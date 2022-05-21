https://ria.ru/20220521/obmen-1789874671.html

Жена Виктора Бута заявила, что не знает о планах по обмену ее мужа

Жена Виктора Бута заявила, что не знает о планах по обмену ее мужа - РИА Новости, 21.05.2022

Жена Виктора Бута заявила, что не знает о планах по обмену ее мужа

Алла Бут, жена российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего в США 25-летний тюремный срок по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T08:20

2022-05-21T08:20

2022-05-21T08:20

в мире

сша

россия

виктор бут

нью-йорк (город)

бриттни грайнер

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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Алла Бут, жена российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего в США 25-летний тюремный срок по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма, не знает ничего конкретного о планах по обмену ее мужа на находящихся в российских тюрьмах американцев, но надеется на то, что эти планы действительно существуют и сбудутся, об этом заявила РИА Новости в субботу сама Алла Бут.Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отвергает обвинения по всем пунктам."Несмотря на то, что СМИ сейчас и у нас, и в США публикуют новости о якобы готовящемся обмене моего мужа на находящихся в российских тюрьмах граждан США, я ничего конкретного не знаю о таких планах или о переговорах, которые, как пишут СМИ, якобы сейчас идут", - сказала она агентству."Я не хочу сама обольщаться и не хочу давать ложную надежду Виктору, но все же очень надеюсь на то, что в этих слухах есть зерно истины, и такой обмен действительно обсуждается", - добавила Бут.Наиболее часто в качестве кандидатов на обмен на Виктора Бута в российских и американских СМИ фигурируют американская баскетболистка Бриттни Грайнер, находящаяся под следствием в России по обвинению в попытке провоза через границу наркотических веществ и Пол Уилан, осужденный в РФ на 16 лет тюрьмы по обвинению в шпионаже, напомнила Бут.Об обмене Виктора Бута на Пола Уилана одно время много говорили, особенно после саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, напомнила она."Федеральная судья США Шира Шейндлин, председательствовавшая на процессе против Виктора в Нью-Йорке, она сейчас в отставке, даже заявила тогда в пресс-релизе, который выпустила через американского адвоката Виктора, Стива Зиссу, что Виктору давно пора домой, и надо обменять его на Пола Уилана", - рассказала жена Бута.По ее словам, упоминания Уилана в связи с вероятным обменом потом прекратились, но несколько дней назад в российских, а потом и в американских СМИ распространилась информация, что якобы готовится обмен Виктора Бута на афроамериканскую звезду баскетбола Бриттни Грайнер."Слухи очень упорные: когда волна этих слухов схлынула в России, она поднялась в Америке. Виктор снова оказался в фокусе американских СМИ, этого не было уже очень давно. Не знаю, честно говоря, как на это реагировать", - сказала Бут."Виктор, конечно, все это видит по американскому телевидению, по телеканалам CNN и FoxTV, которые доступны в тюрьме. Мы с ним очень радовались, когда произошел обмен Константина Ярошенко на Тревора Рида, это дало нам надежду. Но сейчас мы не разговариваем на тему вероятности его обмена на Грайнер, потому что обмен Ярошенко – это реальный факт, дающий надежду, а обмен Виктора на Грайнер пока может внушить только ложную надежду. Если начать сильно надеяться, а потом надежда не сбудется, переживать это будет очень трудно", - пояснила она.В четверг на сайте журнала Forbes вышла статья американского юриста, журналиста и автора популярных книг о знаменитых судебных процессах Джеральда Познера, в прошлом писавшего уже о деле Виктора Бута, озаглавленная "Бриттни Грайнер вовлечена в возможный обмен заключенными с Россией".В статье Познер, имеющий обширные знакомства в судебной и правоохранительной системе США, пишет со ссылкой на "негосударственный источник, обладающий сведениями о происходящем", что переговоры об обмене Грайнер "идут, но находятся в начальной стадии".В госдепартаменте США отказались комментировать эту информацию, а специальный посланник президента США по вопросам заложников Роджер Карстенс сказал Forbes, что у него нет комментариев, говорится в статье. В частном Ричардсоновском центре, специализирующемся на переговорах об освобождении американских заложников и заключенных в зарубежных странах, автору статьи сказали только, что ситуация с обменом Грайнер "очень деликатная", отказавшись далее комментировать этот вопрос.Познер поговорил и с бывшей федеральной судьей Широй Шейндлин, которая после обвинительного вердикта присяжных на суде Бута избрала для россиянина минимальный срок заключения, предусмотренный статьями обвинения – 25 лет тюремного заключения. В интервью американским СМИ после отставки Шейндлин назвала приговор россиянину неуместным и чрезмерным, и подчеркнула, что была вынуждена вынести такой приговор из-за признания присяжными Бута виновным.Освобождение Виктора Бута, осужденного по статьям законодательства, связанным со сговором с целью контрабанды оружия, в обмен на Бриттни Грайнер, которая в США за то же правонарушение, в котором ее обвиняют в России, скорее всего, отделалась бы штрафом, представляется проблематичным, сказала Познеру судья Шейндлин."Было бы лучше Бута, который, по моему мнению, уже провел в заключении слишком много времени, обменять сразу на обоих – Пола Уилана и Бриттни Грайнер. В этом случае возникла бы некоторая моральная эквивалентность, на которую мало кто мог бы пожаловаться", - отметила она.

https://ria.ru/20220208/but-1771596959.html

https://ria.ru/20220208/but-1771603659.html

https://ria.ru/20210616/but-1737327165.html

https://ria.ru/20220516/ryabkov-1788735672.html

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Екатерина Зайцева

в мире, сша, россия, виктор бут, нью-йорк (город), бриттни грайнер