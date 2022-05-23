https://ria.ru/20220523/kazakhstan-1790109175.html
Между Казахстаном и Россией запустят дополнительные поезда
Между Казахстаном и Россией запустят дополнительные поезда - РИА Новости, 23.05.2022
Между Казахстаном и Россией запустят дополнительные поезда
Между Казахстаном и Россией с июня возобновится курсирование дополнительных пассажирских поездов, сообщила пресс-служба национальной железнодорожной компании... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T16:17
2022-05-23T16:17
2022-05-23T16:17
туризм
караганда
казахстан
россия
новости - туризм
пцр-тест
сертификат о вакцинации
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1d/1734720559_0:58:3155:1833_1920x0_80_0_0_a09768c5b489f24a0154d841f5feabdc.jpg
НУР-СУЛТАН, 23 мая — РИА Новости. Между Казахстаном и Россией с июня возобновится курсирование дополнительных пассажирских поездов, сообщила пресс-служба национальной железнодорожной компании "Казахстан темир жолы".Уже с 3 июня поезд Караганда — Омск начнет перевозить пассажиров по пятницам и вторникам. В обратном направлении состав будет ходить с 4 июня по субботам и средам. Еще один поезд — из Алма-Аты в Казань — запустят 6 июня по понедельникам, а обратно — с 9 июня по четвергам.Сокращается движение поезда Караганда — Москва до станции "Самара". Он будет курсировать с 8 по 30 июля по четным датам, а с 1 по 31 августа — по нечетным.В компании напомнили, что для въезда железнодорожным транспортом в страну по-прежнему необходим отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 или паспорт вакцинации, срок после последней прививки не должен превышать шести месяцев.
https://ria.ru/20220514/nur-sultan-1788362256.html
караганда
казахстан
россия
москва
самара
омск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1d/1734720559_424:0:3155:2048_1920x0_80_0_0_052e30a3c9eab88b0e265d502b81aeda.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
караганда, казахстан, россия, новости - туризм, пцр-тест, сертификат о вакцинации, москва, самара, туризм, туристы, пассажиры, омск
Между Казахстаном и Россией запустят дополнительные поезда
Между Казахстаном и Россией в июне запустят дополнительные пассажирские поезда
НУР-СУЛТАН, 23 мая — РИА Новости. Между Казахстаном и Россией с июня возобновится курсирование дополнительных пассажирских поездов, сообщила пресс-служба национальной железнодорожной компании "Казахстан темир жолы".
Уже с 3 июня поезд Караганда — Омск начнет перевозить пассажиров по пятницам и вторникам. В обратном направлении состав будет ходить с 4 июня по субботам и средам. Еще один поезд — из Алма-Аты в Казань — запустят 6 июня по понедельникам, а обратно — с 9 июня по четвергам.
Сокращается движение поезда Караганда — Москва до станции "Самара". Он будет курсировать с 8 по 30 июля по четным датам, а с 1 по 31 августа — по нечетным.
В компании напомнили, что для въезда железнодорожным транспортом в страну по-прежнему необходим отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 или паспорт вакцинации, срок после последней прививки не должен превышать шести месяцев.