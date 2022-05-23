Рейтинг@Mail.ru
Делегация из Мали примет участие в ПМЭФ - РИА Новости, 23.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220523/forum-1790082777.html
Делегация из Мали примет участие в ПМЭФ
Делегация из Мали примет участие в ПМЭФ - РИА Новости, 23.05.2022
Делегация из Мали примет участие в ПМЭФ
Делегация из Мали примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, заявил РИА Новости глава МИД страны Абдулай Диоп. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T09:29
2022-05-23T10:26
мали
россия
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
в мире
абдулай диоп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758738372_0:173:3118:1927_1920x0_80_0_0_6fb52f8587d0956e1067a43c31ac0058.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Делегация из Мали примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, заявил РИА Новости глава МИД страны Абдулай Диоп."Россия - друг Мали, а это значит, что каждый раз, когда в России проводятся какие-то мероприятия в сфере экономики, спорта или культуры, Мали почтет за честь принимать участие", - сказал глава МИД страны."Да, Мали будет там", - подтвердил он, отвечая на вопрос об участии в ПМЭФ в июне этого года.ПМЭФ в Санкт-Петербурге состоится в 25-й раз 15-18 июня 2022 года.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20220519/pmef-1789469628.html
мали
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758738372_387:0:3118:2048_1920x0_80_0_0_a4ec51c4a7b06f8cec8921e6971ba7b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мали, россия, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), в мире, абдулай диоп
09:29 23.05.2022 (обновлено: 10:26 23.05.2022)
 
Делегация из Мали примет участие в ПМЭФ

Глава МИД Диоп заявил, что делегация из Мали примет участие в ПМЭФ

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Мали Абдулай Диоп
Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Делегация из Мали примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, заявил РИА Новости глава МИД страны Абдулай Диоп.
"Россия - друг Мали, а это значит, что каждый раз, когда в России проводятся какие-то мероприятия в сфере экономики, спорта или культуры, Мали почтет за честь принимать участие", - сказал глава МИД страны.
"Да, Мали будет там", - подтвердил он, отвечая на вопрос об участии в ПМЭФ в июне этого года.
ПМЭФ в Санкт-Петербурге состоится в 25-й раз 15-18 июня 2022 года.
Читайте полный текст интервью >>
Министр экономики и внешней торговли Сирии Самер аль-Халиль м форуме в Крыму. 21 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 14:19
Министр экономики Сирии возглавит делегацию страны на ПМЭФ
 
МалиРоссияСанкт-ПетербургПетербургский международный экономический форум (фонд)В миреАбдулай Диоп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала