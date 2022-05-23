02:24 23.05.2022 (обновлено: 04:57 23.05.2022)
Армения и Азербайджан продолжат переговоры о мире, заявил глава Евросовета
Глава Евросовета Мишель заявил, что Армения и Азербайджан продолжат переговоры о мире
© Фото : Аппарат Премьер-министра Республики АрменияТрехсторонняя встреча Никола Пашиняна, Шарля Мишеля и Ильхама Алиева в Брюсселе
Трехсторонняя встреча Никола Пашиняна, Шарля Мишеля и Ильхама Алиева в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ/БАКУ, 23 мая - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Армения и Азербайджан продолжат переговоры по будущему мирному договору в ближайшие недели на уровне глав МИД.
Мишель выступал по итогам трехсторонней встречи в Брюсселе с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна.
"Лидеры договорились продолжить переговоры по будущему мирному договору, который будет регулировать отношения Армении и Азербайджана… Делегации во главе с министрами иностранных дел продолжат процесс в предстоящие недели", - сказал Мишель журналистам.
Глава Евросовета также сообщил, что в ходе переговоров указал на необходимость обсуждения вопросов безопасности армянского населения Карабаха. По его словам, первая совместная встреча национальных комиссий Азербайджана и Армении по делимитации состоится в ближайшие дни.
"В ближайшие дни на межгосударственной границе состоится первое совместное заседание пограничных комиссий. Оно (заседание) ответит на все вопросы, связанные с делимитацией границ и обеспечением стабильного состояния в самом лучшем его виде", - говорится в заявлении Мишеля.
Мишель отметил, что также продолжит работу совместная рабочая группа по социально-экономическому развитию. "Что касается социально-экономического развития, то ЕС продолжит работу с обеими сторонами в рамках консалтинговой группы для продвижения экономического развития на благо обеих стран и их населения", - сказал Мишель.
Он добавил, что следующая встреча лидеров в таком формате пройдет летом. "Мы договорились продолжить работу и намерены провести встречу такого формата в июле-августе", - сказал глава Евросовета.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.