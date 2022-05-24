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Додона задержали на 72 часа - РИА Новости, 24.05.2022
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Додона задержали на 72 часа
Додона задержали на 72 часа - РИА Новости, 24.05.2022
Додона задержали на 72 часа
Экс-президента Молдавии Игоря Додона задержали на 72 часа по подозрению в коррупции и госизмене, сообщила исполняющая обязанности главы Антикоррупционной... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T16:55
2022-05-24T20:12
в мире
игорь додон
молдавия
владимир плахотнюк
ренато усатый
кишинев
россия
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КИШИНЕВ, 24 мая — РИА Новости. Экс-президента Молдавии Игоря Додона задержали на 72 часа по подозрению в коррупции и госизмене, сообщила исполняющая обязанности главы Антикоррупционной прокуратуры Елена Казакова.В прокуратуре подтвердили РИА Новости, что один из них — это Додон.Казакова уточнила, что в деле рассматриваются события, которые происходили в период с 2014 по 2022 год. Утверждается, что в результате обысков были найдены предметы роскоши, контракты, квитанции, денежные средства, расписки, документы, их изучат в ходе следствия. Прокуратура должна установить, имеют ли отношения предметы роскоши к незаконному обогащению.Также ведомство указало, что один из подозреваемых во время обысков пытался проглотить улики: речь идет о документах, подтверждающих приобретение недвижимости на 700 тысяч евро.В 2020 году бывший депутат Юрий Реницэ опубликовал видеозапись встречи Додона с одним из богатейших бизнесменов Молдавии и лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком и его заместителем Сергеем Яраловым в июне 2019-го. На этих кадрах видно, как Плахотнюк передал главе государства пакет, по утверждению Реницэ, с большой суммой денег.В июне 2020-го Антикоррупционная прокуратура объявила, что не выявила признаков преступления, и отказалась возбуждать дело против Додона. Это решение поддержал суд Кишинева, но Апелляционная палата отменила постановление суда первой инстанции.Самого Плахотнюка в Молдавии обвиняют в отмывании денег, незаконном обогащении и выводе миллиарда долларов из банковской системы. В июне 2019 года, через несколько дней после снятой на видео встречи с Додоном, он незаконно покинул республику. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции.В России молдавского олигарха в ноябре 2017-го заочно арестовали и объявили в международный розыск по делу о покушении на убийство. Кроме того, в апреле 2020-го Плахотнюку и другому молдавскому политику — Ренато Усатому — заочно предъявили обвинения в выводе из России 500 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20220524/moldaviya-1790362996.html
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Задержание экс-президента Молдавии Игоря Додона
Экс-президента Молдавии Игоря Додона задержали на 72 часа по подозрению в "коррупции" и "госизмене", сообщила исполняющая обязанности главы Антикоррупционной прокуратуры Елена Казаков.
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в мире, игорь додон, молдавия, владимир плахотнюк, ренато усатый, кишинев, россия
16:55 24.05.2022 (обновлено: 20:12 24.05.2022)
 
Додона задержали на 72 часа

Экс-президента Молдавии Додона задержали на 72 часа по подозрению в коррупции и госизмене

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КИШИНЕВ, 24 мая — РИА Новости. Экс-президента Молдавии Игоря Додона задержали на 72 часа по подозрению в коррупции и госизмене, сообщила исполняющая обязанности главы Антикоррупционной прокуратуры Елена Казакова.

"Антикоррупционный центр и СБ провели десять обысков, речь идет о незаконном обогащении, пассивной коррупции, незаконном финансировании партии, а также госизмене. В результате обысков были задержаны на 72 часа два человека", — заявила она на брифинге.

В прокуратуре подтвердили РИА Новости, что один из них — это Додон.
Казакова уточнила, что в деле рассматриваются события, которые происходили в период с 2014 по 2022 год. Утверждается, что в результате обысков были найдены предметы роскоши, контракты, квитанции, денежные средства, расписки, документы, их изучат в ходе следствия. Прокуратура должна установить, имеют ли отношения предметы роскоши к незаконному обогащению.
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Также ведомство указало, что один из подозреваемых во время обысков пытался проглотить улики: речь идет о документах, подтверждающих приобретение недвижимости на 700 тысяч евро.
В 2020 году бывший депутат Юрий Реницэ опубликовал видеозапись встречи Додона с одним из богатейших бизнесменов Молдавии и лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком и его заместителем Сергеем Яраловым в июне 2019-го. На этих кадрах видно, как Плахотнюк передал главе государства пакет, по утверждению Реницэ, с большой суммой денег.
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В июне 2020-го Антикоррупционная прокуратура объявила, что не выявила признаков преступления, и отказалась возбуждать дело против Додона. Это решение поддержал суд Кишинева, но Апелляционная палата отменила постановление суда первой инстанции.
Самого Плахотнюка в Молдавии обвиняют в отмывании денег, незаконном обогащении и выводе миллиарда долларов из банковской системы. В июне 2019 года, через несколько дней после снятой на видео встречи с Додоном, он незаконно покинул республику. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции.
В России молдавского олигарха в ноябре 2017-го заочно арестовали и объявили в международный розыск по делу о покушении на убийство. Кроме того, в апреле 2020-го Плахотнюку и другому молдавскому политику — Ренато Усатому — заочно предъявили обвинения в выводе из России 500 миллиардов рублей.
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В миреИгорь ДодонМолдавияВладимир ПлахотнюкРенато УсатыйКишиневРоссия
 
 
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