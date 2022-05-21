https://ria.ru/20220521/vykhodnoy-1789906737.html
В СФ призвали доработать идею дополнительного выходного за стресс на работе
В СФ призвали доработать идею дополнительного выходного за стресс на работе - РИА Новости, 21.05.2022
В СФ призвали доработать идею дополнительного выходного за стресс на работе
Предложение о дополнительном выходном для сотрудника за работу в условиях стресса требует проработки и уточнений, непонятно, как определять, кто относится к... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T14:48
2022-05-21T14:48
2022-05-21T14:48
россия
общество
совет федерации рф
борис чернышов (депутат)
анна попова
михаил шмаков
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Предложение о дополнительном выходном для сотрудника за работу в условиях стресса требует проработки и уточнений, непонятно, как определять, кто относится к таким работникам, заявил член социального комитета Совфеда Игорь Круглый.Ранее СМИ написали, что вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой предложение ввести дополнительный выходной раз в месяц для граждан, работающих в условиях постоянного стресса. Федерация независимых профсоюзов России готова поддержать предложение о дополнительном выходном для работников, чья деятельность сопряжена с постоянным стрессом, однако его реализуемость крайне маловероятна, заявил РИА Новости глава федерации Михаил Шмаков."Нужно понять, кто эти люди, которым предлагают ввести дополнительный выходной день. Кто-то работает в стрессе, кто-то не в стрессе. В закон включать такие понятия просто нельзя. Поэтому это предложение, оно мне кажется не до конца проработанным и каким-то неопределенным", - сказал Круглый РИА Новости.По его мнению, в РФ достаточно всевозможных льгот для тех, кто работает в сложных условиях, "пенсионные льготы и другие". "У нас есть группы работников определенные, которые действительно работают в каких-то условиях тяжелых, в том числе врачи", - пояснил законодатель.Круглый полагает, что предложение депутата по меньшей мере "нуждается в дополнительной проработке, более четком определении". Кроме того, значение имеет индивидуальный подход – "на одной и той же работе один человек испытывает стресс, а другой нет", - добавил он.
https://ria.ru/20220511/vykhodnye-1787837117.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, совет федерации рф, борис чернышов (депутат), анна попова, михаил шмаков
В СФ призвали доработать идею дополнительного выходного за стресс на работе
Сенатор Круглый: идея дополнительного выходного за стрессовую работу требует уточнений
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Предложение о дополнительном выходном для сотрудника за работу в условиях стресса требует проработки и уточнений, непонятно, как определять, кто относится к таким работникам, заявил член социального комитета Совфеда Игорь Круглый.
Ранее СМИ написали, что вице-спикер Госдумы Борис Чернышов
направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой
предложение ввести дополнительный выходной раз в месяц для граждан, работающих в условиях постоянного стресса. Федерация независимых профсоюзов России готова поддержать предложение о дополнительном выходном для работников, чья деятельность сопряжена с постоянным стрессом, однако его реализуемость крайне маловероятна, заявил РИА Новости глава федерации Михаил Шмаков
.
"Нужно понять, кто эти люди, которым предлагают ввести дополнительный выходной день. Кто-то работает в стрессе, кто-то не в стрессе. В закон включать такие понятия просто нельзя. Поэтому это предложение, оно мне кажется не до конца проработанным и каким-то неопределенным", - сказал Круглый РИА Новости.
По его мнению, в РФ
достаточно всевозможных льгот для тех, кто работает в сложных условиях, "пенсионные льготы и другие". "У нас есть группы работников определенные, которые действительно работают в каких-то условиях тяжелых, в том числе врачи", - пояснил законодатель.
Круглый полагает, что предложение депутата по меньшей мере "нуждается в дополнительной проработке, более четком определении". Кроме того, значение имеет индивидуальный подход – "на одной и той же работе один человек испытывает стресс, а другой нет", - добавил он.