https://ria.ru/20220521/azerbaydzhan-1789934778.html

Азербайджан заявил о новом обстреле позиций ВС на границе с Арменией

Азербайджан заявил о новом обстреле позиций ВС на границе с Арменией - РИА Новости, 21.05.2022

Азербайджан заявил о новом обстреле позиций ВС на границе с Арменией

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле в субботу позиций ВС республики на границе с Арменией. РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T19:07

2022-05-21T19:07

2022-05-21T19:07

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БАКУ, 21 мая – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле в субботу позиций ВС республики на границе с Арменией."Двадцать первого мая около 16.30 (15.30 мск – ред.) подразделения армянских вооруженных сил с позиций в направлении населенного пункта Ашагы Шорджа Басаркечярского (Варденисского – ред.) района государственной границы подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кельбаджарского района", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.В минобороны добавили, что азербайджанской стороной были приняты адекватные ответные меры.Ранее силовое ведомство Азербайджана распространило аналогичную информацию об обстреле своих позиций со стороны подразделений ВС Армении на кельбаджарском направлении границы в вечернее время суток 20 мая. В Ереване данное сообщение назвали дезинформацией.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20220521/turtsiya-1789902947.html

https://ria.ru/20220519/delimitatsiya-1789546288.html

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в мире, азербайджан, армения, ереван