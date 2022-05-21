https://ria.ru/20220521/vykhodnoy-1789906737.html

В СФ призвали доработать идею дополнительного выходного за стресс на работе

В СФ призвали доработать идею дополнительного выходного за стресс на работе - РИА Новости, 21.05.2022

В СФ призвали доработать идею дополнительного выходного за стресс на работе

Предложение о дополнительном выходном для сотрудника за работу в условиях стресса требует проработки и уточнений, непонятно, как определять, кто относится к... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T14:48

2022-05-21T14:48

2022-05-21T14:48

россия

общество

совет федерации рф

борис чернышов (депутат)

анна попова

михаил шмаков

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Предложение о дополнительном выходном для сотрудника за работу в условиях стресса требует проработки и уточнений, непонятно, как определять, кто относится к таким работникам, заявил член социального комитета Совфеда Игорь Круглый.Ранее СМИ написали, что вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой предложение ввести дополнительный выходной раз в месяц для граждан, работающих в условиях постоянного стресса. Федерация независимых профсоюзов России готова поддержать предложение о дополнительном выходном для работников, чья деятельность сопряжена с постоянным стрессом, однако его реализуемость крайне маловероятна, заявил РИА Новости глава федерации Михаил Шмаков."Нужно понять, кто эти люди, которым предлагают ввести дополнительный выходной день. Кто-то работает в стрессе, кто-то не в стрессе. В закон включать такие понятия просто нельзя. Поэтому это предложение, оно мне кажется не до конца проработанным и каким-то неопределенным", - сказал Круглый РИА Новости.По его мнению, в РФ достаточно всевозможных льгот для тех, кто работает в сложных условиях, "пенсионные льготы и другие". "У нас есть группы работников определенные, которые действительно работают в каких-то условиях тяжелых, в том числе врачи", - пояснил законодатель.Круглый полагает, что предложение депутата по меньшей мере "нуждается в дополнительной проработке, более четком определении". Кроме того, значение имеет индивидуальный подход – "на одной и той же работе один человек испытывает стресс, а другой нет", - добавил он.

https://ria.ru/20220511/vykhodnye-1787837117.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, совет федерации рф, борис чернышов (депутат), анна попова, михаил шмаков