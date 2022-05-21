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Южная Корея и США будут сотрудничать по космосу и мирному атому - РИА Новости, 21.05.2022
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Южная Корея и США будут сотрудничать по космосу и мирному атому
Южная Корея и США будут сотрудничать по космосу и мирному атому - РИА Новости, 21.05.2022
Южная Корея и США будут сотрудничать по космосу и мирному атому
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель по итогам переговоров с американским коллегой Джо Байденом заявил, что две страны будут укреплять сотрудничество в новых... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T10:45
2022-05-21T12:02
в мире
южная корея
сша
юн сок ель
джо байден
кндр (северная корея)
корейский полуостров
сеул
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СЕУЛ, 21 мая – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ель по итогам переговоров с американским коллегой Джо Байденом заявил, что две страны будут укреплять сотрудничество в новых областях бизнеса, таких как полупроводники и батареи, космос и мирный атом, трансляция пресс-конференции лидеров двух стран велась в Youtube правительственным южнокорейским каналом KTV."Мы живем в эру, когда экономика – это безопасность, а безопасность – это экономика. Нехватки поставок... из-за изменений международного порядка безопасности напрямую связаны с жизнями граждан. Союз Южной Кореи и США также должен значительно эволюционировать в соответствии с новой реальностью… Я и президент Байден договорились усилить реальное сотрудничество в новых сферах бизнеса, таких как сферы полупроводников, батарей, ядерной энергетики, развития космоса, киберсфере", - заявил Юн Сок Ель.Он добавил, что страны будут вместе отвечать на ситуацию, в которой международный рынок подвергается "шоку" из-за изменений в миропорядке. В качестве "первого шага" между офисами президентов США и Южной Кореи будет учрежден Диалог по экономической безопасности, который обеспечит общение и сотрудничество по вопросам цепочек поставок, научных технологий, экономической безопасности.Южная Корея и США в субботу также договорились на министерском уровне начать диалог министров для обсуждения путей сотрудничества в области цепочек поставок ключевых товаров и других вопросов экономической безопасности.Южная Корея и США расширят сотрудничество для борьбы с киберугрозой со стороны КНДР, говорится в совместном заявлении лидеров стран по итогам саммита в Сеуле."США и Республика Корея значительно расширят сотрудничество для противодействия целому ряду киберугроз со стороны КНДР, включая, но не ограничиваясь ими, спонсируемые (северокорейским – ред.) государством кибератаки", - говорится в совместном заявлении лидеров США и Южной Кореи по итогам саммита.Президент США Джо Байден прибыл в Южную Корею в пятницу для своего первого саммита с новым президентом страны Юн Сок Елем. Южная Корея стала первой остановкой в азиатском турне Байдена, которое пройдет с 20 по 24 мая и включает Южную Корею и Японию.Вечером в субботу в Национальном музее Кореи пройдет банкет в честь Байдена, где также будут присутствовать главы крупнейших южнокорейских компаний, в том числе глава Samsung Electronics Ли Чжэ Ен, председатель SK Group Чхве Тхэ Вон, председатель Hyundai Motor Group Чон Ый Сон и председатель LG Group Ку Гван Мо. Агентство Ренхап также сообщало, что Чон Ый Сон может в воскресенье отдельно встретиться с Байденом, чтобы попросить его содействия в инвестиционных проектах компании в США, в том числе в сферах воздушной мобильности, электромобилей, робототехники и автономных средств передвижения.
https://ria.ru/20220521/bayden-1789884698.html
https://ria.ru/20220521/ucheniya-1789888355.html
южная корея
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кндр (северная корея)
корейский полуостров
сеул
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в мире, южная корея, сша, юн сок ель, джо байден, кндр (северная корея), корейский полуостров, сеул, ли чжэ ён, samsung electronics, hyundai genesis
10:45 21.05.2022 (обновлено: 12:02 21.05.2022)
 
Южная Корея и США будут сотрудничать по космосу и мирному атому

Лидер Южной Кореи Юн: Сеул и Вашингтон будут сотрудничать по полупроводникам и космосу

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СЕУЛ, 21 мая – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ель по итогам переговоров с американским коллегой Джо Байденом заявил, что две страны будут укреплять сотрудничество в новых областях бизнеса, таких как полупроводники и батареи, космос и мирный атом, трансляция пресс-конференции лидеров двух стран велась в Youtube правительственным южнокорейским каналом KTV.
"Мы живем в эру, когда экономика – это безопасность, а безопасность – это экономика. Нехватки поставок... из-за изменений международного порядка безопасности напрямую связаны с жизнями граждан. Союз Южной Кореи и США также должен значительно эволюционировать в соответствии с новой реальностью… Я и президент Байден договорились усилить реальное сотрудничество в новых сферах бизнеса, таких как сферы полупроводников, батарей, ядерной энергетики, развития космоса, киберсфере", - заявил Юн Сок Ель.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
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Союз США и Южной Кореи строится на взаимных жертвах, заявил Байден
Он добавил, что страны будут вместе отвечать на ситуацию, в которой международный рынок подвергается "шоку" из-за изменений в миропорядке. В качестве "первого шага" между офисами президентов США и Южной Кореи будет учрежден Диалог по экономической безопасности, который обеспечит общение и сотрудничество по вопросам цепочек поставок, научных технологий, экономической безопасности.
Южная Корея и США в субботу также договорились на министерском уровне начать диалог министров для обсуждения путей сотрудничества в области цепочек поставок ключевых товаров и других вопросов экономической безопасности.
Южная Корея и США расширят сотрудничество для борьбы с киберугрозой со стороны КНДР, говорится в совместном заявлении лидеров стран по итогам саммита в Сеуле.
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Южная Корея и США активизируют совместные военные учения
"США и Республика Корея значительно расширят сотрудничество для противодействия целому ряду киберугроз со стороны КНДР, включая, но не ограничиваясь ими, спонсируемые (северокорейским – ред.) государством кибератаки", - говорится в совместном заявлении лидеров США и Южной Кореи по итогам саммита.
Президент США Джо Байден прибыл в Южную Корею в пятницу для своего первого саммита с новым президентом страны Юн Сок Елем. Южная Корея стала первой остановкой в азиатском турне Байдена, которое пройдет с 20 по 24 мая и включает Южную Корею и Японию.
Вечером в субботу в Национальном музее Кореи пройдет банкет в честь Байдена, где также будут присутствовать главы крупнейших южнокорейских компаний, в том числе глава Samsung Electronics Ли Чжэ Ен, председатель SK Group Чхве Тхэ Вон, председатель Hyundai Motor Group Чон Ый Сон и председатель LG Group Ку Гван Мо. Агентство Ренхап также сообщало, что Чон Ый Сон может в воскресенье отдельно встретиться с Байденом, чтобы попросить его содействия в инвестиционных проектах компании в США, в том числе в сферах воздушной мобильности, электромобилей, робототехники и автономных средств передвижения.
 
В миреЮжная КореяСШАЮн Сок ЕльДжо БайденКНДР (Северная Корея)Корейский полуостровСеулЛи Чжэ ЁнSamsung ElectronicsHyundai Genesis
 
 
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