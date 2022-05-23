https://ria.ru/20220523/forum-1790082777.html

Делегация из Мали примет участие в ПМЭФ

Делегация из Мали примет участие в ПМЭФ - РИА Новости, 23.05.2022

Делегация из Мали примет участие в ПМЭФ

Делегация из Мали примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, заявил РИА Новости глава МИД страны Абдулай Диоп. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T09:29

2022-05-23T09:29

2022-05-23T10:26

мали

россия

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

в мире

абдулай диоп

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Делегация из Мали примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, заявил РИА Новости глава МИД страны Абдулай Диоп."Россия - друг Мали, а это значит, что каждый раз, когда в России проводятся какие-то мероприятия в сфере экономики, спорта или культуры, Мали почтет за честь принимать участие", - сказал глава МИД страны."Да, Мали будет там", - подтвердил он, отвечая на вопрос об участии в ПМЭФ в июне этого года.ПМЭФ в Санкт-Петербурге состоится в 25-й раз 15-18 июня 2022 года.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20220519/pmef-1789469628.html

мали

россия

санкт-петербург

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

мали, россия, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), в мире, абдулай диоп