Рейтинг@Mail.ru
Азербайджан заявил о новом обстреле позиций ВС на границе с Арменией - РИА Новости, 21.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220521/azerbaydzhan-1789934778.html
Азербайджан заявил о новом обстреле позиций ВС на границе с Арменией
Азербайджан заявил о новом обстреле позиций ВС на границе с Арменией - РИА Новости, 21.05.2022
Азербайджан заявил о новом обстреле позиций ВС на границе с Арменией
Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле в субботу позиций ВС республики на границе с Арменией. РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T19:07
2022-05-21T19:07
в мире
азербайджан
армения
ереван
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585118124_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_da73ff9c47370ba1307a144fc4076290.jpg
БАКУ, 21 мая – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле в субботу позиций ВС республики на границе с Арменией."Двадцать первого мая около 16.30 (15.30 мск – ред.) подразделения армянских вооруженных сил с позиций в направлении населенного пункта Ашагы Шорджа Басаркечярского (Варденисского – ред.) района государственной границы подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кельбаджарского района", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.В минобороны добавили, что азербайджанской стороной были приняты адекватные ответные меры.Ранее силовое ведомство Азербайджана распространило аналогичную информацию об обстреле своих позиций со стороны подразделений ВС Армении на кельбаджарском направлении границы в вечернее время суток 20 мая. В Ереване данное сообщение назвали дезинформацией.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20220521/turtsiya-1789902947.html
https://ria.ru/20220519/delimitatsiya-1789546288.html
азербайджан
армения
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585118124_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eb90bbf3da6ec554f93a058abb92d2f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, азербайджан, армения, ереван
19:07 21.05.2022
 
Азербайджан заявил о новом обстреле позиций ВС на границе с Арменией

Миноброны Азербайджана заявило о новом обстреле позиций ВС на границе с Арменией

© РИА Новости / Алексей КуденкоГосударственный флаг Азербайджана на фоне здания Национального собрания Азербайджана в Баку
Государственный флаг Азербайджана на фоне здания Национального собрания Азербайджана в Баку - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Государственный флаг Азербайджана на фоне здания Национального собрания Азербайджана в Баку. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 21 мая – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле в субботу позиций ВС республики на границе с Арменией.
"Двадцать первого мая около 16.30 (15.30 мск – ред.) подразделения армянских вооруженных сил с позиций в направлении населенного пункта Ашагы Шорджа Басаркечярского (Варденисского – ред.) района государственной границы подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кельбаджарского района", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Государственные флаги России и Турции - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
Вчера, 14:04
Турецкий эксперт нашел для Анкары альтернативу НАТО
В минобороны добавили, что азербайджанской стороной были приняты адекватные ответные меры.
Ранее силовое ведомство Азербайджана распространило аналогичную информацию об обстреле своих позиций со стороны подразделений ВС Армении на кельбаджарском направлении границы в вечернее время суток 20 мая. В Ереване данное сообщение назвали дезинформацией.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 17:46
МИД Армении: Ереван не отказывался от встречи с Баку по делимитации границ
 
В миреАзербайджанАрменияЕреван
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала