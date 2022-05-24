https://ria.ru/20220524/balet-1790401502.html

Григорович и Эйфман вошли в жюри Международного конкурса артистов балета

Григорович и Эйфман вошли в жюри Международного конкурса артистов балета - РИА Новости, 24.05.2022

Григорович и Эйфман вошли в жюри Международного конкурса артистов балета

Объявлен состав жюри XIV Международного конкурса артистов балета, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T15:31

2022-05-24T15:31

2022-05-24T15:31

культура

новости культуры

юрий григорович

светлана захарова

николай цискаридзе

россия

италия

сеул

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573666155_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f84e3b0483d498179f31019adf7a8a33.jpg

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Объявлен состав жюри XIV Международного конкурса артистов балета, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.Его председателем стал балетмейстер Юрий Григорович. Также оценивать участников будут худрук Санкт-Петербургского театра балета и Академии танца Борис Эйфман, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, артист балета и и.о. ректора Академии русского балета им. Вагановой Николай Цискаридзе, художественный руководитель Донецкого национального академического театра оперы и балета им. Соловьяненко Вадим Писарев.В составе жюри есть иностранные представители театрального и балетного искусства: экс-прима-балерина Римской оперы Маргерита Парилла (Италия), президент международного конкурса балета в Сеуле Жэ Кын Парк, экс-премьер Королевского балета Лондона Ши Нинь Лиу, народная артистка Армении Эльвира Мнацаканян.XIV Международный конкурс артистов балета пройдет с 3 по 11 июня в Москве на сцене Большого театра. Традиционно в состязании принимают участие конкурсанты двух возрастных категорий: младшая (до 18 лет) и старшая (до 27 лет). В этом году было подано 343 заявки из 33 стран мира, среди которых Австрия, Аргентина, Белоруссия, Бразилия, Великобритания, Германия, Ирландия, Италия, Новая Зеландия, Китай, Россия, США, Турция, Швеция, Япония.Онлайн-трансляции всех этапов соревнования будут доступны для просмотра в прямом эфире на официальном сайте конкурса и в его сообществе во "ВКонтакте".

https://ria.ru/20220521/festival-1789772583.html

россия

италия

сеул

армения

турция

австрия

аргентина

белоруссия

бразилия

великобритания

германия

ирландия

новая зеландия

китай

сша

швеция

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, юрий григорович, светлана захарова, николай цискаридзе, россия, италия, сеул, большой театр, борис эйфман, звезды, знаменитости, академия русского балета имени а. я. вагановой, санкт-петербургский государственный академический театр балета бориса эйфмана, балет, театр, армения, турция, австрия, аргентина, белоруссия, бразилия, великобритания, германия, ирландия, новая зеландия, китай, сша, швеция, япония