Рейтинг@Mail.ru
Армения и Азербайджан продолжат переговоры о мире, заявил глава Евросовета - РИА Новости, 23.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220523/peregovory-1790064699.html
Армения и Азербайджан продолжат переговоры о мире, заявил глава Евросовета
Армения и Азербайджан продолжат переговоры о мире, заявил глава Евросовета - РИА Новости, 23.05.2022
Армения и Азербайджан продолжат переговоры о мире, заявил глава Евросовета
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Армения и Азербайджан продолжат переговоры по будущему мирному договору в ближайшие недели на уровне глав МИД. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T02:24
2022-05-23T04:57
в мире
армения
азербайджан
евросовет
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1763998953_0:174:1670:1113_1920x0_80_0_0_2640c6ceca58914e57e7bc76526d710a.jpg
БРЮССЕЛЬ/БАКУ, 23 мая - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Армения и Азербайджан продолжат переговоры по будущему мирному договору в ближайшие недели на уровне глав МИД.Мишель выступал по итогам трехсторонней встречи в Брюсселе с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна.Глава Евросовета также сообщил, что в ходе переговоров указал на необходимость обсуждения вопросов безопасности армянского населения Карабаха. По его словам, первая совместная встреча национальных комиссий Азербайджана и Армении по делимитации состоится в ближайшие дни."В ближайшие дни на межгосударственной границе состоится первое совместное заседание пограничных комиссий. Оно (заседание) ответит на все вопросы, связанные с делимитацией границ и обеспечением стабильного состояния в самом лучшем его виде", - говорится в заявлении Мишеля.Мишель отметил, что также продолжит работу совместная рабочая группа по социально-экономическому развитию. "Что касается социально-экономического развития, то ЕС продолжит работу с обеими сторонами в рамках консалтинговой группы для продвижения экономического развития на благо обеих стран и их населения", - сказал Мишель.Он добавил, что следующая встреча лидеров в таком формате пройдет летом. "Мы договорились продолжить работу и намерены провести встречу такого формата в июле-августе", - сказал глава Евросовета.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20220523/kommunikatsii-1790064239.html
https://ria.ru/20220518/soglashenie-1789242436.html
армения
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1763998953_0:0:1484:1113_1920x0_80_0_0_478cf88123fc39cfef200b5d3f814cb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, азербайджан, евросовет, евросоюз
02:24 23.05.2022 (обновлено: 04:57 23.05.2022)
 
Армения и Азербайджан продолжат переговоры о мире, заявил глава Евросовета

Глава Евросовета Мишель заявил, что Армения и Азербайджан продолжат переговоры о мире

© Фото : Аппарат Премьер-министра Республики АрменияТрехсторонняя встреча Никола Пашиняна, Шарля Мишеля и Ильхама Алиева в Брюсселе
Трехсторонняя встреча Никола Пашиняна, Шарля Мишеля и Ильхама Алиева в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© Фото : Аппарат Премьер-министра Республики Армения
Трехсторонняя встреча Никола Пашиняна, Шарля Мишеля и Ильхама Алиева в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ/БАКУ, 23 мая - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Армения и Азербайджан продолжат переговоры по будущему мирному договору в ближайшие недели на уровне глав МИД.
Мишель выступал по итогам трехсторонней встречи в Брюсселе с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна.
"Лидеры договорились продолжить переговоры по будущему мирному договору, который будет регулировать отношения Армении и Азербайджана… Делегации во главе с министрами иностранных дел продолжат процесс в предстоящие недели", - сказал Мишель журналистам.
Глава Евросовета также сообщил, что в ходе переговоров указал на необходимость обсуждения вопросов безопасности армянского населения Карабаха. По его словам, первая совместная встреча национальных комиссий Азербайджана и Армении по делимитации состоится в ближайшие дни.
"В ближайшие дни на межгосударственной границе состоится первое совместное заседание пограничных комиссий. Оно (заседание) ответит на все вопросы, связанные с делимитацией границ и обеспечением стабильного состояния в самом лучшем его виде", - говорится в заявлении Мишеля.
Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
02:07
Пашинян и Алиев договорились о работе по открытию региональных коммуникаций
Мишель отметил, что также продолжит работу совместная рабочая группа по социально-экономическому развитию. "Что касается социально-экономического развития, то ЕС продолжит работу с обеими сторонами в рамках консалтинговой группы для продвижения экономического развития на благо обеих стран и их населения", - сказал Мишель.
Он добавил, что следующая встреча лидеров в таком формате пройдет летом. "Мы договорились продолжить работу и намерены провести встречу такого формата в июле-августе", - сказал глава Евросовета.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 14:54
Азербайджан хочет подписать мирное соглашение с Арменией, сообщил Алиев
 
В миреАрменияАзербайджанЕвросоветЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала