https://ria.ru/20220524/dodon-1790445076.html

Додона задержали на 72 часа

Додона задержали на 72 часа - РИА Новости, 24.05.2022

Додона задержали на 72 часа

Экс-президента Молдавии Игоря Додона задержали на 72 часа по подозрению в коррупции и госизмене, сообщила исполняющая обязанности главы Антикоррупционной... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T16:55

2022-05-24T16:55

2022-05-24T20:12

в мире

игорь додон

молдавия

владимир плахотнюк

ренато усатый

кишинев

россия

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КИШИНЕВ, 24 мая — РИА Новости. Экс-президента Молдавии Игоря Додона задержали на 72 часа по подозрению в коррупции и госизмене, сообщила исполняющая обязанности главы Антикоррупционной прокуратуры Елена Казакова.В прокуратуре подтвердили РИА Новости, что один из них — это Додон.Казакова уточнила, что в деле рассматриваются события, которые происходили в период с 2014 по 2022 год. Утверждается, что в результате обысков были найдены предметы роскоши, контракты, квитанции, денежные средства, расписки, документы, их изучат в ходе следствия. Прокуратура должна установить, имеют ли отношения предметы роскоши к незаконному обогащению.Также ведомство указало, что один из подозреваемых во время обысков пытался проглотить улики: речь идет о документах, подтверждающих приобретение недвижимости на 700 тысяч евро.В 2020 году бывший депутат Юрий Реницэ опубликовал видеозапись встречи Додона с одним из богатейших бизнесменов Молдавии и лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком и его заместителем Сергеем Яраловым в июне 2019-го. На этих кадрах видно, как Плахотнюк передал главе государства пакет, по утверждению Реницэ, с большой суммой денег.В июне 2020-го Антикоррупционная прокуратура объявила, что не выявила признаков преступления, и отказалась возбуждать дело против Додона. Это решение поддержал суд Кишинева, но Апелляционная палата отменила постановление суда первой инстанции.Самого Плахотнюка в Молдавии обвиняют в отмывании денег, незаконном обогащении и выводе миллиарда долларов из банковской системы. В июне 2019 года, через несколько дней после снятой на видео встречи с Додоном, он незаконно покинул республику. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции.В России молдавского олигарха в ноябре 2017-го заочно арестовали и объявили в международный розыск по делу о покушении на убийство. Кроме того, в апреле 2020-го Плахотнюку и другому молдавскому политику — Ренато Усатому — заочно предъявили обвинения в выводе из России 500 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20220524/moldaviya-1790362996.html

https://ria.ru/20220524/obyski-1790316524.html

https://ria.ru/20220518/dodon-1789243827.html

молдавия

кишинев

россия

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Задержание экс-президента Молдавии Игоря Додона Экс-президента Молдавии Игоря Додона задержали на 72 часа по подозрению в "коррупции" и "госизмене", сообщила исполняющая обязанности главы Антикоррупционной прокуратуры Елена Казаков. 2022-05-24T16:55 true PT0M24S

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Ольга Маркова

в мире, игорь додон, молдавия, владимир плахотнюк, ренато усатый, кишинев, россия