Азербайджан заявил о новом обстреле позиций ВС на границе с Арменией
Миноброны Азербайджана заявило о новом обстреле позиций ВС на границе с Арменией
© РИА Новости / Алексей КуденкоГосударственный флаг Азербайджана на фоне здания Национального собрания Азербайджана в Баку
Государственный флаг Азербайджана на фоне здания Национального собрания Азербайджана в Баку. Архивное фото
БАКУ, 21 мая – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле в субботу позиций ВС республики на границе с Арменией.
"Двадцать первого мая около 16.30 (15.30 мск – ред.) подразделения армянских вооруженных сил с позиций в направлении населенного пункта Ашагы Шорджа Басаркечярского (Варденисского – ред.) района государственной границы подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кельбаджарского района", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В минобороны добавили, что азербайджанской стороной были приняты адекватные ответные меры.
Ранее силовое ведомство Азербайджана распространило аналогичную информацию об обстреле своих позиций со стороны подразделений ВС Армении на кельбаджарском направлении границы в вечернее время суток 20 мая. В Ереване данное сообщение назвали дезинформацией.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.