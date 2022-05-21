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Глава ФНПР оценил идею о добавочном выходном за стрессовую работу - РИА Новости, 21.05.2022
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Глава ФНПР оценил идею о добавочном выходном за стрессовую работу
Глава ФНПР оценил идею о добавочном выходном за стрессовую работу - РИА Новости, 21.05.2022
Глава ФНПР оценил идею о добавочном выходном за стрессовую работу
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) готова поддержать предложение о дополнительном выходном для работников, чья деятельность сопряжена с постоянным... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T15:30
2022-05-21T15:30
общество
россия
федерация независимых профсоюзов россии
михаил шмаков
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) готова поддержать предложение о дополнительном выходном для работников, чья деятельность сопряжена с постоянным стрессом, однако его реализуемость крайне маловероятна, заявил РИА Новости глава объединения профсоюзов Михаил Шмаков.Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил главе Роспотребнадзора Анне Поповой рассмотреть возможность введения дополнительного выходного раз в месяц за работу в условиях стресса. Парламентарий в своем письме на имя Поповой, которое имеется в распоряжении РИА Новости, отметил, что "события последних двух лет вызвали отмечаемое многими специалистами повсеместное состояние стресса и эмоционального выгорания у работающих россиян"."Мы поддержим, инициатива интересная, пиар-ход хороший, реализуемость - 0,01%", - сказал Шмаков.Он отметил, что такие вопросы решаются на Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений."Это хорошая инициатива, только это не пройдет. Это надо понимать", - добавил Шмаков.
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общество, россия, федерация независимых профсоюзов россии, михаил шмаков
15:30 21.05.2022
 
Глава ФНПР оценил идею о добавочном выходном за стрессовую работу

Глава ФНПР Шмаков назвал идею о выходном за стрессовую работу хорошей, но малореализуемой

© Fotolia / lichtmeisterСтресс
Стресс - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© Fotolia / lichtmeister
Стресс. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) готова поддержать предложение о дополнительном выходном для работников, чья деятельность сопряжена с постоянным стрессом, однако его реализуемость крайне маловероятна, заявил РИА Новости глава объединения профсоюзов Михаил Шмаков.
Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил главе Роспотребнадзора Анне Поповой рассмотреть возможность введения дополнительного выходного раз в месяц за работу в условиях стресса. Парламентарий в своем письме на имя Поповой, которое имеется в распоряжении РИА Новости, отметил, что "события последних двух лет вызвали отмечаемое многими специалистами повсеместное состояние стресса и эмоционального выгорания у работающих россиян".
"Мы поддержим, инициатива интересная, пиар-ход хороший, реализуемость - 0,01%", - сказал Шмаков.
Он отметил, что такие вопросы решаются на Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
"Это хорошая инициатива, только это не пройдет. Это надо понимать", - добавил Шмаков.
Психологическая устойчивость - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 13:39
Как справиться с сильным стрессом: советы психологов
 
ОбществоРоссияФедерация независимых профсоюзов РоссииМихаил Шмаков
 
 
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