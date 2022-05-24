https://ria.ru/20220524/balet-1790401502.html
Григорович и Эйфман вошли в жюри Международного конкурса артистов балета
Григорович и Эйфман вошли в жюри Международного конкурса артистов балета - РИА Новости, 24.05.2022
Григорович и Эйфман вошли в жюри Международного конкурса артистов балета
Объявлен состав жюри XIV Международного конкурса артистов балета, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T15:31
2022-05-24T15:31
2022-05-24T15:31
культура
новости культуры
юрий григорович
светлана захарова
николай цискаридзе
россия
италия
сеул
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Объявлен состав жюри XIV Международного конкурса артистов балета, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.Его председателем стал балетмейстер Юрий Григорович. Также оценивать участников будут худрук Санкт-Петербургского театра балета и Академии танца Борис Эйфман, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, артист балета и и.о. ректора Академии русского балета им. Вагановой Николай Цискаридзе, художественный руководитель Донецкого национального академического театра оперы и балета им. Соловьяненко Вадим Писарев.В составе жюри есть иностранные представители театрального и балетного искусства: экс-прима-балерина Римской оперы Маргерита Парилла (Италия), президент международного конкурса балета в Сеуле Жэ Кын Парк, экс-премьер Королевского балета Лондона Ши Нинь Лиу, народная артистка Армении Эльвира Мнацаканян.XIV Международный конкурс артистов балета пройдет с 3 по 11 июня в Москве на сцене Большого театра. Традиционно в состязании принимают участие конкурсанты двух возрастных категорий: младшая (до 18 лет) и старшая (до 27 лет). В этом году было подано 343 заявки из 33 стран мира, среди которых Австрия, Аргентина, Белоруссия, Бразилия, Великобритания, Германия, Ирландия, Италия, Новая Зеландия, Китай, Россия, США, Турция, Швеция, Япония.Онлайн-трансляции всех этапов соревнования будут доступны для просмотра в прямом эфире на официальном сайте конкурса и в его сообществе во "ВКонтакте".
https://ria.ru/20220521/festival-1789772583.html
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австрия
аргентина
белоруссия
бразилия
великобритания
германия
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, юрий григорович, светлана захарова, николай цискаридзе, россия, италия, сеул, большой театр, борис эйфман, звезды, знаменитости, академия русского балета имени а. я. вагановой, санкт-петербургский государственный академический театр балета бориса эйфмана, балет, театр, армения, турция, австрия, аргентина, белоруссия, бразилия, великобритания, германия, ирландия, новая зеландия, китай, сша, швеция, япония
Григорович и Эйфман вошли в жюри Международного конкурса артистов балета
Григорович, Цискаридзе, Эйфман вошли в жюри XIV Международного конкурса артистов балета
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Объявлен состав жюри XIV Международного конкурса артистов балета, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.
Его председателем стал балетмейстер Юрий Григорович. Также оценивать участников будут худрук Санкт-Петербургского театра балета и Академии танца Борис Эйфман, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, артист балета и и.о. ректора Академии русского балета им. Вагановой Николай Цискаридзе, художественный руководитель Донецкого национального академического театра оперы и балета им. Соловьяненко Вадим Писарев.
В составе жюри есть иностранные представители театрального и балетного искусства: экс-прима-балерина Римской оперы Маргерита Парилла (Италия), президент международного конкурса балета в Сеуле Жэ Кын Парк, экс-премьер Королевского балета Лондона Ши Нинь Лиу, народная артистка Армении Эльвира Мнацаканян.
XIV Международный конкурс артистов балета пройдет с 3 по 11 июня в Москве на сцене Большого театра. Традиционно в состязании принимают участие конкурсанты двух возрастных категорий: младшая (до 18 лет) и старшая (до 27 лет). В этом году было подано 343 заявки из 33 стран мира, среди которых Австрия, Аргентина, Белоруссия, Бразилия, Великобритания, Германия, Ирландия, Италия, Новая Зеландия, Китай, Россия, США, Турция, Швеция, Япония.
Онлайн-трансляции всех этапов соревнования будут доступны для просмотра в прямом эфире на официальном сайте конкурса и в его сообществе во "ВКонтакте".