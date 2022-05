https://ria.ru/20220522/vef-1789695349.html

Всемирный экономический форум в Давосе (ВЭФ, World Economic Forum) – международная организация государственно-частного сотрудничества.

Всемирный экономический форум в Давосе (ВЭФ, World Economic Forum) – международная организация государственно-частного сотрудничества.История ВЭФ началась в январе 1971 года, когда профессор Женевского университета Клаус Шваб впервые собрал в Швейцарии ведущих бизнесменов и политиков с целью обсудить перспективы развития европейского бизнеса на мировом рынке.Первоначально такие ежегодные встречи носили название "Европейский форум менеджмента", а круг участников форума ограничивался западноевропейцами. С годами тематика постепенно расширялась, включались политические и экономические вопросы, последствия научно-технического прогресса, проблемы задолженности развивающихся стран.В январе 1974 года в Давос впервые были приглашены политические лидеры. В 1976 году форум впервые ввел систему постоянного членства.В 1987 году встречи получили название Всемирный экономический форум с целью отразить его возросшее общемировое значение.Партнеры Всемирного экономического форума – ведущие мировые компании. В число базовых партнеров входит избранная группа из примерно 100 крупных транснациональных корпораций, таких как ABB, Nestlé, Barclays, Credit Suisse, Deloitte, Deutsche Bank и Google. Они формируют повестку дня и обеспечивают основную часть финансирования. Основатель и бессменный руководитель форума – профессор Женевского университета Клаус Шваб.Штаб-квартира организации находится в Женеве.Главным мероприятием ВЭФ являются ежегодные встречи, которые проводятся традиционно на всемирно известном горнолыжном курорте Давос в конце января – начале февраля (за исключением сессии в Нью-Йорке в 2002 году, проведенной в знак солидарности с США после терактов 11 сентября 2001 года), на которых члены ВЭФ обсуждают ключевые проблемы мировой экономики. На эти встречи приглашаются ведущие государственные и политические деятели, представители научных, деловых кругов различных стран и международных организаций.На Давосском форуме в неформальной обстановке обсуждаются ключевые вопросы современности, перспективы экономического развития, укрепления стабильности и мира, положение в "горячих точках".У форума сложилась достаточно сложная организационная и управленческая структура.Совет попечителей выступает в качестве хранителей миссии и ценностей форума. Его состав делится поровну между представителями деловых кругов и лидерами международных организаций и гражданского общества. Возглавляет совет попечителей Клаус Шваб. Правление под председательством президента форума Бёрге Бренде выполняет функции исполнительного органа Всемирного экономического форума, обеспечивает выполнение мероприятий форума и выступает в качестве его представителя для сторонних организаций. Правление несет коллективную исполнительную ответственность за форум и подотчетно попечительскому совету.Оперативное руководство осуществляет исполнительный комитет, в который входят представители более 60 стран. В структуре ВЭФ действуют три центра: глобальной, региональной и отраслевой повесток дня. В структуре ВЭФ функционируют также такие сообщества, как Глобальная платформа для геостратегического сотрудничества, Гражданское общество, Глобальный форум лидеров университетов, Молодые ученые, Культурные лидеры, Форум молодых мировых лидеров, Книжный клуб и др. Ежегодно ВЭФ публикует доклады и рейтинги, в частности, "Доклад о глобальных рисках" (The Global Risks Report), "Глобальное гендерное неравенство" (The Global Gender Gap Report), "Глобальная конкурентоспособность" (The Global Competitiveness Report) и др. Советская делегация впервые приняла участие в форуме в 1987 году. Россия, как суверенное государство, участвует в давосских встречах с 1992 года. С 1994 года на форуме стали проводиться "российские дни".25-29 января 2021 года конференция ВЭФ впервые прошла в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. В работе форума приняли участие главы государств и правительств, руководители крупнейших международных компаний, глобальных СМИ и молодежных организаций Азии, Европы, Африки, Ближнего Востока, Северной Америки и Латинской Америки.Главная тема дискуссии – "новая глобальная ситуация", связанная с пандемией коронавируса.27 января на сессии ВЭФ выступил президент России Владимир Путин. Это было его первое выступление с 2009 года. В ходе своей речи российский лидер отметил состояние мировой экономики в посткризисный период, необходимость возвращения к диалогу РФ и Европы. Он рассказал о рисках дальнейшего роста противоречий, положении цифровых гигантов в современном мире и других международных вопросах.Ожидалось, что после онлайн-сессии пройдет специальная ежегодная встреча Всемирного экономического форума 17-20 августа в Сингапуре. Однако 17 мая 2021 года стало известно, что встреча не состоится из-за ситуации с коронавирусом.Ежегодная встреча в Давосе должна была пройти с 17 по 21 января 2022 года. Однако 20 декабря 2021 года стало известно, что она перенесена на начало лета из-за ситуации с распространением нового штамма коронавируса "омикрон". 17-21 января состоялась серия виртуальных пленарных заседаний под эгидой Всемирного экономического форума, призванных ознакомить мировых лидеров с императивами наступающего года.Очная встреча Всемирного экономического форума в Давосе пройдет 22-26 мая. Собрание ВЭФ станет первым глобальным мероприятием с начала пандемии с личным участием лидеров.Как ожидается, в рамках Давосского форума будут обсуждаться вопросы восстановления после пандемии, борьбы с изменением климата и использования технологий четвертой промышленной революции.В марте 2022 года Давосский форум "заморозил" отношения с российскими организациями.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

