https://ria.ru/20220521/vykhodnoy-1789911137.html
Глава ФНПР оценил идею о добавочном выходном за стрессовую работу
Глава ФНПР оценил идею о добавочном выходном за стрессовую работу - РИА Новости, 21.05.2022
Глава ФНПР оценил идею о добавочном выходном за стрессовую работу
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) готова поддержать предложение о дополнительном выходном для работников, чья деятельность сопряжена с постоянным... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T15:30
2022-05-21T15:30
2022-05-21T15:30
общество
россия
федерация независимых профсоюзов россии
михаил шмаков
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) готова поддержать предложение о дополнительном выходном для работников, чья деятельность сопряжена с постоянным стрессом, однако его реализуемость крайне маловероятна, заявил РИА Новости глава объединения профсоюзов Михаил Шмаков.Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил главе Роспотребнадзора Анне Поповой рассмотреть возможность введения дополнительного выходного раз в месяц за работу в условиях стресса. Парламентарий в своем письме на имя Поповой, которое имеется в распоряжении РИА Новости, отметил, что "события последних двух лет вызвали отмечаемое многими специалистами повсеместное состояние стресса и эмоционального выгорания у работающих россиян"."Мы поддержим, инициатива интересная, пиар-ход хороший, реализуемость - 0,01%", - сказал Шмаков.Он отметил, что такие вопросы решаются на Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений."Это хорошая инициатива, только это не пройдет. Это надо понимать", - добавил Шмаков.
https://ria.ru/20220317/stress-1778646165.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федерация независимых профсоюзов россии, михаил шмаков
Глава ФНПР оценил идею о добавочном выходном за стрессовую работу
Глава ФНПР Шмаков назвал идею о выходном за стрессовую работу хорошей, но малореализуемой
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) готова поддержать предложение о дополнительном выходном для работников, чья деятельность сопряжена с постоянным стрессом, однако его реализуемость крайне маловероятна, заявил РИА Новости глава объединения профсоюзов Михаил Шмаков.
Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов
(ЛДПР) предложил
главе Роспотребнадзора Анне Поповой
рассмотреть возможность введения дополнительного выходного раз в месяц за работу в условиях стресса. Парламентарий в своем письме на имя Поповой, которое имеется в распоряжении РИА Новости, отметил, что "события последних двух лет вызвали отмечаемое многими специалистами повсеместное состояние стресса и эмоционального выгорания у работающих россиян".
"Мы поддержим, инициатива интересная, пиар-ход хороший, реализуемость - 0,01%", - сказал Шмаков.
Он отметил, что такие вопросы решаются на Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
"Это хорошая инициатива, только это не пройдет. Это надо понимать", - добавил Шмаков.