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Эрдоган назвал условие для поддержки вступления Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 22.05.2022
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Эрдоган назвал условие для поддержки вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Эрдоган назвал условие для поддержки вступления Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 22.05.2022
Эрдоган назвал условие для поддержки вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Турция одобрит присоединение Финляндии и Швеции к НАТО при условии, если Хельсинки и Стокгольм дадут четко знать, что они солидарны с Анкарой по вопросам... РИА Новости, 22.05.2022
2022-05-21T19:14
2022-05-22T03:17
в мире
йенс столтенберг
турция
нато
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Турция одобрит присоединение Финляндии и Швеции к НАТО при условии, если Хельсинки и Стокгольм дадут четко знать, что они солидарны с Анкарой по вопросам безопасности, заявил президент Турции Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом."Если Швеция и Финляндия открыто не продемонстрируют, что их позиция схожа с Турцией по основным вопросам, особенно в борьбе с терроризмом, то Анкара не отнесется положительно к членству этих стран в НАТО", — передает слова Эрдогана турецкий портал Gazete Duvar.Турецкий лидер подчеркнул в заявлении, что Турция "искренне поддерживает политику открытых дверей альянса", однако результат заявки Швеции и Финляндии на членство зависит от их отношения к "жизненно важным интересам национальной безопасности" Турции.Ранее газета Financial Times написала, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в альянсе, поскольку не может поверить их заверениям по поводу связей с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Если Турция согласится, НАТО, по словам Эрдогана, "не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов". Страны не могут быть приняты в альянс без единогласного одобрения всех его членов.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в Североатлантический альянс на фоне российской спецоперации на Украине. Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация будет рада видеть Скандинавские государства в своих рядах и обеспечит им возможность быстрой интеграции.В Москве неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ее дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом представитель Кремля уточнил, что не считает возможное участие Хельсинки и Стокгольма в объединении экзистенциальной угрозой для Москвы.
https://ria.ru/20220521/turtsiya-1789869637.html
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в мире, йенс столтенберг, турция, нато, реджеп тайип эрдоган
19:14 21.05.2022 (обновлено: 03:17 22.05.2022)
 
Эрдоган назвал условие для поддержки вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Эрдоган: Анкара поддержит членство Швеции и Финляндии в НАТО при их солидарности с Турцией

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на пресс-конференции после внеочередного саммита НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на пресс-конференции после внеочередного саммита НАТО - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на пресс-конференции после внеочередного саммита НАТО
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Турция одобрит присоединение Финляндии и Швеции к НАТО при условии, если Хельсинки и Стокгольм дадут четко знать, что они солидарны с Анкарой по вопросам безопасности, заявил президент Турции Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
"Если Швеция и Финляндия открыто не продемонстрируют, что их позиция схожа с Турцией по основным вопросам, особенно в борьбе с терроризмом, то Анкара не отнесется положительно к членству этих стран в НАТО", — передает слова Эрдогана турецкий портал Gazete Duvar.
Турецкий военный с флагом на территории Сирии - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
Вчера, 05:17
В США призвали исключить Турцию из НАТО
Турецкий лидер подчеркнул в заявлении, что Турция "искренне поддерживает политику открытых дверей альянса", однако результат заявки Швеции и Финляндии на членство зависит от их отношения к "жизненно важным интересам национальной безопасности" Турции.
Ранее газета Financial Times написала, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в альянсе, поскольку не может поверить их заверениям по поводу связей с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Если Турция согласится, НАТО, по словам Эрдогана, "не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов". Страны не могут быть приняты в альянс без единогласного одобрения всех его членов.
Почетный караул турецкой армии, Анкара, Турция - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 08:00
Эрдоган принуждает Финляндию и Швецию к публичному унижению
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в Североатлантический альянс на фоне российской спецоперации на Украине. Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация будет рада видеть Скандинавские государства в своих рядах и обеспечит им возможность быстрой интеграции.
В Москве неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ее дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом представитель Кремля уточнил, что не считает возможное участие Хельсинки и Стокгольма в объединении экзистенциальной угрозой для Москвы.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 06:35
Турция не может позволить себе конфликт с Россией, пишет National Interest
 
В миреЙенс СтолтенбергТурцияНАТОРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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