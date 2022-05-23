https://ria.ru/20220523/kazakhstan-1790109175.html

Между Казахстаном и Россией запустят дополнительные поезда

Между Казахстаном и Россией запустят дополнительные поезда - РИА Новости, 23.05.2022

Между Казахстаном и Россией запустят дополнительные поезда

Между Казахстаном и Россией с июня возобновится курсирование дополнительных пассажирских поездов, сообщила пресс-служба национальной железнодорожной компании... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T16:17

2022-05-23T16:17

2022-05-23T16:17

туризм

караганда

казахстан

россия

новости - туризм

пцр-тест

сертификат о вакцинации

москва

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НУР-СУЛТАН, 23 мая — РИА Новости. Между Казахстаном и Россией с июня возобновится курсирование дополнительных пассажирских поездов, сообщила пресс-служба национальной железнодорожной компании "Казахстан темир жолы".Уже с 3 июня поезд Караганда — Омск начнет перевозить пассажиров по пятницам и вторникам. В обратном направлении состав будет ходить с 4 июня по субботам и средам. Еще один поезд — из Алма-Аты в Казань — запустят 6 июня по понедельникам, а обратно — с 9 июня по четвергам.Сокращается движение поезда Караганда — Москва до станции "Самара". Он будет курсировать с 8 по 30 июля по четным датам, а с 1 по 31 августа — по нечетным.В компании напомнили, что для въезда железнодорожным транспортом в страну по-прежнему необходим отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 или паспорт вакцинации, срок после последней прививки не должен превышать шести месяцев.

https://ria.ru/20220514/nur-sultan-1788362256.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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