https://ria.ru/20220521/turtsiya-1789902947.html

Турецкий эксперт нашел для Анкары альтернативу НАТО

Турецкий эксперт нашел для Анкары альтернативу НАТО - РИА Новости, 21.05.2022

Турецкий эксперт нашел для Анкары альтернативу НАТО

Для Турции наступило время выхода из НАТО, членство в ОДКБ может стать актуальным в ближайшее время, заявил РИА Новости турецкий историк Мехмет Перинчек. РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T14:04

2022-05-21T14:04

2022-05-21T19:13

в мире

турция

сирия

нато

одкб

рабочая партия курдистана

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АНКАРА, 21 мая — РИА Новости. Для Турции наступило время выхода из НАТО, членство в ОДКБ может стать актуальным в ближайшее время, заявил РИА Новости турецкий историк Мехмет Перинчек.Ранее в эфире телеканала TVP World президент Ближневосточного форума, историк-востоковед Даниэль Пайпс заявил, что Турцию необходимо исключить из НАТО из-за проводимой ею политики и позиции по вступлению в альянс Швеции и Финляндии. Турция позже заявила, что не может сказать "да" вступлению в военный блок этим странам из-за их подходов к курдской проблеме."Долгое время НАТО не видит Турцию своим союзником. Они уже давно вынесли Турцию за скобки. В Сирии США поддерживают PKK/YPG (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана. — Прим. ред.) против Турции. CША и НАТО сформировали антитурецкий блок в Восточном Средиземноморье, на заседаниях НАТО в Италии и Норвегии Турцию символизируют как врага. Будущее Турции не в НАТО, Анкара не может обеспечить свою безопасность, свой экономический подъем внутри НАТО. Необходимо обратить свой взор на Евразию, Россию, Китай, Сирию, Азербайджан. Вхождением Турции в НАТО начался процесс контроля Запада над Турцией. Членство Турции в НАТО ничего не дало Турции, кроме вреда. Сейчас наступило время выхода из НАТО, это стало необходимостью", — сказал аналитик.По его словам, Турция после выхода из НАТО может организовать военный блок с евразийскими странами, развивая сотрудничество в этом направлении."Стратегия НАТО направлена на то, чтобы разделять мир, сеять войну. В ближайшее время членство в ОДКБ или в другой новой организации станет актуальным для Турции", — считает историк.Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), объединившая Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Россию и Таджикистан, была учреждена 14 мая 2002 года. В соответствии с Уставом ОДКБ основными целями организации являются укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых страны отдают политическим средствам.

https://ria.ru/20220519/nato-1789535923.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220521/turtsiya-1789872556.html

турция

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в мире, турция, сирия, нато, одкб, рабочая партия курдистана