсек НАТО Столтенберг: ситуация на Украине решится путем переговоров

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБаннеры с логотипом НАТО
Баннеры с логотипом НАТО - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что нынешняя ситуация на Украине разрешится за столом переговоров, но альянс поможет Украине "достичь результатов на земле, что позволит ей договариваться".
"Мы должны поддерживать Украину, чтобы помочь ей достичь результатов на земле, что позволит договариваться за столом переговоров. Я абсолютно уверен, что (ситуация на Украине – ред.), скорее всего, разрешится за столом переговоров, но вопрос: как и когда?" - сказал он, выступая на международном экономическом форме в Давосе.
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
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Генсек также отметил, что альянс стремится не допустить дальнейшую эскалацию ситуации и ее распространение на территорию стран альянса. "Лучший путь предотвратить эскалацию – быть очень твердыми, дать абсолютно четко понять, что невозможно атаковать любую страну НАТО, не получив немедленный ответ всего альянса", - пояснил Столтенберг.
По его словам, НАТО решает "сложную задачу": поддержать Украину, с одной стороны, и не направлять свои силы на украинскую территорию, чтобы предотвратить разрастание конфликта и его распространение на соседние страны – с другой.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбассНАТОЙенс СтолтенбергСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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