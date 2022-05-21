https://ria.ru/20220521/otpusk-1789794599.html

Россияне рассказали о планах на отпуск в июне

Россияне рассказали о планах на отпуск в июне - РИА Новости, 21.05.2022

Россияне рассказали о планах на отпуск в июне

Сервис для планирования путешествий узнал, как и где россияне собираются отдыхать в первый месяц лета, выяснилось, что обязательным условием отпуска в июне... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T06:51

2022-05-21T06:51

2022-05-21T06:51

туризм

туризм

новости - туризм

краснодарский край

сочи

геленджик

республика крым

ялта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/129087/17/1290871771_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_6388b994b81ab1674926c0e5dcd1dfb4.jpg

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий узнал, как и где россияне собираются отдыхать в первый месяц лета, выяснилось, что обязательным условием отпуска в июне является поездка на море, сообщает OneTwoTrip.Достаточно прохладный май этого года заставил многих с нетерпением ждать лета, признались 88 процентов опрошенных. Июнь — старт активного отпускного сезона, поэтому путешественники предпочитают заранее планировать поездки: уже в начале мая более 70 процентов клиентов сервиса присматривались к различным вариантам.Многим, или 79,5 процента респондентов, важно отправиться в теплые города и страны. Большинство (75 процентов) также отметили, что летний отпуск непременно должен быть на морском побережье. В последнее время путешественники стараются чаще выбираться на природу (в 69,7 процента случаев).Российские направления в июне более востребованы — в отпуск по стране хотели бы отправиться 60 процентов респондентов. Курортные города Краснодарского края (Сочи, Геленджик и Анапа), возглавили рейтинг наиболее желанных мест отдыха. Далее следуют крымские направления — Ялта, Алушта, Евпатория. Среди стран, куда хотели бы поехать в июне, лидируют Италия (в частности, Рим), Испания (Барселона) и Абхазия.

https://ria.ru/20220519/otpusk-1789369515.html

https://ria.ru/20220520/aeroflots-1789661932.html

краснодарский край

сочи

геленджик

республика крым

ялта

евпатория

анапа

италия

испания

абхазия

санкт-петербург

ленинградская область

кавказ

горный алтай

байкал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, краснодарский край, сочи, геленджик, республика крым, ялта, евпатория, анапа, италия, испания, абхазия, санкт-петербург, ленинградская область, кавказ, горный алтай, байкал, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море