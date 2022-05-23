https://ria.ru/20220523/peregovory-1790064699.html

Армения и Азербайджан продолжат переговоры о мире, заявил глава Евросовета

Армения и Азербайджан продолжат переговоры о мире, заявил глава Евросовета - РИА Новости, 23.05.2022

Армения и Азербайджан продолжат переговоры о мире, заявил глава Евросовета

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Армения и Азербайджан продолжат переговоры по будущему мирному договору в ближайшие недели на уровне глав МИД. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T02:24

2022-05-23T02:24

2022-05-23T04:57

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БРЮССЕЛЬ/БАКУ, 23 мая - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Армения и Азербайджан продолжат переговоры по будущему мирному договору в ближайшие недели на уровне глав МИД.Мишель выступал по итогам трехсторонней встречи в Брюсселе с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна.Глава Евросовета также сообщил, что в ходе переговоров указал на необходимость обсуждения вопросов безопасности армянского населения Карабаха. По его словам, первая совместная встреча национальных комиссий Азербайджана и Армении по делимитации состоится в ближайшие дни."В ближайшие дни на межгосударственной границе состоится первое совместное заседание пограничных комиссий. Оно (заседание) ответит на все вопросы, связанные с делимитацией границ и обеспечением стабильного состояния в самом лучшем его виде", - говорится в заявлении Мишеля.Мишель отметил, что также продолжит работу совместная рабочая группа по социально-экономическому развитию. "Что касается социально-экономического развития, то ЕС продолжит работу с обеими сторонами в рамках консалтинговой группы для продвижения экономического развития на благо обеих стран и их населения", - сказал Мишель.Он добавил, что следующая встреча лидеров в таком формате пройдет летом. "Мы договорились продолжить работу и намерены провести встречу такого формата в июле-августе", - сказал глава Евросовета.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20220523/kommunikatsii-1790064239.html

https://ria.ru/20220518/soglashenie-1789242436.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, армения, азербайджан, евросовет, евросоюз