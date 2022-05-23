https://ria.ru/20220523/pashinyan-1790286253.html

Армянская оппозиция: политика Пашиняна ведет к исходу армян из Карабаха

Армянская оппозиция: политика Пашиняна ведет к исходу армян из Карабаха - РИА Новости, 23.05.2022

Армянская оппозиция: политика Пашиняна ведет к исходу армян из Карабаха

Армянская оппозиция, требующая отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, распространила заявление по итогам воскресной встречи в Брюсселе Пашиняна,... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T23:57

2022-05-23T23:57

2022-05-23T23:58

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шарль мишель

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 23 мая – РИА Новости. Армянская оппозиция, требующая отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, распространила заявление по итогам воскресной встречи в Брюсселе Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы Евросовета Шарля Мишеля, в котором говорится, что политика главы правительства угрожает существованию Армении и ведет к исходу армян из Карабаха.В понедельник в пресс-службе армянского кабмина сообщили, что по итогам состоявшейся 22 мая в Брюсселе встречи премьера Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы Европейского совета Шарля Мишеля "достигнута договоренность по дальнейшему процессу работ, направленных на открытие региональных коммуникаций, старту работ комиссии по вопросам делимитации и безопасности армяно-азербайджанской границы"."Итоги встречи в Брюсселе Пашиняна и Алиева при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля еще раз подтвердили те утверждения, что армяно-азербайджанские переговоры полностью проходят по азербайджанской повестке.... Проводимая Пашиняном политика противоречит интересам Армении и Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.), угрожает существованию нашего государства и приведет к отуречиванию Армении, способствуя оттоку армян из Арцаха", - говорится в заявлении оппозиции, объединившейся в "Движение сопротивления". Заявление размещено в Telegram-канале оппозиционной фракции "Армения".В частности, в оппозиции считают, что в итоговом заявлении Шарля Мишеля не упоминается право народа Карабаха на самоопределение, закрепленное в юридически обязывающем соглашении между Арменией и ЕС, не говорится о мандате сопредседателей Минской группы ОБСЕ."Не идет и речи о необходимости определения статуса Нагорного Карабаха, что противоречит заявлению, сделанному от имени Евросоюза 19 ноября 2020 года. Стороны даже избегают терминов "Нагорный Карабах" или "народ Нагорного Карабаха". Вместо этого используется формулировка "этническое армянское население Карабаха" и говорится об обеспечении безопасности и прав армян Карабаха Азербайджаном", - отмечается в заявлении оппозиции.В оппозиции считают, что это означает, что армяне Карабаха, согласно договоренностям Пашиняна и Алиева, рассматриваются национальным меньшинством в составе Азербайджана."Даже используется термин "транзит через различные районы Армении по территории Азербайджана", что влечет за собой чрезвычайно опасные последствия, в том числе возможность очередного незаконного посягательства Азербайджана на суверенитет и территории Армении", - добавили в заявлении.Оппозиция утверждает, что "Пашинян нелегитимен, у него нет мандата от граждан Армении и армянского народа на новые уступки"."Достигнутые с ним договоренности не выражают мнения армянского народа и являются недействительными. Арцах не может быть частью Азербайджана ни в каком статусе, территории Армении не должны быть подарены Азербайджану. Урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном не должно происходить путем применения силы или угрозы силой", - отмечается в заявлении.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении с требованием отставки премьера Пашиняна. Их участники убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

https://ria.ru/20220523/erevan-1790074876.html

https://ria.ru/20220523/peregovory-1790064699.html

https://ria.ru/20220523/erevan-1790075638.html

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Наталья Макарова

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