https://ria.ru/20220523/forum-1790082777.html
Делегация из Мали примет участие в ПМЭФ
Делегация из Мали примет участие в ПМЭФ - РИА Новости, 23.05.2022
Делегация из Мали примет участие в ПМЭФ
Делегация из Мали примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, заявил РИА Новости глава МИД страны Абдулай Диоп. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T09:29
2022-05-23T09:29
2022-05-23T10:26
мали
россия
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
в мире
абдулай диоп
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Делегация из Мали примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, заявил РИА Новости глава МИД страны Абдулай Диоп."Россия - друг Мали, а это значит, что каждый раз, когда в России проводятся какие-то мероприятия в сфере экономики, спорта или культуры, Мали почтет за честь принимать участие", - сказал глава МИД страны."Да, Мали будет там", - подтвердил он, отвечая на вопрос об участии в ПМЭФ в июне этого года.ПМЭФ в Санкт-Петербурге состоится в 25-й раз 15-18 июня 2022 года.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20220519/pmef-1789469628.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мали, россия, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), в мире, абдулай диоп
09:29 23.05.2022 (обновлено: 10:26 23.05.2022)
Делегация из Мали примет участие в ПМЭФ
Глава МИД Диоп заявил, что делегация из Мали примет участие в ПМЭФ