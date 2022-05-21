https://ria.ru/20220521/erdogan-1789935376.html

Эрдоган назвал условие для поддержки вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Эрдоган назвал условие для поддержки вступления Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 22.05.2022

Эрдоган назвал условие для поддержки вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Турция одобрит присоединение Финляндии и Швеции к НАТО при условии, если Хельсинки и Стокгольм дадут четко знать, что они солидарны с Анкарой по вопросам... РИА Новости, 22.05.2022

2022-05-21T19:14

2022-05-21T19:14

2022-05-22T03:17

в мире

йенс столтенберг

турция

нато

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Турция одобрит присоединение Финляндии и Швеции к НАТО при условии, если Хельсинки и Стокгольм дадут четко знать, что они солидарны с Анкарой по вопросам безопасности, заявил президент Турции Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом."Если Швеция и Финляндия открыто не продемонстрируют, что их позиция схожа с Турцией по основным вопросам, особенно в борьбе с терроризмом, то Анкара не отнесется положительно к членству этих стран в НАТО", — передает слова Эрдогана турецкий портал Gazete Duvar.Турецкий лидер подчеркнул в заявлении, что Турция "искренне поддерживает политику открытых дверей альянса", однако результат заявки Швеции и Финляндии на членство зависит от их отношения к "жизненно важным интересам национальной безопасности" Турции.Ранее газета Financial Times написала, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в альянсе, поскольку не может поверить их заверениям по поводу связей с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Если Турция согласится, НАТО, по словам Эрдогана, "не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов". Страны не могут быть приняты в альянс без единогласного одобрения всех его членов.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в Североатлантический альянс на фоне российской спецоперации на Украине. Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация будет рада видеть Скандинавские государства в своих рядах и обеспечит им возможность быстрой интеграции.В Москве неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ее дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом представитель Кремля уточнил, что не считает возможное участие Хельсинки и Стокгольма в объединении экзистенциальной угрозой для Москвы.

https://ria.ru/20220521/turtsiya-1789869637.html

https://ria.ru/20220518/erdogan-1789118667.html

https://ria.ru/20220519/turtsiya-1789373079.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, йенс столтенберг, турция, нато, реджеп тайип эрдоган