https://ria.ru/20220521/otpusk-1789794599.html
Россияне рассказали о планах на отпуск в июне
Россияне рассказали о планах на отпуск в июне - РИА Новости, 21.05.2022
Россияне рассказали о планах на отпуск в июне
Сервис для планирования путешествий узнал, как и где россияне собираются отдыхать в первый месяц лета, выяснилось, что обязательным условием отпуска в июне... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T06:51
2022-05-21T06:51
2022-05-21T06:51
туризм
туризм
новости - туризм
краснодарский край
сочи
геленджик
республика крым
ялта
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий узнал, как и где россияне собираются отдыхать в первый месяц лета, выяснилось, что обязательным условием отпуска в июне является поездка на море, сообщает OneTwoTrip.Достаточно прохладный май этого года заставил многих с нетерпением ждать лета, признались 88 процентов опрошенных. Июнь — старт активного отпускного сезона, поэтому путешественники предпочитают заранее планировать поездки: уже в начале мая более 70 процентов клиентов сервиса присматривались к различным вариантам.Многим, или 79,5 процента респондентов, важно отправиться в теплые города и страны. Большинство (75 процентов) также отметили, что летний отпуск непременно должен быть на морском побережье. В последнее время путешественники стараются чаще выбираться на природу (в 69,7 процента случаев).Российские направления в июне более востребованы — в отпуск по стране хотели бы отправиться 60 процентов респондентов. Курортные города Краснодарского края (Сочи, Геленджик и Анапа), возглавили рейтинг наиболее желанных мест отдыха. Далее следуют крымские направления — Ялта, Алушта, Евпатория. Среди стран, куда хотели бы поехать в июне, лидируют Италия (в частности, Рим), Испания (Барселона) и Абхазия.
https://ria.ru/20220519/otpusk-1789369515.html
https://ria.ru/20220520/aeroflots-1789661932.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, краснодарский край, сочи, геленджик, республика крым, ялта, евпатория, анапа, италия, испания, абхазия, санкт-петербург, ленинградская область, кавказ, горный алтай, байкал, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море
Россияне рассказали о планах на отпуск в июне
Российские туристы рассказали, как собираются провести отпуск в июне, сообщает OneTwoTrip
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий узнал, как и где россияне собираются отдыхать в первый месяц лета, выяснилось, что обязательным условием отпуска в июне является поездка на море, сообщает OneTwoTrip.
Достаточно прохладный май этого года заставил многих с нетерпением ждать лета, признались 88 процентов опрошенных. Июнь — старт активного отпускного сезона, поэтому путешественники предпочитают заранее планировать поездки: уже в начале мая более 70 процентов клиентов сервиса присматривались к различным вариантам.
Многим, или 79,5 процента респондентов, важно отправиться в теплые города и страны. Большинство (75 процентов) также отметили, что летний отпуск непременно должен быть на морском побережье.
В последнее время путешественники стараются чаще выбираться на природу (в 69,7 процента случаев).
Российские направления в июне более востребованы — в отпуск по стране хотели бы отправиться 60 процентов респондентов. Курортные города Краснодарского края (Сочи, Геленджик и Анапа), возглавили рейтинг наиболее желанных мест отдыха. Далее следуют крымские направления — Ялта, Алушта, Евпатория.
Среди стран, куда хотели бы поехать в июне, лидируют Италия (в частности, Рим), Испания (Барселона) и Абхазия.