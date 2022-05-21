https://ria.ru/20220521/vykhodnoy-1789911137.html

Глава ФНПР оценил идею о добавочном выходном за стрессовую работу

Глава ФНПР оценил идею о добавочном выходном за стрессовую работу - РИА Новости, 21.05.2022

Глава ФНПР оценил идею о добавочном выходном за стрессовую работу

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) готова поддержать предложение о дополнительном выходном для работников, чья деятельность сопряжена с постоянным... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T15:30

2022-05-21T15:30

2022-05-21T15:30

общество

россия

федерация независимых профсоюзов россии

михаил шмаков

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) готова поддержать предложение о дополнительном выходном для работников, чья деятельность сопряжена с постоянным стрессом, однако его реализуемость крайне маловероятна, заявил РИА Новости глава объединения профсоюзов Михаил Шмаков.Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил главе Роспотребнадзора Анне Поповой рассмотреть возможность введения дополнительного выходного раз в месяц за работу в условиях стресса. Парламентарий в своем письме на имя Поповой, которое имеется в распоряжении РИА Новости, отметил, что "события последних двух лет вызвали отмечаемое многими специалистами повсеместное состояние стресса и эмоционального выгорания у работающих россиян"."Мы поддержим, инициатива интересная, пиар-ход хороший, реализуемость - 0,01%", - сказал Шмаков.Он отметил, что такие вопросы решаются на Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений."Это хорошая инициатива, только это не пройдет. Это надо понимать", - добавил Шмаков.

https://ria.ru/20220317/stress-1778646165.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, федерация независимых профсоюзов россии, михаил шмаков