https://ria.ru/20220521/nato-1789890970.html

Помощь от НАТО может стать для Молдавии медвежьей услугой, считает Додон

Помощь от НАТО может стать для Молдавии медвежьей услугой, считает Додон - РИА Новости, 21.05.2022

Помощь от НАТО может стать для Молдавии медвежьей услугой, считает Додон

Молдавии не нужна военная "помощь" НАТО, поскольку она позволит использовать молдавский народ в сценариях больших игроков, считает бывший президент республики... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T11:50

2022-05-21T11:50

2022-05-21T11:50

в мире

молдавия

россия

нато

великобритания

лиз трасс

йенс столтенберг

игорь додон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1765977898_0:0:2654:1493_1920x0_80_0_0_cdeeba4336d432a625656677c746ba06.jpg

КИШИНЕВ, 21 мая - РИА Новости. Молдавии не нужна военная "помощь" НАТО, поскольку она позволит использовать молдавский народ в сценариях больших игроков, считает бывший президент республики Игорь Додон.Накануне глава британского МИД Лиз Трасс в интервью Telegraph заявила, что Великобритания и другие страны НАТО обсуждают возможность поставок вооружений Молдавии."Желаем всем ястребам войны с Запада и лично главе МИД Британии Лиз Трасс, чтобы им самим никогда не потребовалось их собственное смертоносное оружие. Военная "помощь" от НАТО может оказаться той пресловутой медвежьей услугой, которая сделает нам только хуже, привлечет горе в нашу страну и превратит наших солдат и наш народ в пушечное мясо в циничных сценариях больших мировых игроков", - написал Додон в Telegram.Он напомнил, что Молдавия - нейтральное государство, и это ее основное геополитическое преимущество перед лицом любых военных рисков. Додон выразил надежду, что западные политики будут благоразумны и не станут провоцировать конфликты на молдавской земле.Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Как показывают ранее проведенные в стране соцопросы, большинство населения Молдавии выступает против вступления в НАТО.Генсек НАТО Йенс Столтенберг в конце 2020 года выступал против нахождения российских миротворцев в непризнанной Приднестровской Молдавской республике, так как этим Россия якобы нарушает территориальную целостность Молдавии. Москва отвергла обвинения НАТО, заявив, что воинский контингент РФ находится в Приднестровье на законных основаниях.Находящаяся в ПМР оперативная группа российских войск (ОГРВ) - преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи - миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

https://ria.ru/20220521/britaniya-1789861203.html

https://ria.ru/20220520/moldaviya-1789737484.html

молдавия

россия

великобритания

приднестровская молдавская республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, молдавия, россия, нато, великобритания, лиз трасс, йенс столтенберг, игорь додон, приднестровская молдавская республика